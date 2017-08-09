СМИ России: от поддержки Навального зависят акции демократов

В обзоре российских СМИ:

Оппозиция готовит две акции протеста

Венесуэла должна "Роснефти" $6 млрд

Легализация продажи лекарств в интернете

Коллекторы возьмутся за долги ЖКХ

"Независимая газета": позовет ли Навальный на митинги Касьянова?

Партия народной свободы (ПАРНАС) Михаила Касьянова в ближайшее время планирует два больших события, принять участие в котором призывает и других демократов - партию "Яблоко" и Партию прогресса Алексея Навального. "Независимая газета" пишет, что 3 сентября в Москве готовится марш "Москва - это наш город", который может повысить явку на выборах муниципальных депутатов. А 26 августа в Москве и регионах намечены митинги "За свободный интернет".

Председатель ПАРНАСа Михаил Касьянов объяснил, что его партия намерена сделать ставку на рост протестной активности в столице и регионах, который традиционно повышается к осени: "Отторжение к власти у самых разных групп граждан растет", - говорит Касьянов.

По его мнению, сегодня недовольство граждан вызывают локальные инициативы - ранее это были протесты дальнобойщиков, сегодня многие возмущены повышением контроля государством интернета, а также незаконным отъемом собственности со стороны властей.

"Митинги - это важнейшая форма политической борьбы, и в преддверии президентских выборов такого рода активность будет нарастать", - заметил Касьянов.

Один из организаторов митинга Эмиль Халиков рассказал, что в состав оргкомитета мероприятий вошли зарегистрированные партии ПАРНАС, "Гражданская инициатива", "Демократический выбор", а также незарегистрированные Пиратская партия, Либертарианская партия и некоммерческие организации "РосКомСвобода", "Протестная Москва" и "Левый блок".

Получить деньги с венесуэльских партнеров будет непросто "Ведомости"

Московское мероприятие поддержит Партия прогресса Алексея Навального, там ожидается выступление главы его предвыборного штаба Леонида Волкова - "с вероятностью в 99%". Заявки будут подаваться на Лубянскую, Болотную и Пушкинскую площади, а также еще на четыре-пять площадок на случай отказа.

Как подчеркнул руководитель Центра экономических и политических реформ Николай Миронов, явка на митингах будет зависеть от того, насколько они будут "разрекламированы" в прессе и будет ли на них приглашать Алексей Навальный, у которого есть значимый ресурс в интернете.

Июльская акция ПАРНАСа в силу вялой агитации организаторов получилась достаточно незаметной - про нее не знали многие даже политически активные граждане. Эксперт подчеркивает, что озвученная повестка весьма актуальна, хотя у граждан сейчас большей популярностью пользуются внепартийные митинги. Так что много будет зависеть от того, удастся ли организаторам консолидировать основные политические силы.

"Ведомости": сколько должна Венесуэла?

"Роснефть" раскрыла, сколько ей должна госкомпания Венесуэлы PDVSA, пишут "Ведомости". По полученным с 2014 года авансам Венесуэла задолжала 6 млрд долларов. "Роснефть" говорит, что деньги защищены, их возврат неизбежен. Но и давать авансы российская копания больше не собирается.

"Как я уже неоднократно повторял, мы никогда оттуда [из Венесуэлы] не уйдем и никто нас не сможет оттуда выгнать", - цитирует газета главного исполнительного директора "Роснефти" Игоря Сечина, объясняя такое финансирование зарубежной компании.

Еще одно объяснение столь существенных предоплат: доходность облигаций PDVSA была трехзначной (со 138% годовых в конце июля она снизилась до 82,3% 8 августа.

"Сегодня нет никаких планов осуществления дальнейших предоплат [Венесуэле по поставкам нефти], но положение может измениться в зависимости от ситуации с нашим контрагентом", - заявил курирующий финансы "Роснефти" вице-президент Павел Федоров. Погашение долгов, по словам советника президента "Роснефти" Александра Крастилевского, ожидается в 2019 году.

Политическая и экономическая системы Венесуэлы в тяжелой ситуации, говорят главный экономист "Альфа-банка" Наталия Орлова и аналитик Raiffeisenbank Денис Порывай.

Он считает, что риск неисполнения обязательств по суверенным бондам высок. "Роснефть" не просто посторонний инвестор и не исходит из чисто экономических соображений при предоставлении кредитов, уверена Орлова.

PDVSA начала поставки нефти в 2016 году, рассказывает Крастилевский. С начала 2016 года Венесуэла поставила нефти на 743 млн долларов, а еще 489 млн отдала в виде погашения процентов, отметил он.

Сейчас в Венесуэле острый политический и экономический кризис, президенту Николасу Мадуро противостоит парламент. Обстановка меняется очень быстро, на улицах в протестах гибнут люди, отмечает управляющий GL Asset Management Сергей Вахрамеев.

В случае с egais.ru покупателю будет понятно, что он имеет дело с законным продавцом, а Роскомнадзор и провайдеры будут знать, что этот сайт блокировать не нужно "Коммерсант"

Долг Венесуэлы, по оценкам специалиста юрфирмы Cleary Gottlieb Steen & Hamilton Ли Бьюкхейта и профессора американского Duke University Мит Гулати, превышает 100 млрд долларов, из них около 60 млрд - облигации правительства и PDVSA. До конца года стране нужно погасить 5 млрд внешнего долга, в том числе 725 млн - в августе.

