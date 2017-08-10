Битва за город и его жителей: что осталось от Мосула?

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Жестокая битва за освобождение Мосула от боевиков так называемого "Исламского государства" превратила город в руины, унесла жизни тысяч людей, а выживших заставила бежать прочь.

Несмотря на то что битва, продолжавшаяся девять месяцев, закончена, население Мосула переживает гуманитарный кризис катастрофических масштабов.

Данные о погибших приблизительны; число жертв может исчисляться тысячами или даже десятками тысяч.

Более одного миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома с октября 2016 года, когда началась операция по освобождению города от боевиков.

Целые кварталы разрушены, тела погибших до сих пор остаются под завалами, а улицы буквально усыпаны неразорвавшимися снарядами и минами.

Пострадавшие районы Мосула, июль 2017 г.

Согласно спутниковым снимкам, тысячи домов и более 100 километров дорог серьезно пострадали или были полностью разрушены

Большая часть второго по величине города Ирака, который с июня 2014 года находился под контролем "Исламского государства", находится под завалами.

Операция по восстановлению города считается крупнейшей со времен Второй мировой войны. ООН оценивает восстановление инфраструктуры Мосула в 1 миллиард долларов.

Согласно данным организации, в результате боевых действий в той или иной степени пострадали все районы Мосула. Западная часть города, освобожденная в июле, пострадала больше, чем восточная, которую удалось взять под контроль шестью месяцами ранее.

По данным ООН, 15 из 54 жилых районов на западной стороне оказались разрушены практически полностью и непригодны для проживания. Еще в 23 районах зафиксированы умеренные разрушения, 16 районов пострадали незначительно.

В то время как ООН, основываясь на анализе спутниковых снимков, заявляет о 10 тысячах значительно пострадавших или полностью разрушенных зданий, в действительности ситуация может быть гораздо хуже.

Если добавить к этой цифре площадь многоэтажных домов (это невозможно увидеть со спутника), количество разрушенных зданий может оцениваться примерно в 32 тысячи.

По оценкам координатора гуманитарной программы ООН по Ираку Лиз Гранде, на восстановление пострадавших районов могут уйти долгие годы.

Разрушения с октября 2016 г. по июль 2017 г.

Данные основаны на анализе спутниковых снимков

1. Перед наступлением

135 зданий разрушено (50% - общественные, 21% - жилые дома)

Перед началом операции по освобождению Мосула было разрушено много общественных зданий, в том числе аэропорт и университет.

2. Первые пять месяцев наступления

1240 зданий разрушено (47% - жилые дома)

Во время первых месяцев операции были разрушены стратегические объекты - дороги, фабрики и заводы, а также пять мостов через Тигр, соединявших восточную и западную части города. Чуть менее половины пострадавших объектов - жилые дома.

3. Восемь месяцев наступления

4356 зданий разрушено (70% - жилые дома)

За три месяца с марта по июнь количество пострадавших от боевых действий зданий выросло в четыре раза. 7 из 10 объектов были жилыми домами.

4. Девять месяцев наступления

9519 зданий разрушено (85% - жилые дома)

В последние недели операции количество разрушенных зданий перевалило за 5 тысяч. Большая часть из них - жилые дома, находившиеся преимущественно в Старом городе. Знаменитая Соборная мечеть также была уничтожена в последний месяц перед полным освобождением Мосула.

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По данным со спутников, жилые дома пострадали больше всего - по меньшей мере 8500 домов оказались почти или полностью разрушены, в основном в Старом городе. Эта цифра может возрасти, по мере того как специалисты проводят оценку ущерба на месте.

В результате боевых действий пострадало около 130 километров дорог, 100 из них - в западной части города.

В результате авиаударов коалиции также оказались разрушены мосты через реку Тигр, соединявшие западную и восточную часть Мосула. Это было сделано целенаправленно, чтобы отрезать путь боевикам и помешать им перегруппироваться.

Городской аэропорт, железнодорожная станция и больницы города также превратились в руины.

По оценкам властей Ирака, около 80% городского больничного комплекса оказалось уничтожено. Это крупнейший медицинский объект Мосула, где располагались больницы, учебные заведения и лаборатории.

Разрушенные объекты в Мосуле

Данные основаны на анализе спутниковых снимков

В последние дни перед освобождением города от боевиков ИГ больше всего досталось Старому городу Мосула.

После того как иракские войска окружили боевиков, они были вынуждены укрываться в зоне плотной городской застройки.

