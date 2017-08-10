Видео: озоновый год над Южным полюсом
Европейские ученые собрали данные спутниковых наблюдений за озоновым слоем и визуализировали его эволюцию в течение всего 2016 года.
На видео, опубликованном Европейским центром мониторинга окружающей среды, хорошо видна "озоновая дыра", образующаяся после полярной ночи в Южном полушарии.
В прошлом году она достигла размера примерно 23 млн кв. км - это в пять раз превышает территорию Евросоюза.
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В 1987 году мир договорился постепенно сократить выбросы химических веществ, которые считаются причиной истощения озонового слоя.
Ученые говорят, что ситуация улучшается и в 2040-х годах "дыра" будет ежегодно разрастаться менее чем до 20 млн кв. км.
Опасность рака кожи
Естественные процессы образования и разрушения озона в стратосфере балансируют друг друга в долгосрочной перспективе, таким образом защищая Землю от вредного ультрафиолетового излучения Солнца.
Отсутствие защитной озоновой пленки увеличивает риск возникновения рака кожи, катаракты и других заболеваний у людей, животных и растений.
Впервые существенное истончение озонового слоя в стратосфере над Антарктикой, примерно в 10 км над уровнем моря, заметили британские ученые в середине 1980-х годов.