СМИ России: муниципальный фильтр против неугодных кандидатов

В обзоре российских СМИ:

Неугодных политиков "отфильтровали"

Российские регионы как зоны бедствия

Банк HSBC заплатит за долги Hermitage

"Тихая санация" крымского госбанка

"Ведомости": проблемы возникают у серьезных конкурентов

Завершился первый этап осенней кампании выборов губернаторов. Выборы пройдут осенью в 16 регионах, и, по отчету Центризбиркома, более 70% преодолели муниципальный фильтр, пишут "Ведомости".

По результатам проверки подписей в регистрации было отказано Вячеславу Мархаеву (КПРФ) в Бурятии и Олегу Хораськину (партия "Великое Отечество") в Пермском крае. Эти кандидаты прошли все процедуры, но у них обнаружились сдвоенные подписи (поддержавшие их муниципальные депутаты уже подписались за другого кандидата). "Муниципальный фильтр сыграл с ними злую шутку", - заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. 18 человек просто не сдали документы.

По информации газеты, в ближайшее время на полную отмену муниципального фильтра рассчитывать не стоит. Но в Кремле дано добро на его определенную модернизацию. А ЦИК собирается выяснить, как кандидаты становятся обладателями двойных подписей. "Возможно, тут и кроется применение админресурса", - рассуждает Элла Памфилова.

Регионы с настолько низким валовым региональным продуктом на душу населения могут иметь проблемы и по другим параметрам: уровню заболеваемости, преступности, продолжительности жизни, инвестициям. "Независимая газета"

Опасения подтверждают и результаты мониторинга движения "Голос". "Фильтр остается основным средством политической фильтрации неугодных региональным властям соперников", - полагают авторы доклада.

При этом, муниципальный фильтр - не единственный, есть еще так называемый партийный. Отсутствие возможности самовыдвижения толкает региональных политиков на альянсы с партиями, которые часто боятся испортить отношения с региональной властью.

Но главная проблема претендентов в губернаторы - все же муниципальный фильтр. Причем ассоциация "Голос" отмечает, что его легко проходят "технические" кандидаты, которые обеспечивают провластным выдвиженцам конкуренцию. Впоследствии "технические соперники" получают 1-2% голосов избирателей. В то время, как сильные кандидаты, которые могут составить конкуренцию, остаются вне игры.

Среди таких помимо Ройзмана, Мархаева и Хораськина оказались Святослав Голубятников (Партия возрождения России) в Рязанской области, Константин Окунев (движение "Выбор") в Пермском крае. Это и Андрей Смышляев ("Гражданская платформа") в республике Марий Эл, а также выдвинутые "Яблоком" Анна Черепанова в Новгородской и Олег Виноградов в Ярославской области. Эффективные правовые инструменты, способные противостоять произволу, отсутствуют, констатируют авторы доклада.

"Независимая газета": регионы, как зоны "национального бедствия"

Почти четверть российских регионов по экономическому развитию и качеству жизни населения находятся примерно на том же уровне, что и такие государства, как Судан, Пакистан, Нигерия, Ливия, Бутан, пишет "Независимая газета", сравнив субъекты России по валовому региональному продукту (ВРП) на душу населения с показателями других государств. Чтобы сгладить курсовые колебания, сравнение проводилось по паритету покупательной способности (ППС).

Из данных Росстата следует, что в России насчитается около 20 регионов, в которых валовый региональный продукт и паритет покупательной способности на душу населения составляет от 4,3 до 10,6 тыс. интернациональных долларов. Среди них Брянская, Ивановская, Кировская, Курганская области, республики Алтай, Мордовия, Бурятия, Ставропольский и Забайкальский края и некоторые другие субъекты.

Главный вывод из такого сопоставления - у нас есть "зоны национального бедствия", прокомментировал председатель научного совета Института экономики роста им. Столыпина Яков Миркин. Как говорит эксперт, регионы с настолько низким валовым региональным продуктом на душу населения могут иметь проблемы и по другим параметрам: уровню заболеваемости, преступности, продолжительности жизни, инвестициям.

Суд может создать опасный прецедент: до сих пор международные компании считали минимальными риски привлечения их к субсидиарной ответственности в России. "Ведомости"

Профессор Российского экономического университета им. Плеханова Сергей Орлов считает, что "пространственное и социально-экономическое развитие России происходит крайне неравномерно и непредсказуемо".