В разгар битвы многие местные жители фактически оказались в ловушке в собственных домах. Когда операция закончилась, многих обнаружили истощенными и ранеными.

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Среди них была 10-летняя Амира. В результате минометного обстрела погибла ее мать, в результате она осталась одна с ранениями ног.

"Я продолжала кричать, прося ее о помощи, но она не отвечала... Я не могла двигаться".

После того как ее отец ушел, пытаясь спастись вместе с ее сестрами и младшим братом, Амира осталась на том же месте, где упала во время обстрела, и пролежала там три дня.

"У меня не было ни еды, ни воды, - рассказала она. - Все три дня и три ночи я была одна, кричала, но никто не слышал меня. Я кричала "мама", но ответа не было. Я не знала, что она умерла, пока меня не спасли".

Амира находится в больнице и до сих пор не знает, что случилось с ее отцом и другими родственниками.

Амира и ее семья не одиноки в своем горе.

Согласно данным со спутников, более 5,5 из 16 тысяч жилых зданий в Старом городе - примерно каждое третье - оказались серьезно повреждены или полностью разрушены. Только в последнюю неделю наступления на город было уничтожено 490 домов.

Реальные цифры, скорее всего, будут намного выше.

Interactive Что осталось от Старого города Мосула Июль 2017 г. Ноябрь 2015 г.

Одним из самых знаковых городских зданий, которое оказалось полностью разрушенным, стала Соборная мечеть ан-Нури, где лидер ИГ Абу Барк аль-Багдади в июле 2014 года присягнул на верность группировке и провозгласил халифат.

Interactive Соборная мечеть ан-Нури превратилась в руины Июль 2017 г. Ноябрь 2015 г.

По данным иракских военных, мечеть была взорвана в июне 2017 года. Боевики "Исламского государства" утверждали, что мечеть была разрушена в результате удара американской авиации, однако доказательств предоставлено не было.

Соборная мечеть ан-Нури, июль 2014 г.

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Соборная мечеть ан-Нури, июль 2017 г.

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Минарет мечети, который был одним из символов города и пережил более восьми столетий вторжений и завоеваний, окончательно пал 22 июня 2017 года.

Минарет Аль-Хадба, 20 июня 2017 г.

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Минарет Аль-Хадба, 22 июня 2017 г.

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Массовое бегство населения

Самую большую трагедию пережили жители Мосула.

До сих пор точно не известно, сколько людей погибло.

По последним данным ООН, датированным январем 2017 года, погибли 2463 человека, однако с тех пор, по данным Amnesty International, только в результате авиаударов были убиты 5805 человек. По данным курдской разведки, доклад которой появился в британской прессе, боевые действия в Мосуле унесли жизни около 40 тысяч человек.

Тела погибших продолжают находить, поэтому более-менее точные цифры станут известны позже.

Около одного миллиона местных жителей - половина от обычного населения Мосула - были вынуждены покинуть свои дома с начала операции по освобождению города. По данным ООН, половина из них - дети; кроме того, большая часть - 700 тысяч - проживала в западной части Мосула, которая пострадала больше всего.

Операция по эвакуации местных жителей стала крупнейшей в современной истории.

К началу августа 2017 года более 800 тысяч человек считались вынужденными переселенцами. По данным Международной организации по миграции, более половины из них находились в лагерях для беженцев. Остальные либо вернулись в свои дома, либо живут у друзей и родственников в уцелевших зданиях.

Более 440 тысяч людей живет в лагерях беженцев

Крупнейший исход жителей из города был зафиксирован в последние месяцы наступления.

В то время как многие покинули пределы Мосула, большинство жителей, чьи дома были разрушены, фактически остались в границах города. Переселенцами внутри Мосула считаются более 100 тысяч семей.

По данным организаций-партнеров ООН, население восточной части удвоилось, после того как семьи из западного Мосула решили переехать с друзьями и родственниками на восток, чтобы не жить в тесных лагерях.

Хумана Наджим Абдулла - 35-летняя парикмахер, которая бежала от боевых действий на западе, чтобы остаться с семьей на востоке.

Находящейся в разводе Джумане, по правилам ИГ, было запрещено работать, но ей удалось заработать немного денег, обслуживая постоянных клиентов на дому.

Теперь, когда боевики ушли, она переехала в арендованную квартиру на востоке и начала собственное дело, открыв салон красоты.

