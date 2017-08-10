Почему на губернаторских выборах в России нет оппозиции

Правообладатель иллюстрации Alexander Shcherbak/TASS Image caption Ройзман не сможет поучаствовать в борьбе за пост губернатора Свердловской области

Через месяц, 10 сентября в 17 российских регионах пройдут губернаторские выборы. Регистрация кандидатов завершилась, сильных оппонентов власти до бюллетеней не допустили. Эксперты движения "Голос" считают, что проблема в муниципальном фильтре - требовании собирать подписи муниципальных депутатов, чтобы зарегистрироваться кандидатом в губернаторы.

Сентябрьские выборы глав регионов - в 16 субъектах федерации они будут прямыми, в одном - Адыгее - губернатора выберет республиканский парламент - пройдут без ярких оппозиционных кандидатов.

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, например, не сможет побороться за пост губернатора Свердловской области с ее действующим главой Евгением Куйвашевым.

Коммуниста, cенатора от Иркутской области Вячеслава Мархаева не зарегистрировали кандидатом в Бурятии. Экс-депутату Верховной рады Украины Вадиму Колесниченко не удастся побороться за губернаторское кресло в Севастополе.

Всех троих считали сильными оппонентами власти.

У всех троих возникли трудности с преодолением муниципального фильтра.

По закону кандидат в губернаторы для регистрации должен заручиться поддержкой от 5 до 10% муниципальных депутатов и глав муниципальных образований.

Муниципальный фильтр на губернаторских выборах ввели в 2012 году, когда после волны оппозиционных митингов в России вернули прямые выборы губернаторов.

С тех пор кандидаты от оппозиции требуют его отмены, обвиняя власть в использовании административного ресурса и отсечении неугодных кандидатов от выборов.

Например, в 2013 году оппозиционер Алексей Навальный смог зарегистрироваться кандидатом в мэры Москвы только после того, как врио главы города Сергей Собянин призвал московских депутатов отдать подписи за своего конкурента.

Самостоятельно команде Навального нужного числа автографов муниципалов собрать не удалось.

Фильтр работает только для дискриминации определенных кандидатов. Страдают избиратели, выборы перестают иметь смысл Григорий Мельконьянц, "Голос"

Собрать нужное для регистрации количество подписей муниципалов у оппозиционеров без помощи от власти зачастую не получается.

Муниципальный фильтр позволяет властям моделировать кампании еще на этапе регистрации кандидатов.

C 2012 года лишь один раз губернаторские выборы выиграл кандидат не от власти: в 2015 году выдвинутый "Единой Россией" врио главы Иркутской области проиграл кандидату от КПРФ Сергею Левченко.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Навальный сумел преодолеть муниципальный фильтр на выборах мэра Москвы не без помощи Собянина, когда тот призвал депутатов ставить подписи и за его соперников на выборах

Эксперты движения "Голос", подготовившие доклад о ходе избирательной кампании в регионах, констатируют - "как и в предыдущие годы, наиболее острые проблемы на выборах глав регионов связаны с преодолением кандидатами муниципального фильтра".

Сопредседатель движения "Голос" Григорий Мельконьянц в беседе с Русской службой Би-би-си признал, что за все пять лет существования муниципального фильтра ситуация с попытками участия оппозиционеров в губернаторских выборах не изменилась - до регистрации их допускают редко, а муниципальный фильтр только помогает власти их отсекать.

"В этом году отсечение стало даже более демонстративным. Всем очевидно - если кого-то пропустили на выборы, то это заведомо кандидаты без шансов на победу", - сказал эксперт.

С ним соглашается и политолог Александр Кынев. По его словам, в этом смысле кампания 2017 года ничем не отличается от губернаторских выборов прошлых лет.

Административное давление на депутатов

Правообладатель иллюстрации Kirill Kukhmar/TASS Image caption C 2012 года лишь один раз губернаторские выборы выиграл кандидат не от власти: кандидат от КПРФ Сергей Левченко (на фото) в 2015 году сумел победить у выдвинутого "Единой Россией" врио главы Иркутской области

На депутатов-муниципалов, чьи подписи собирают претенденты на губернаторский пост, оказывает давление власть, считают эксперты "Голоса".

