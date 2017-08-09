Пресса Британии: Китай догоняет США в военных технологиях
В обзоре британских газет:
- "Справимся, как и 30 лет назад": как дипмиссии США в России переживут сокращения
- В Германии заговорили о смягчении санкций против России
- Что делать нефтяным компаниям в эпоху электромобилей?
- Как Китай нагоняет США в области военных технологий
"Фарс вместо трагедии"
Автор Financial Times Катрина Мэнсон на полосе "Мнения" пишет, что сокращение штата дипломатических представительств США в России "обернется скорее фарсом, чем трагедией".
Она вспоминает в этой связи предыдущий масштабный "обмен любезностями" между Москвой и Вашингтоном в 1986 году, когда в ответ на высылку 80 советских дипломатов Кремль запретил советским гражданам работать на американцев.
В один день дипмиссия лишилась львиной доли вспомогательного персонала: водителей, поваров, официантов, машинисток, уборщиц и сантехников. На последующие шесть лет о комфорте пришлось забыть. "Но мы справились", - цитирует газета тогдашнего второго секретаря посольства Стивена Пайфера.
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Американцам пришлось срочно осваивать новые профессии. Жена посла подавала советским генералам попкорн на серебряном блюде, морские пехотинцы мыли посуду, а Пайфер водил грузовик.
"Мы просто решили: а вот мы им покажем! И показали", - говорит он.
И теперь справятся, уверен Пайфер: "Посольству придется тяжело, но сила духа будет такой же, как 30 лет назад".
"Полегче с Россией"
Под таким заголовком газета Times публикует репортаж из Берлина, где потенциальный партнер партии Ангелы Меркель по будущей коалиции выступил за смягчение позиции Германии в отношении России.
"Нарушая табу, я вынужден признать, что нам придется рассматривать Крым как постоянное временное положение вещей, по крайней мере, на ближайшее время", - приводит Times слова председателя Свободной демократической партии Кристиана Линднера, сказанные несколько дней назад в интервью немецкой газете.
Times сообщает британской аудитории, что Меркель, скорее всего, выиграет выборы 24 сентября, но ей потребуется партнер по коалиции, и партия Линднера - один из главных кандидатов.
Другой потенциальный союзник - зеленые - назвали его предложение "неверной стратегией проведения ответственной и сильной внешней политики Германии".
Забрать деньги или сделать ставку: как быть нефтяникам?
Деловая газета Financial Times обобщает недавние высказывания глав крупнейших западных нефтяных компаний о будущем мирового спроса и отмечает, что любой из озвученных сценариев ставит нефтяников перед дилеммой: выжать последнее из умирающей отрасли, как это делают табачные компании, или пойти на крупные и рисковые инвестиции в возобновляемую энергетику?
Royal Dutch Shell допускает, что спрос на нефть перестанет расти уже в 2020 году, если мы увидим активизацию борьбы с изменением климата и прорыв в технологии хранения энергии.
ExxonMobil ждет роста спроса - пусть и замедленного - до 2040 года. С американцами соглашается и глава саудовской Aramco, проводя исторические параллели с углем.
Но все сходятся во мнении, что основная угроза нефтяной отрасли исходит от электромобилей.
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На пассажирские автомобили приходится более четверти мирового спроса на нефть - больше, чем обеспечивают авиация, нефтехимия и морские перевозки вместе взятые.
Газета отмечает, что развивающиеся страны, вдохнувшие новую жизнь в рынок энергоносителей в последние десятилетия, могут стать и причиной скорого заката эпохи углеводородов, если Индия и Китай претворят в жизнь амбициозные планы нарастить производство аккумуляторных батарей.
Китай догоняет США в военных разработках
Financial Times пишет, что Китай пошел по пути США с Израилем и использует мощь своих исследовательских институтов, частных высокотехнологичных компаний и государственной казны для развития технологий двойного назначения, способных вывести его в лидеры мировой оборонной промышленности.
"Амбиции Китая построить ультрасовременную армию - далеко не пустой патриотический лозунг, - пишет газета. - Достижения Китая в области искусственного интеллекта, робототехники и в других технологиях могут стать проблемой для США уже в ближайшее время".
Китай масштабно поддерживает производство полупроводников в стране, и компании вроде Semiconductor Manufacturing International Corporation получают значительную выгоду от этого.
Другие активно ищут поддержки и добиваются ее. Так, Baidu, вложившая миллиарды долларов в технологию искусственного интеллекта, недавно объявила о совместном проекте с госкомиссией исследований и разработок.
У КНР есть еще одно преимущество перед США в технологической гонке, отмечает газета: китайские лаборатории и стартапы не гнушаются оборонных заказов, что давно моветон в американской Силиконовой долине.