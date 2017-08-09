Готовы ли вы летать на беспилотных самолетах?

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Будущее беспилотной гражданской авиации пока выглядит неопределенно

Будете ли вы чувствовать себя уверенно в пассажирском кресле беспилотного самолета? В будущем этот вопрос придется задавать себе миллионам людей - каждый раз, когда они будут планировать очередное авиапутешествие.

Мы уже стоим на пороге эпохи беспилотных автомобилей, которые можно увидеть на улицах некоторых городов в США и которые сейчас проходят испытания в Лондоне, так что самолеты на дистанционном управлении могут стать следующим полностью автоматизированным видом транспорта.

Компания Boeing планирует начать летные испытания таких лайнеров уже в следующем году.

Согласно исследованию, проведенному швейцарским финансовым холдингом UBS, люди пока не очень верят в популярность беспилотных самолетов: 54% из 8 000 опрошенных сказали, что они вряд ли станут летать на таких аппаратах.

Наиболее скептически эту идею воспринимают представители старшего поколения: более половины респондентов старше 45 лет категорически отвергают такую возможность.

Лишь 17% участников опроса заявили о готовности совершить такой полет. Наибольший энтузиазм по этому поводу наблюдается в возрастной группе от 25 до 34 лет.

Вопросы безопасности

Один из самых спорных вопросов в связи с беспилотными лайнерами - проблема безопасности использования таких летательных аппаратов.

На сегодняшний день авиация считается одним из наиболее безопасных способов путешествия, и в докладе UBS отмечается, что беспилотные лайнеры будут еще более надежными, чем пилотируемые.

Согласно статистике, от 70% до 80% авиакатастроф происходят в результате человеческого фактора, из них от 15% до 20% происшествий возникают из-за усталости членов экипажа.

Однако, как отмечает эксперт Ассоциации пилотов британских авиакомпаний (BALPA) Стив Ландэллс, многие из тех, кто увлечен футуристическими идеями о беспилотных лайнерах, забывают об особенностях беспилотных технологий.

"Автоматизация в управлении - это не что-то новое, она уже помогает совершать многие операции. При этом каждый день пилотам приходится вмешиваться в управление, когда автоматика не выполняет того, что должна делать", - отмечает Ландэллс.

"Компьютеры могут ошибаться, и это часто случается, поэтому все еще нужен человек, который управляет компьютером", - добавляет эксперт.

Также очевидно, что, если беспилотные лайнеры станут нормой, потребуется обеспечить максимальный уровни безопасности как внутри самолетов, так и в системах связи.

Психологический барьер

Очень важным фактором будет и то, как в целом воспримут эту идею в обществе.

"Конечно, семичасовой перелет с 200 или 300 пассажирами будет последним этапом этой эволюции, но нам кажется, что машинам вполне можно передавать управление постепенно, со временем снизив число пилотов в кабине с двух до одного", - сказал Би-би-си представитель UBS Джэррод Касл.

Другая сотрудница UBS Селин Форнаро отмечает, что беспилотное управление выглядит более реалистичной перспективой для небольших самолетов.

"Это не только наше мнение, компании вроде Airbus уже пытаются работать на этом поле - когда маленькие беспилотные вертолеты перевозят двух-трех пассажиров", - говорит она.

Консультант по авиатранспорту Джон Стриклэнд полагает, что беспилотные лайнеры, безусловно, могут стать реальностью - при условии решения ряда вопросов.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Эксперты говорят, что еще рано говорить о конце пилотируемой авиации

"Возможно, это произойдет не так скоро. Сначала необходимо полностью сконцентрироваться на безопасности и преодолеть психологический барьер в обществе, чтобы заручиться доверием людей", - сказал Би-би-си Стриклэнд.

"Мы ездим на монорельсах в аэропортах и путешествуем на беспилотных поездах и автомобилях, однако пока идея о том, чтобы находиться в воздухе без людей в кабине пилотов, выглядит довольно пугающе", - отмечает он.

По подсчетам UBS, с появлением беспилотников авиакомпании смогут экономить более 26 млрд долларов ежегодно за счет сокращения пилотов; бизнес-авиация может сэкономить до 3 млрд долларов, а гражданская вертолетная авиация - около 2,1 млрд долларов.

Еще 3 млрд долларов будет сэкономлено за счет сокращения страховых выплат, отмечают эксперты. Кроме того, дополнительные доходы ожидаются от увеличения грузоперевозок и числа коммерческих рейсов.