Английская премьер-лига 2017-18: что готовит новый футбольный сезон?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Извечные соперники Моуринью и Гвардиола готовы к решающей схватке

Английские каникулы закончились. В пятницу вечером матчем "Арсенал" - "Лестер Сити" на лондонском стадионе "Эмирейтс" стартует 26-й сезон самой богатой и известной футбольной лиги в мире.

Потратив за лето больше 1 млрд фунтов на игроков, клубы Английской премьер-лиги готовятся к затяжной борьбе по обновленным правилам.

Антонио Конте с лондонским "Челси" предстоит непростая задача - отстоять титул в борьбе с принципиальными соперниками из Манчестера: Пепом Гвардиолой и Жозе Моуринью, жадными до побед после невнятного дебютного сезона в "Сити" и "Юнайтед".

"Тут не такая ситуация, как в других странах, где на титул реально претендуют две команды, - сказал Конте перед стартом сезона. - В этой лиге шесть очень сильных клубов, и мы готовимся к драке".

Помимо двух манчестерских клубов конкуренцию "Челси" потенциально способны составить лондонские "Арсенал" и "Тоттенхэм", а также "Ливерпуль".

Мы за ценой не постоим

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Крупнейшие приобретения пока не завершившегося сезона покупок

Летнее трансферное окно наверняка вновь станет рекордным для английского чемпионата и в очередной раз продемонстрирует финансовую мощь Премьер-лиги.

Согласно оценкам финансовых консультантов Deloitte, топ-20 клубов в Англии в стартующем сезоне заработают более 5 млрд евро, в Германии и Испании - по 3 млрд евро, а во Франции и Италии - менее 2 млрд евро.

Пока что клубы Английской премьер-лиги выложили чуть более 1 млрд фунтов, и в оставшиеся три недели до закрытия трансферного окна наверняка побьют прошлогодний рекорд в 1,165 млрд фунтов.

Движущей силой на этот раз выступил Гвардиола, потратив более 200 млн фунтов - рекордную для "Манчестер Сити" сумму.

Он купил француза Бенжамена Менди у "Монако" за невиданную для защитника сумму 52 млн фунтов, португальского полузащитника Бернарду Силву там же за 43 млн и правого защитника Кайла Уокера у лондонского "Тоттенхэма" за 45 млн фунтов.

Моуринью ответил покупкой сезона, выложив 75 млн фунтов за переход бельгийского нападающего Ромелу Лукаку из "Эвертона" в "Манчестер Юнайтед", и подписал сербского хавбека Неманью Матича из своего бывшего клуба "Челси" за 40 млн фунтов.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Моуринью и Матич снова в одной команде

Футбольный обозреватель Би-би-си Фил Макналти:

Гвардиола затеял поразительную - и довольно затратную - перестройку всей обороны. Атакующая линия "Сити" уже в порядке, и суперзвезда Габриэла Жезуса должна взойти в этом сезоне. В таком виде "Сити" - чемпионы.

В "Челси" какое-то брожение на фоне недовольства Диего Косты и вопросов о будущем самого Конте, которые возникали до подписания нового двухлетнего контракта в середине июля. Титула им не видать - но неплохие шансы на кубок.

Легенда английского футбола Алан Ширер:

Великолепная семерка определена, тут я не жду сюрпризов. "Эвертон" будет шестым или седьмым, а остальных мы знаем.

Победитель может быть только один. "Сити" позвал Гвардиолу выигрывать Премьер-лигу и Лигу чемпионов, и ему нужно что-нибудь завоевать в этом сезоне. У тренера "Юнайтед" Моуринью те же заботы.

Что касается "Челси", то там происходит что-то не очень хорошее. Им придется еще пару-тройку игроков докупить, чтобы рассчитывать на удержание чемпионства.

Что нового в правилах?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Пестрые газоны, как на стадионе "Лестер Сити", теперь запрещены.

Новый сезон - новые правила. Некоторые жесткие, другие не очень:

Единообразие

Пестрые газоны запрещены: отныне допускаются только традиционные горизонтальные и белые линии.

Новый мяч

Новый официальный мяч чемпионата - Nike Ordem V.

Как только стрелки часов вернут на час назад с завершением летнего времени, на поле появится зимняя версия мяча - повышенной видимости.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Судьи и раньше не жаловали "дайверов"

Бой симулянтам

Артистические способности игроков по понедельникам будет оценивать специальная комиссия.

И если она единогласно решит, что картинное падение или страшные муки были симуляцией, футболисту грозит дисквалификация.

Видеоповторы для врачей

Повторы съемки столкновений на поле будут теперь доступны врачам в технической зоне футбольного поля. Раньше им для этого приходилось удаляться под трибуны.