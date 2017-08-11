Пресса Британии: никакого заговора бюрократии против Трампа нет

В обзоре британских газет:

Теории заговора среди поклонников Трампа

Британские таблоиды теряют политический вес

Нашествие попугаев на английские города

"Трамп сам виноват"

Поклонники Дональда Трампа винят в его бедах бюрократов в Вашингтоне, которые якобы вступили в заговор с либеральной прессой и политологами из числа отставных чиновников, чтобы отстоять глобализацию и помешать президенту вернуть Америке былое величие, пишет Financial Times.

Образ закулисной силы, саботирующей начинания Трампа и представляющей для него "смертельную угрозу", Белый дом активно использует для оправдания его провалов и делегитимизации потенциальных соперников в будущих политических баталиях, полагает деловая газета.

Американцы падки на теории заговора, и левые комментаторы давно трубят об опасности симбиоза неподотчетной власти и современных технологий слежки. Поклонники Трампа из противоположной части политического спектра заимствовали эту идею и перевернули ее с ног на голову.

Теперь правые публицисты и телеведущие твердят, что неизбранные чиновники и силовики используют всю мощь государства против одного американца - Дональда Трампа.

Financial Times отмечает, что за первые пять месяцев Трамп сталкивался с утечками секретных документов в среднем раз в день - что в семь раз чаще, чем на заре первого срока Барака Обамы.

"Однако если Трампу не удается обуздать чиновников, виноват в этом только он сам", - пишет газета.

Госслужащим свойственны инерция и аллергия на перемены, а Трамп ошибочно принимает этот рефлекс за нелояльность. К тому же, после выборов он должен был назначить примерно 4000 чиновников, однако обновление госаппарата происходит "со скоростью ледника", пишет Financial Times, заключая:

"Большинство оппонентов Трампа вообще не имеют никакого отношения к бюрократии. Самые болезненные поражения он потерпел в федеральных судах и контролируемом республиканцами конгрессе".

Закат Sun

Таблоиды теряют былое влияние на политические взгляды британцев в эпоху социальных сетей, где фирменный стиль первых полос Sun и Daily Mail - задиристость, подстрекательство, агрессия - не выбивается из общего тона и уже не обеспечивает им особое место, как на витрине газетного киоска, пишет Financial Times.

В репортаже из английского Канви-Айленда, где продается больше номеров Sun на душу населения, чем во всем остальном королевстве, газета ищет ответы на вопрос, почему в прошлом году таблоидам удалось склонить британцев к "брекситу", а на последних внеочередных выборах в парламент их любимцы - консерваторы - упустили большинство, хотя и были фаворитами, в отличие от сторонников выхода из ЕС год назад.

"Я был в шоке. Это просто удручающе, что 52% [читателей Sun] не пошли голосовать", - цитируется в статье неназванный управляющий газеты.

Некоторым критикам это дало повод объявить о закате политического влияния таблоидов. Другие утверждают, что дело в подъеме левацких настроений, и таблоиды платят цену за то, что считаются частью истеблишмента.

Согласно опросам, 45% британцев в ходе последней избирательной кампании черпали политические взгляды из газет. При этом половина в возрастной группе от 18 до 24 лет назвала основным инструментом влияния социальные сети, и только 15% - газеты.

Опрошенные Financial Times жители Канви-Айленда утверждают, что читают в Sun только про спорт, телевидение и шоу-бизнес. Однако корреспондент оговаривается, что о политике они зачастую говорят лозунгами с первых полос самого популярного таблоида Великобритании.

Нашествие попугаев

Зеленые индийские попугаи впервые были замечены в дикой природе на Британских островах в 1971 году, а теперь их уже более 30 000, и ученые пытаются понять, опасны ли они настолько, чтобы разрешать их отстрел, пишет Times.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Вездесущий шумный попугай колонизирует лондонские парки

Попугаи оттесняют певчих птиц от кормушек, объедают фруктовые деревья - и просто шумят. За прошлый год их популяция увеличилась на 12%, а за последние два десятка лет - в 15 раз.

Они осели в Лондоне, колонизировали Ливерпуль, Манчестер и Бирмингем.

Королевское общество защиты птиц пока выступает против искусственного регулирования численности индийских пернатых гостей посредством их убийства, однако высказалось за постоянный мониторинг их влияния на коренное население британских лесов и парков.

В отличие от попугаев, популяции многих местных видов сокращаются: соловьи потеряли каждого второго, а некоторые виды синиц - до 80%. Однако в этом ученые винят английских оленей, активно поедающих кустарник, и разрушение естественной среды в Африке, где зимует соловей.

Зато хорошо себя чувствуют поползни - их популяция выросла на 90% за два десятилетия.