"Законы принимают те, кто вейперов на улице пару раз видел"

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Российские власти планируют в самое ближайшее время запретить курение кальянов и вейпов в кафе.

На этой неделе была принята новая стратегия министерства здравоохранения под названием "Формирование здорового образа жизни". По ней предполагается, что в 2025 году количество курильщиков в России снизится с 30,5 до 27%. А 60% россиян тогда же должны начать вести здоровый образ жизни.

Чтобы этого добиться, будут введены новые меры по снижению курения (в том числе кальянов и электронных сигарет, к которым относятся устройства для вейпинга). Какие именно меры, в паспорте проекта не прописано.

"Мы считаем, что это [запретить кальяны и вейпы] нужно делать и делать максимально быстро", - заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Русская служба Би-би-си спросила вейперов и любителей кальяна, что они думают о запрете.

Максим, журналист:

Парю я примерно год. Вообще я и сигареты курю, просто решил приобщиться к новой вещи. Любопытно, прикольно, можно парить в тех местах, где не покуришь сигареты. Сигареты ведь для окружающих людей неприятны. Правда, когда в кафе сидишь и паришь, люди говорят: "Вы не могли бы курить в другую сторону?" Это не дым, а пар, он пахнет приятно, но все равно я стараюсь ни на кого не надышать. Многие и от пара демонстративно кашляют, ну, а мне зачем людей нервировать?

С одной стороны, мне в принципе не нравится тенденция нашего государства все держать под контролем и ограничивать. Вот это мое отношение к парению: [показывает наклейку на телефоне "Парю, где хочу"]. Сейчас ведь и сигареты нельзя курить на улице. Но это никого не волнует. Жесткость законов компенсируется необязательностью их исполнения.

Есть определенный контингент - быдланы всякие - которых если не ограничивать, они и в кинотеатре на первом ряду парить будут. Руслан, вейпер

С другой стороны, в этом есть рациональное зерно. Появились примеси к жиже [жидкости, которую заливают в вейп] со всякими наркотическими средствами. Когда идет школьник и курит сигареты - видно, что ему нет 18-ти и сигареты он получил нечестным путем, это не скрыть. А вейп - молодая культура, ей подвержены люди в 25 и меньше.

Идет молодой человек и парит: то ли это "безникотинка", которую формально детям можно, то ли наркотик. Он ни по запаху, ни по виду не отличается. И что, каждого, кто парит, вылавливать и вести на зкспертизу? А контролировать как-то надо.

Руслан, студент-политэкономист:

Вейп - это скорее хобби, как коллекционировать машинки. Есть люди, которые покупают дорогие девайсы, больше ста тысяч, и форумы, где коллекционеры все это обсуждают.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Вейперы говорят, что и без всякого запрета стараются не парить в общественных местах

Если они будут пытаться приравнять вейп к сигаретам, ничего дельного не выйдет. Сигареты все равно курят в общественных местах. Законы как бы есть, но они никому не сдались. Единственный способ, как они могут подгадить всем - это поднять цены на устройства.

А на улицах я и так особо не парю. Это все равно с этической точки зрения неправильно. Выдыхать клубы пара кому-то в лицо - неприятно людям будет. Ругаться на меня не ругались, но вежливо просили не парить рядом. Так что запретить в театрах, на остановках, в общественных местах можно. А то есть определенный контингент - быдланы всякие - которых если не ограничивать, они и в кинотеатре на первом ряду парить будут.

Александр, сотрудник вейп-шопа, 19 лет

Вот я не могу бросить курить сигареты - в этом есть своя эстетика. Но теперь курю значительно меньше. Так меня за эти четыре года [пока действует запрет на курение в общественных местах] только один раз остановили на улице за курение - и то, я был максимально далеко от метро.

Законы принимают взрослые дядьки и тетки, которые вейперов пару раз видели на улице: «Зло! Это все пиндосы!» Александр, сотрудник вейп-шопа

Пытаются ограничивать вейпинг, не зная о нем вообще ничего. Полная шляпа! Законы принимают взрослые дядьки и тетки, которые вейперов пару раз видели на улице: "Зло! Это все пиндосы!"

У любой культуры есть пик развития. У нас пик был летом 2016 года - вообще все парили, в Москве была куча шопов - из них 90% уже закрылись. Остались гиганты, которые заполняют рынок, а мелким шопам сейчас очень тяжело.

Поэтому они продают вейпы детям, а от этого начинаются проблемы. Сейчас стал важен вторичный рынок - люди стали перекупать девайсы друг у друга. Раньше обычное дело было - десятка за девайс. А сейчас люди приходят в вейп-шоп в центре Москвы и такие: "Нам бы что-нибудь за три тыщи собрать…" Реально денег у людей мало, а рынок перенасыщен.

Лера, студентка:

Сигареты мы не курим, но кальян для расслабления очень помогает. Вот мы сейчас встретились с подругой, думаем - что бы такого поделать? Пришли покурить кальян, и нас нормально расслабило, сидим полтора часа.

Я бы не хотела, чтобы кальян запрещали. Года три назад мы пробовали кальян без табака, просто паровой - ну, это совсем не то, тогда смысла нет курить. Я люблю, чтобы там же и еду можно было заказать, и напитки, чтобы хорошо провести время. Не очень понимаю места, где только кальян.

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Зачем они хотят ограничить, из-за здоровья людей? Так у нас запретный плод сладок - кто хочет курить кальян, все равно будет курить. Пусть ограничат места, где можно курить - но мы вот дома курим, сами кальян делаем.

Каждый сам выбирает, чем ему заниматься. К войне нас готовят, что ли? Павел, управляющий кальянной

Единственное, чего я боюсь - заразиться туберкулезом от того, кто этот кальян до меня курил. А что это вредно - знаете, если всего бояться, то можно и вообще не жить. Я не так часто его курю, чтобы он наносил вред организму.

Павел, управляющий кальянной:

К нам приходят студенты после пар, бизнес-публика - расслабиться, посидеть, поговорить. Многие не курят сигареты, но курят кальян: вкусовые ощущения разные. Кроме того, кальян курится в среднем около часа - не будет же человек курить один за другим кальяны. И с собой его не потащишь. Кому-то хватает один раз в неделю или раз в два дня покурить кальян, и больше он не курит.

У нас нет кухни, нет съедобной продукции, чисто кальян. Сюда люди приходят непосредственно покурить. Где-то в кафе, в ресторанах это, может, и актуально - там большинство клиентов не курят и не переносят дым. Те же вейпы и кальяны в ресторанах доставляют дискомфорт: люди пришли поесть и не хотят дышать этим.

Это личное дело каждого, курить или не курить, и попытка нашего государства поставить всех на велосипеды и заставить бегать марафон - какое-то навязывание. Каждый сам выбирает, чем ему заниматься. Я вот на велосипеде люблю ездить, это же не мешает мне курить.

К войне нас готовят, что ли? Чтобы мы бегали далеко с автоматами?