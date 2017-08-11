Насколько реален сценарий войны на Корейском полуострове

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption "Безрассудное бесчинство воинственных фанатиков США - не более чем предсмертный блеф", пишут северокорейские СМИ

"Как могла бы начаться и чем закончиться война в Корее" - журнал Economist на днях опубликовал статью с таким заголовком, в которой подробно расписал гипотетическую войну между Северной Кореей и США и их союзниками в марте 2019 года.

Вкратце хроника войны выглядит так: для острастки союзников, проводящих масштабные маневры, северокорейский режим обещает устроить запуск межконтинентальной баллистической ракеты с детонацией мощного заряда в атмосфере, дабы мир, наконец, перестал сомневаться в наличии у него не только ядерного оружия, но и средств доставки.

Для Дональда Трампа это неприемлемо. Он требует от своих военных не допустить запуска, чтобы Ким понял, что шутить с ним не будут, но не делать это слишком жестко, чтобы Киму не пришлось в ответ действительно развязывать войну.

Северокорейскую ракету уничтожают на стартовой площадке, в ответ Пхеньян, избегая прямого военного столкновения, направляет на Юг орды диверсантов, американцы, готовясь к возможной операции против режима, переправляют в регион сотни боевых самолетов, Ким посылает сигнал, обстреляв Сеул, в ответ американцы начинают массированную военную операцию.

Ким, понимая, что игра проиграна, дает команду запустить ядерные ракеты. Большая часть из них перехвачена, но некоторые достигают цели и превращают Сеул в радиоактивные развалины.

Американцы отвечают умными бомбами с ядерными зарядами. Ким Чен Ын и большая часть северокорейского руководства превращается в плазму вместе с бункерами, в которых они скрывались. Конец.

Ряд важных деталей в этой апокалиптической картине выглядит, как минимум, недостоверно. Например, трудно представить себе молчание Китая, на чьих южных границах, собственно, и разворачивается война, и куда направятся не только облака радиоактивного пепла, но и выжившие в катаклизме остатки 25-миллионного населения Северной Кореи. Сложно предположить, что и Москва останется безучастной к происходящему.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption И Ким, и Трамп - непредсказуемые личности

Однако, если отвлечься от технических деталей, с главной мыслью статьи - о том что развитие конфликта до ядерной стадии может стать следствием набора случайных факторов и амбиций лидеров, - можно согласиться.

Тем более, что у Трампа, а особенно у Кима репутация непредсказуемых людей.

Так ли все печально, и следует ли всерьез опасаться "корейского апокалипсиса"? Обозреватель Би-би-си Михаил Смотряев беседовал с корееведом, сотрудником Института азиатско-тихоокеанских исследований при Австралийском национальном университете Леонидом Петровым.

Леонид Петров: Я соглашусь с тем, что и Ким, и Трамп - непредсказуемые люди. Но они - лишь фигуры, возглавляющие определенные группы силы.

За Кимом стоят сотни, а скорее всего, тысячи человек из северокорейских элит, со своими интересами и желанием и выжить, и обогатиться. Естественно, в их планы ядерный Армагеддон не входит.

Северная Корея - это такой островок противостояния Соединенным Штатам, но скорее всего, психологического сопротивления.

У Трампа тоже есть противовесы, которые не позволят ему отдавать приказы, которые не будут правильно восприняты в политических элитах США.

Собственно, мы это уже наблюдаем: если Трамп не может отменить санкции против России, Ирана и той же Северной Кореи, как он может начать войну вопреки рекомендациям своих советников?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption КНДР повторила угрозу запустить ракеты по району Тихого океана, где расположена американская военная база на острове Гуам

Даже если предположить, что Ким и Трамп решили пойти друг на друга войной, надо помнить, что они находятся в разных весовых категориях.

Северная Корея - одно из беднейших государств Восточной Азии, где не хватает электричества, горючего, еды, - никак не может соперничать с раскормленными американскими военными, которых поддерживают сотни тысяч южнокорейских солдат.

Северная Корея - это такой островок противостояния Соединенным Штатам, но скорее всего, психологического сопротивления.

Противостоять американским ракетам и авиации она не может, именно поэтому ей нужно оружие, одно наличие которого предотвратит ситуацию, в которой на нее могут напасть. И никто войной на Северную Корею не пойдет.

