Видео: озоновый год над Южным полюсом

Media playback is unsupported on your device Эволюция озонового слоя с января по декабрь 2016 года

Европейские ученые собрали данные спутниковых наблюдений за озоновым слоем и визуализировали его эволюцию в течение всего 2016 года.

На видео, опубликованном Европейским центром мониторинга окружающей среды, хорошо видна "озоновая дыра", образующаяся после полярной ночи в Южном полушарии.

В прошлом году она достигла размера примерно 23 млн кв. км - это в пять раз превышает территорию Евросоюза.

В 1987 году мир договорился постепенно сократить выбросы химических веществ, которые считаются причиной истощения озонового слоя.

Ученые говорят, что ситуация улучшается и в 2040-х годах "дыра" будет ежегодно разрастаться менее чем до 20 млн кв. км.

Правообладатель иллюстрации COPERNICUS Image caption В Северном полушарии сезонное истощение озонного слоя не так заметно

Опасность рака кожи

Естественные процессы образования и разрушения озона в стратосфере балансируют друг друга в долгосрочной перспективе, таким образом защищая Землю от вредного ультрафиолетового излучения Солнца.

Отсутствие защитной озоновой пленки увеличивает риск возникновения рака кожи, катаракты и других заболеваний у людей, животных и растений.

Впервые существенное истончение озонового слоя в стратосфере над Антарктикой, примерно в 10 км над уровнем моря, заметили британские ученые в середине 1980-х годов.