"Кто будет смотреть на финансовое или производственное положение PDVSA, если вся страна на пороге дефолта?" - иронизирует Вахрамеев. Скорее всего контракты "Роснефти" и PDVSA структурированы по иностранному праву (английскому или штата Нью-Йорк) и место рассмотрения споров может быть, например, в Нью-Йорке или Лондоне, надеется партнер Tertychny Agabalyan Иван Тертычный.

Правда на деле получить что-то с венесуэльских партнеров будет непросто: после получения юридического решения, придется следить за танкерами с нефтью PDVSA и, когда они будут заходить в порты, обращаться в местные суды. Все это будет напоминать историю американских держателей облигаций Аргентины или фирм Noga и Mabetex, которые пытались арестовывать российские активы по всему миру, напоминает юрист.

В Венесуэле крупнейшие в мире запасы нефти, напоминает газета: 47 млрд т (или 300 млрд барр.), говорится в отчете BP Statistical Review за прошлый год. Для сравнения: в России - 15 млрд т (102,4 млрд барр.).

"Коммерсант": таблетки пойдут за алкоголем

Ассоциация компаний интернет-торговли предлагает легализовать онлайн-продажи лекарств, пишет "Коммерсант".

Предлагается это сделать через принадлежащий государству домен egais.ru. По аналогичному принципу сейчас планируется разрешить интернет-торговлю отдельными видами алкогольной продукции. Некоторые представители фарминдустрии убеждены, что рынок пока не готов к контролируемой легализации онлайн-продаж препаратов.

У населения до сих пор четко сформирована позиция, что за услуги ЖКХ можно платить в последнюю очередь, дисциплина в этом сегменте находится не на самом высоком уровне "Известия"

"В случае с egais.ru покупателю будет понятно, что он имеет дело с законным продавцом, а Роскомнадзор и провайдеры будут знать, что этот сайт блокировать не нужно", - говорит президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Алексей Федоров. По его словам, с этой инициативой АКИТ планирует обратиться в минфин и минздрав на следующей неделе.

Сейчас дистанционная продажа лекарств в России официально запрещена. Но, по данным Data Insight, в стране каждые сутки онлайн-аптеки получают около 20 тыс. заказов на лекарства.

Сейчас ни государство, ни рынок не готовы к контролируемой легализации интернет-торговли лекарствами, убеждена исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева. По ее словам, пока нет механизма контроля над таким способом реализации препаратов.

Между тем сеть "36,6" в 2017 году запустила вместе с Ozon.ru торговую онлайн-площадку для фармацевтической продукции, а "Юлмарт" работает совместно с группой "Эркафарм" (аптечные сети "Доктор Столетов" и "Озерки"). Представитель Ozon.ru Мария Назамутдинова говорит, что проект с выделенной доменной зоной egais.ru может заработать, если будет удобным для пользователей.

Директор "Риглы" Александр Филиппов считает, что идея АКИТ требует проработки, но сети должны быть готовы к дополнительным техническим расходам. Эти затраты придется нести на продвижение новой доменной зоны, которая при этом не будет принадлежать компаниям, добавляет заместитель гендиректора Stada CIS Иван Глушков. Он считает, что оптимальный и менее затратный вариант - создание госреестра интернет-аптек.

"Известия": коллекторы соберут долги ЖКХ

Коллекторы собираются взыскать с россиян около 20 млрд рублей долгов за жилищно-коммунальные услуги в 2017 году. В работе у профессиональных взыскателей сейчас находится 3% общей задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги, пишут "Известия", ссылаясь на расчеты "Секвойя Кредит Консолидейшн".

По сравнению с 2010 годом, когда на рынок вышли первые взыскатели задолженностей, доля переданной им в работу задолженности за "коммуналку" выросла втрое.

По данным минстроя, задолженность за жилищно-коммунальные услуги сегодня составляет 1 трлн рублей, из которых долги граждан - 645 млрд рублей.

По данным "Секвойи", сегодня в работе коллекторских агентств находится в среднем около 200 тыс. должников. В компании признают: взыскание долгов за услуги ЖКХ дается коллекторам гораздо тяжелее, чем по банковским кредитам и микрофинансовым займам.

"У населения до сих пор четко сформирована позиция, что за услуги ЖКХ можно платить в последнюю очередь, дисциплина в этом сегменте находится не на самом высоком уровне", - говорит гендиректор "Секвойи" Алексей Терский.

"В отличие от банковских долгов, просрочку по ЖКХ невозможно зафиксировать: долг копится постоянно, и отделить просрочку от текущего платежа зачастую невозможно. Когда совершается платеж, УК фиксирует это не как оплату долга, а как оплату текущего платежа", говорит Алексей Терский.

По словам гендиректора компании ЮВС, члена совета Национальной ассоциации профессиональных колекторских агентств (НАПКА) Сергея Шпетера, коллекторы берут за работу 15-20% суммы долга. По данным Федеральной службы судебных приставов, средняя сумма долга за жилищно-коммунальные услуги в разных регионах составляет 8,9-62,6 тыс. рублей.

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Обзор подготовила ОльгаКараулова, Служба мониторинга Би-би-си