Би-би-си: Однако нельзя отрицать, что ситуация на полуострове может выйти из-под контроля помимо воли ее участников. Собственно, этот сценарий "снежного кома" журналисты и описывают. К тому же Пхеньяну проще - в Северной Корее, похоже, отсутствует концепция "неприемлемого ущерба", в то время как в США или Южной Корее никто не готов пожертвовать тысячами солдат и, тем более, мирных жителей ради укрощения строптивого Кима. Любая ракета, прилетевшая на Гуам, в Сеул, в Токио - это уже неприемлемый ущерб. А дальше - больше. Такое же может случиться?

Л.П.: Я думаю, нет. Ситуация на Корейском полуострове достаточно напряженная уже почти 70 лет, с начала Корейской войны. Естественно, она может выйти из-под контроля в случае, если кто-то нажимает "неправильную" кнопку, или если кто-то неправильно оценивает действия другой стороны.

Например, если у кого-то не выдержат нервы, и северокорейские ПВО собьют самолет В1-В американских ВВС, регулярно летающий с Гуама в Южную Корею, чтобы попугать северокорейские радары.

В этой ситуации сразу возникнет вопрос, что делать дальше, причем возникнет он не у Трампа, а у южнокорейского президента. Нынешний президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин - человек вменяемый, он готов обсуждать с Ким Чен Ыном что угодно, лишь бы не было войны.

Но в Южной Корее были и более радикально настроенные президенты, например, Ли Мён Бак, при котором северяне утопили южнокорейский корвет, а через полгода еще и нанесли артиллерийский удар по южнокорейскому острову. Сеул ответил на это своей артиллерией, но к войне это не привело.

Северная Корея уже более 60 лет - это гарнизон, постоянно находящийся на дежурстве.

Всем понятно, что война на Корейском полуострове - это тупик. Во-первых, в экономическом плане, а во-вторых, а вдруг южане ее выиграют? Что они будут делать с 25 миллионами голодных, плохо образованных, достаточно агрессивных и ничего не понимающих в современной жизни соотечественников?

В Северной Корее вообще никто не собирается начинать войну, потому что они прекрасно понимают, что они ее проиграют. Проиграть войну - это значит, что лидер, его семья и семьи руководителей страны либо будут уничтожены, либо им придется бежать. Сомневаюсь, чтобы они были на такое готовы.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Президент США Дональд Трамп - человек эмоциональный. Северная Корея, очевидно, вызывает у него сильные эмоции...

Ядерных катаклизмов я тоже не предполагаю: северокорейцам нечем ответить.

У них есть несколько слабых зарядов мощностью с Хиросиму или меньше, реальных испытаний ракет и боеголовок, выходящих в стратосферу и успешно возвращающихся обратно, они не проводили.

К заявлениям Пхеньяна о том, что такие ракеты и боеголовки у него есть, надо относиться сдержанно. Реально северокорейцам нечем ответить, кроме обещаний.

Этих обещаний в принципе достаточно, чтобы сдерживать ситуацию. Американцы тоже не всегда держат слово: вот, например, ядерная армада, которую планировалось отправить в Японское море. Этого не было сделано. Трамп понимает, что по соседству там - Тихоокеанский флот России, не говоря уже про Китай, да и у Северной Кореи достаточно подводных лодок, чтобы контролировать эти воды.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14"

Идет много разговоров о том, что США нанесут удар, о высадке на северокорейском берегу, о проникновении в бункер Кима и уничтожении северокорейского руководства, разрабатываются оперативные планы - но реально агентуры в Северной Корее практически нет, и любой заброшенный туда спецназ ничего не добьется.

Северная Корея уже более 60 лет - это гарнизон, постоянно находящийся на дежурстве.

Это справедливо и в том, что касается возможных попыток агентуры Пхеньяна посеять панику в Южной Корее - там тоже привыкли ловить северокорейских лазутчиков.

Северяне заметно отличаются от южан. В каждом городе стоят телефоны-автоматы, где указан номер, куда сообщать о северокорейских подводных лодках и подозрительных людях. С прейскурантом, кстати: за подводную лодку - вознаграждение 100 тысяч долларов, за шпиона - 30 тысяч.

