"Дюнкерк" в Дюнкерке: что думают о фильме Нолана жители города

Правообладатель иллюстрации Warner Bros Image caption Фильм "Дюнкерк" повествует о воисках Великобритании и ее союзников, которые в 1940 году оказались в окружении на французском побережье

Фильм Кристофера Нолана об эвакуации британских, французских и бельгийских войск с пляжей Дюнкерка в 1940 году (вошедшей в историю как операция "Динамо") собирает полные кинозалы в России, Великобритании, Франции и США.

Картина была восторженно принята и большинством критиков, но что думают о фильме сами жители этого прибрежного города на севере Франции?

В одном из парков в пригороде Дюнкерка Мало-ле-Бэн в обычном грузовом контейнере разместилась временная экспозиция, в которой собраны документы, фотографии и слайдшоу, посвященные операции "Динамо" - и истории создания фильма "Дюнкерк".

В мае 1940 года, когда северо-западная часть Франции была отрезана гитлеровскими войсками, 400 тысяч военных ждали, когда корабли и суда вывезут их в Англию. Из них сумели спастись 200 тысяч британцев, 130 тысяч французов и 10 тысяч бельгийцев. 60 тысяч человек эвакуировать не удалось.

Image caption В первую неделю проката фильм в Дюнкерке посмотрели 15 тысяч человек

В операции "Динамо" участвовали военные корабли, прогулочные пароходы из курортных британских городов и небольшие моторные яхты, большинством из которых в ходе эвакуации управляли британские военные моряки.

Эти "суденышки" (little ships), как их прозвали историки, благодаря своей небольшой осадке могли преодолеть мелководье у побережья Дюнкерка и вывезти войска к более крупным кораблям.

Большая часть зданий в Дюнкерке была разрушена во время бомбардировок, поэтому уличные сцены для фильма снимали в Мало-ле-Бэн.

В том самом грузовом контейнере в парке я познакомился с тремя мальчиками. Свои велосипеды они побросали на траве снаружи, а сами зашли посмотреть слайдшоу о том, как снимался фильм.

Один из них уже посмотрел картину и сказал, что ему очень понравилось. Все трое знали об использовавшихся в операции "суденышках".

Image caption Тео, Гаэль и Маэль посмотрели презентацию о создании фильма

Тео, Гаэлю и Маэлю - от 11 до 13 лет. На мой вопрос о том, зачем были нужны маленькие корабли, они ответили почти хором: "В ходе операции "Динамо" они вывозили солдат с пляжа и переправляли в Англию".

Только за первую неделю после премьеры и только в одном из трех кинотеатров Дюнкерка фильм посмотрели 15 тысяч человек - притом что в городе есть еще два кинотеатра поменьше, где тоже идет это кино.

По всей Франции за тот же период картину увидели почти миллион человек, благодаря чему она оказалась на первом месте по кассовым сборам.

Постеры и рекламные щиты фильма можно увидеть по всему Дюнкерку. Есть и плакаты, рассказывающие об операции "Динамо".

Однако Эврар Себастьян - телефонный мастер и любитель книг о Второй мировой - говорит, что фильм вызвал у него смешанные чувства.

"Средненькое кино. Оно не получит Оскаров. Сама идея снять его была неплоха, но я разочарован", - говорит Эврар.

"Да, сцены с кораблями и самолетами сняты хорошо, но отсутствует множество деталей. Там, например, практически нет французских солдат. А ведь во многом именно благодаря им британцам удалось провести эвакуацию", - объясняет он.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В 1940 году 340 тысяч бельгийских, французских и британских военных смогли покинуть пляжи Дюнкерка, но еще 60 тысяч остались в окружении и погибли

Например, редко где упоминается тот факт, что задержать наступление немецких войск на Дюнкерк из Лилля (примерно 80 км к югу) удалось только благодаря примерно 40 тысячам солдат из Первой французской армии. В итоге у них кончилась провизия и боеприпасы, им пришлось сдаться.

На Грегори и Жульет Лефевр - он продает промышленное оборудование, она преподает в средней школе - фильм произвел более благоприятное впечатление.

"Очень хорошо, очень эмоционально. Нам очень понравилось. Прекрасное кино", - говорят они.

По словам Изабель Денель, также посмотревшей фильм, город до сих пор испытывает чувство огромной благодарности за операцию "Динамо".

"У британцев хватило смелости прибыть сюда и спасти своих соотечественников - это было великолепно. И англичане нам помогли, - говорит Изабель. - Лично для меня это очень важное кино, потому что мои родители были здесь. Они жили в Дюнкерке во время эвакуации, а потом в период нацистской оккупации - им пришлось выучить немецкий".

"Сейчас им обоим за 90, а они до сих пор могут говорить по-немецки, хоть это им и не очень приятно. Эта война оставила тяжелый след на моих родителях, моих дедушках и бабушках", - объясняет она.

Ее муж Бруно также выразил признательность англичанам, вспомнив высокопочитаемого генерала Шарля де Голля, руководившего в годы войны из Лондона французским сопротивлением, а после - избранного президентом Франции.

По мнению Бруно, эвакуация в Дюнкерке, задуманная британским премьером Уинстоном Черчиллем, стала предвестником открытия второго фронта и высадки союзников в Нормандии четыре года спустя, благодаря чему Францию удалось освободить от нацистов.

"Без Черчилля Де Голль бы так и остался никому не известным военным", - сказал он.

Сегодня, в жаркий летний день, на пляже в Дюнкерке почти бесшумно и пустынно, если не принимать во внимание тех, кто выгуливает собак, и детей, строящих песочные замки. В море виднеются рыбацкие шхуны - их белые паруса ярко выделяются на фоне темных облаков. Картина мира и спокойствия.

И нам сложно даже представить тот ужас, который творился на этом пляже 77 лет назад, когда 400 тысяч человек пытались выжить под бомбардировкой немецких самолетов, выстроившись в очередь к кораблям в надежде на спасение.