Цель этого давления - собрать подписи для властного кандидата в губернаторы и его "технических" оппонентов, не допустив до выборов оппозицию, говорится в докладе.

Власть препятствует тому, чтобы депутаты подписывались за неугодных ей кандидатов.

"Голос" констатирует, что муниципальный фильтр в регионах всецело находится под контролем местных администраций. Он не стал средством поддержки кандидатов на пост главы региона.

Фильтр, по мнению экспертов, превратился в способ политической фильтрации неугодных или неприемлемых для региональных властей соперников.

В "Голосе" считают, что ни система избирательных комиссий, ни судебно-правоохранительные органы, ни местные сообщества, ни политические партии, ни СМИ, ни общественные организации, ни сами кандидаты от оппозиции не владеют правовыми инструментами, с помощью которых они могли бы противостоять "административному произволу".

То, как реализуется муниципальный фильтр, демонстрирует массу всевозможных административных технологий, злоупотреблений, которые использует власть, считают эксперты движения.

Власть собирает все

"Голос" отмечает, что власть использует массовый сбор подписей муниципалов в пользу действующего главы региона и его "технического" соперника.

Нередко массовый сбор подписей депутатов проходит заблаговременно, то есть до того, как собирать подписи начнут оппозиционные кандидаты, и слишком стремительно - в течение 2-3 дней.

Кандидаты и сотрудники их избирательных штабов, с которыми пообщались эксперты "Голоса", отмечают, что подобные технологии могли быть использованы в Бурятии, Кировской, Новгородской, Рязанской и Свердловской областях, а также в Пермском крае и в Севастополе.

Всем очевидно - если кого-то пропустили на выборы, то это заведомо кандидаты без шансов на победу Григорий Мельконьянц, "Голос"

Там в интересах действующих глав и их "технических" соперников собрали чрезмерное количество подписей муниципалов. Причем часть собранных автографов депутатов кандидаты в избирком предъявлять не стали. Тем не менее они лишили возможности выдвинуться своих оппонентов, поскольку депутат может поддержать только одного кандидата.

"Голос" отмечает, что власть представляла муниципальный фильтр как соревнование в объеме политической поддержки. В итоге же кандидаты соревнуются в объеме административного ресурса.

Отменить нельзя оставить

Этим летом вновь началась дискуссия о необходимости отмены или замены муниципального фильтра.

В "Голосе" считают, что его необходимо убирать.

"Фильтр работает только для дискриминации определенных кандидатов. Страдают избиратели, выборы перестают иметь смысл", - отмечает Мельконьянц.

По его словам, губернаторские выборы сейчас в низшей точке кризиса и уже не предпринимаются попытки показать, что конкуренция возможна хоть где-то.

"Это хорошо с точки зрения того, что кризис может послужить запуску процедуры оздоровления системы", - считает эксперт.

Власть реагирует на кризис, о котором говорят в "Голосе", неоднозначно.

Правообладатель иллюстрации Artyom Korotayev/TASS Image caption Председатель ЦИКа Элла Памфилова согласилась с идеей скорректировать муниципальный фильтр и сделать его более демократичным

23 июля первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко заявил, что муниципальный фильтр могут отменить.

Впрочем, он уточнил, что делать это нужно, только если фильтр превращается в способ не пустить кандидатов на выборы. Власть на критику фильтра со стороны оппозиции обычно отвечает замечаниями в том, что те не интересуются муниципальными выборами, и поэтому и подписи муниципалов оппозиционерам не с кого собирать.

Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко не согласилась с тем, что фильтр нужно отменять. Он напомнила, что его вводили, "чтобы не допустить к выборам случайных людей" и "не превращать выборы в несерьезную историю".

Глава Центризбиркома Элла Памфилова в конце июля заявила, что полностью убирать муниципальный фильтр не стоит, поскольку если не ставить никаких фильтров, то "вы сами завтра, извините, взвоете, какие проходимцы пошли и фейковые партии".

Позднее 2 августа Памфилова сказала в интервью "Коммерсанту", что норму о фильтре "надо отменять в нынешнем виде", но вместо нее выработать другую, "которая не убивала бы реальную конкуренцию".