В общем, ситуация на Корейском полуострове куда стабильнее, чем может показаться.

Би-би-си: За границами наших рассуждений до сих пор оставался Китай, едва ли не единственный рычаг влияния на Северную Корею, хотя бы потому, что 90% торгового оборота страны приходится на Поднебесную. Кстати, при голосовании по новым санкциям против Пхеньяна Китай, как и Россия, вопреки обыкновению, их поддержал. Ситуация, когда Корейский полуостров превратился в пустыню, никому в Пекине не нужна, не нужны ему и 25 миллионов беженцев-северян, с которыми тоже непонятно, что делать. Насколько обширен китайский инструментарий для сдерживания южного соседа?

Л.П.: Рычаги влияния на Пхеньян всегда были довольно ограниченными, а сейчас они фактически себя исчерпали.

Отношения между Пхеньяном и Пекином очень прохладные, возможно, самые плохие за всю историю корейско-китайских отношений. Отчасти причина в том, что Китай ведет себя очень высокомерно по отношению к Ким Чен Ыну, его ни разу не приглашали в Пекин, в ответ Ким проводит ядерные и ракетные испытания вопреки предупреждениям из Пекина. На политическом уровне отношения сложные и почти конфликтные.

Экономические отношения тоже непростые. Торговля идет на спад, опять же по инициативе Китая. Северокорейцы продолжают обогащаться за счет Китая - посылают туда своих рабочих, накладывают санкции на китайские инвестиции, Китай, в свою очередь, ограничивает импорт из Северной Кореи.

Так что, боюсь, в этом случае Китай ничего не сможет сделать. Все, что осталось - это пытаться приструнить северокорейский режим через Совет Безопасности ООН. Но Северная Корея находится под санкциями уже почти 70 лет, и реально это ничего не меняет.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Любое серьезное осложнение на Корейском полуострове вызовет обвал на финансовых рынках

К тому же Пхеньян всегда может договориться с Россией, или даже с Южной Кореей. В Юго-Восточной Азии работают десятки тысяч северокорейских рабочих и предприятий, которые приносят валютную выручку. Ближний Восток, Восточная Европа - у северян есть пространство для маневра и без Китая.

Если Китай полностью перекроет поставки нефти и торговлю продовольствием и промышленными товарами, естественно, это существенно осложнит подпитку элит и рынков, но, я думаю, в этом случае его место займет Россия.

Россия и Китай конкурируют в Северной Корее и за доступ к портовым сооружениям, и за доступ к шахтам, к полезным ископаемым, а Корея полна разного рода редкоземельных металлов, которые с радостью купят и японцы, и южные корейцы.

Северокорейская экономика растет последние пять лет, и я отношу это на счет политики "параллельного развития", экономического и военного, которую проводит Ким Чен Ын.

Чем страшнее Северная Корея, тем активнее Сеул и Токио покупают американское вооружение, дорогостоящие комплексы ПРО.

В этом есть смысл: любое ядерное оружие экономит значительное количество средств режиму, который уже не озадачивается вопросом, сколько солдат держать на демаркационной линии, сколько выпускать новых самолетов или танков.

У них есть одно-два ядерных устройства. А один ядерный заряд способен предотвратить любую мысль о свержении режима извне, на этом и строится вся тактика. Поэтому Ким Чен Ыну очень важно об этом напоминать.

Американцы же очень любят говорить об опасности, которую представляет режим Кима и его ракетно-ядерная программа, потому что им очень выгодно держать в страхе своих региональных союзников - Южную Корею и Японию.

Чем страшнее Северная Корея, тем активнее Сеул и Токио покупают американское вооружение, дорогостоящие комплексы ПРО.

То есть Пхеньян выполняет роль регионального пугала, которое прекрасно вписывается в доктрину продолжения раскола в Юго-Восточной Азии по идеологическим линиям.

Хотя холодная война якобы закончилась, но есть два Китая, не всегда согласных друг с другом, есть две Кореи, между Россией и Японией все еще не подписан мирный договор.

Я не думаю, что это в интересах Соединенных Штатов - потерять такого слабого, страшного и удобного соперника, как Северная Корея.