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"Я была первой, кто сделал это, - говорит она. - Я очень горжусь собой. Меня предупреждали, что это опасно, но, к счастью, проблем у меня не было".

С дочерью, которая в ближайшее время снова пойдет в школу, они намерены остаться жить на востоке города.

"Даже если это не мой родной дом, я останусь здесь, - говорит она. - Наш дом на западе Мосула разрушен".

В отличие от Джуманы, многие семьи решили покинуть город, чтобы спастись от боевых действий. Почти 3 тысячи человек направились в столицу - Багдад.

В Эрбиле, в полутора часах езды на восток от Мосула, находится 2 тысячи перемещенных семей, еще тысяча уехала на юг в район Салах-эль-Дин.

Когда и куда бежали люди

Когда началась операция по освобождению Мосула, силы "Исламского государства" все еще контролировали значительные территории на севере Ирака, поэтому те, кто сумел покинуть Мосул в начале наступления, направлялись на юг.

Когда иракская армия окружила Старый город, местным жителям стало легче переезжать в близлежащие города или пригороды самого Мосула.

Настоящие масштабы трагедии стали понятны после освобождения города от боевиков.

Что ждет Мосул теперь?

После того как иракские силы безопасности взяли город под контроль, власти снова заговорили о необходимости застройки оживленного мегаполиса.

Но это огромная проблема - особенно на западе города.

Восстановление займет годы и потребует миллиардов долларов, пока же иракские власти пытаются сделать город безопасным для тех, кто хочет туда вернуться.

Они занимаются поиском тел погибших, выявлением оставшихся в городе ячеек ИГ, криминальных группировок и ополченцев, восстановлением инфраструктуры и очисткой города от взрывных устройств.

После месяцев тяжелых боев город буквально усыпан неразорвавшимися боеприпасами, в том числе артиллерийскими снарядами и ручными гранатами. Многие здания и сооружения в Мосуле до сих пор заминированы.

Операция по разминированию началась еще в октябре прошлого года, и с тех пор около 1700 человек погибли в результате срабатывания взрывных устройств, говорится в отчете миссии ООН, которая координирует операцию.

Как заявила директор британской благотворительной организации Mines Advisory Group (MAG) Нина Сиичаран, такого масштаба минирования целых районов города они не наблюдали последние 20 лет.

За три недели только в одной из деревень к востоку от Мосула специалисты обезвредили 250 мин. Многие из них были достаточно мощными, чтобы взорвать автомобиль, и весьма чувствительными, чтобы их мог активировать маленький ребенок.

Команда Международной организации по миграции (IOM), которая посетила почти полностью разрушенный медицинский комплекс в Мосуле, заявила, что взрывные устройства валяются в больничных коридорах, а несколько автомобилей, начиненных взрывчаткой, до сих пор припаркованы возле зданий.

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Многие отмечают, что проблема заключается не только в необходимости восстановления Мосула.

Город населен преимущественно суннитами, а правительство в Багдаде возглавляет шиитское большинство, которое традиционно отстаивает собственные интересы.

Страх перед карательными действиями не позволяет многим местным жителям вернуться в свои дома, говорят активисты, работающие на местах.

Отсутствие "значимого политического диалога" может привести к новому насилию, предупредил во время выступления в Совете Безопасности спецпредставитель ООН по Ираку Ян Кубиш.

"Я отдаю должное всем партнерам Ирака, включая партнеров по международной коалиции. Я призываю их оставаться с Ираком и народом страны, продолжать оказывать поддержку", - сказал он.

В последнее время стало появляться все больше признаков того, что в восстановлении города начали принимать участие местные жители.

В проектах Программы развития ООН, которые направлены на скорейшее открытие больниц и школ, принимают участие обычные люди, которые помогают специалистам очистить от мусора здания и объекты инфраструктуры, пригодные для дальнейшего использования.

Ибрагим Мустафа, который помогает расчистить дорожную развязку в районе Аль-Зухур, считает, что это может стать спасением для города.

"Здесь, в Мосуле, потеряно все - наша работа, наши дома, наши средства к существованию, но у нас все еще есть души. Все наши соседи помогают друг другу. Восстановление нашего города - один из способов сделать это".

Авторы: Люси Роджерс, Нассон Стилиану и Дэниел Данфорд. Интервью с Амирой: Международная организация по миграции (IOM), интервью Джуманы: Наджим Абдулла, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR). *"Исламское государство" - экстремистская группировка, деятельность которой запрещена на территории России.