"Выравнивание территориального развития и доведение ВРП на душу населения к уровню развитых стран в России можно осуществить далеко не сразу: для этого потребуются многие десятилетия", - полагает эксперт.

Аналитик Института комплексных стратегических исследований Наталья Чуркина уточняет, что в полной мере сравнивать целые страны с отдельными регионами РФ не совсем корректно. Ведь нужно учитывать, что каждый регион - "часть общей экономики страны".

"В условиях высокой централизации российской экономики значительная часть ресурсов концентрируется в центре и перераспределяется впоследствии между субъектами РФ", - добавляет эксперт.

Несмотря на все факторы, проблема дифференциации регионов по уровню развития экономики и доходов населения, безусловно, есть, и эта проблема существенная, признает Чуркина.

"Ведомости": опасный прецедент для международных компаний

Банк HSBC получил счет из далекого прошлого по операциям с фондом Hermitage Уильяма Браудера - некогда крупного инвестора в акции российских компаний и инициатора санкционного списка Магнитского, пишут "Ведомости".

По долгам фонда перед кредиторами банк должен заплатить 1,8 млрд рублей, решил в августе Арбитражный суд Калмыкии. К 2004 году Hermitage был крупнейшим иностранным владельцем российских акций с активами на 4 млрд долларов, рассказывал ранее Браудер.

Управлял им HSBC, пишет суд, Браудер же в интересах фонда скупал активы через зарегистрированные в Калмыкии компании, в том числе "Дальнюю степь".

В 2004 году в МВД республики возбудили уголовное дело, обвинив Браудера в незаконной покупке акций, уклонении от налогов и преднамеренном банкротстве компаний.

За невыплату свыше 522 млн рублей налогов Браудер в 2013 году был заочно осужден судом Москвы на девять лет.

"Дальняя степь" стала банкротом, активы компании найти не смогли. Но затем возбудили дело против арбитражного управляющего Александра Довженко, и новый управляющий Кирилл Ноготков возобновил поиск, его внимание привлекли две компании, входящие в структуру HSBC: его дочерний банк в России и зарегистрированная на Гернси HSBC Management. Именно они должны заплатить по долгам "Дальней степи", решил суд.

Суд может создать опасный прецедент, предупреждает партнер KPMG Антон Зыков: до сих пор международные компании считали минимальными риски привлечения их к субсидиарной ответственности в России.

Управляющий смог не только привлечь к ответственности иностранную компанию, что само по себе прецедент, но и возобновить процесс спустя много лет после его завершения, согласен арбитражный управляющий Евгений Семченко.

"Коммерсант": "тихая санация" банка в Крыму

Второй по размеру банк Крыма, Генбанк, так и не стал опорным банком местного правительства, пишет "Коммерсант".

Банк по рекомендации ЦБ для решения финансовых проблем привлечет инвестора - Собинбанк, и таким образом войдет в группу "АБ "Россия", которая уже присутствует в Крыму.

Генбанк - второй по размеру сети банк в Крыму, 50% акций принадлежит правительству Крыма и Севастополя. Генбанк и власти Крыма пытались решить проблемы с капиталом банка на федеральном уровне. Полгода назад Генбанк обратился в минэкомики за докапитализацией за счет средств государства в размере 5 млрд руб. Однако схема одобрена не была.

Владельцем 7,2% Генбанка является Евгений Двоскин - известный финансист, которого российские и международные власти многократно, но безуспешно пытались привлечь к ответственности за мошенничество.

По мнению собеседников газеты в Крыму, привлечение инвестора больше напоминает тихую санацию.

"Государство оказалось не готово поддержать банк и выбрало такой вариант, - говорит собеседник в правительстве Крыма. - Главное, что банк выживет, но станет ли новый инвестор поддерживать старую политику, в частности кредитовать малый и средний бизнес (МСБ)… Это очень важное направление для региона, но крупные банки - ни "АБ Россия", ни РНКБ кредитовать МСБ не хотят. Не хотелось бы, чтобы инвестор привнес в Генбанк свою политику в данном вопросе, и малые предприятия Крыма лишились доступа к кредитным ресурсам", - рассуждает он.

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Новые санкции затронут в том числе "наиболее значимых высокопоставленных политиков и олигархов", близких к российским властям, пишет Forbes.

Обзор подготовила ОльгаКараулова, Служба мониторинга Би-би-си