Пресса Британии: никакого заговора бюрократии против Трампа нет
В обзоре британских газет:
- Теории заговора среди поклонников Трампа
- Британские таблоиды теряют политический вес
- Нашествие попугаев на английские города
"Трамп сам виноват"
Поклонники Дональда Трампа винят в его бедах бюрократов в Вашингтоне, которые якобы вступили в заговор с либеральной прессой и политологами из числа отставных чиновников, чтобы отстоять глобализацию и помешать президенту вернуть Америке былое величие, пишет Financial Times.
Образ закулисной силы, саботирующей начинания Трампа и представляющей для него "смертельную угрозу", Белый дом активно использует для оправдания его провалов и делегитимизации потенциальных соперников в будущих политических баталиях, полагает деловая газета.
Американцы падки на теории заговора, и левые комментаторы давно трубят об опасности симбиоза неподотчетной власти и современных технологий слежки. Поклонники Трампа из противоположной части политического спектра заимствовали эту идею и перевернули ее с ног на голову.
Теперь правые публицисты и телеведущие твердят, что неизбранные чиновники и силовики используют всю мощь государства против одного американца - Дональда Трампа.
Financial Times отмечает, что за первые пять месяцев Трамп сталкивался с утечками секретных документов в среднем раз в день - что в семь раз чаще, чем на заре первого срока Барака Обамы.
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"Однако если Трампу не удается обуздать чиновников, виноват в этом только он сам", - пишет газета.
Госслужащим свойственны инерция и аллергия на перемены, а Трамп ошибочно принимает этот рефлекс за нелояльность. К тому же, после выборов он должен был назначить примерно 4000 чиновников, однако обновление госаппарата происходит "со скоростью ледника", пишет Financial Times, заключая:
"Большинство оппонентов Трампа вообще не имеют никакого отношения к бюрократии. Самые болезненные поражения он потерпел в федеральных судах и контролируемом республиканцами конгрессе".
Закат Sun
Таблоиды теряют былое влияние на политические взгляды британцев в эпоху социальных сетей, где фирменный стиль первых полос Sun и Daily Mail - задиристость, подстрекательство, агрессия - не выбивается из общего тона и уже не обеспечивает им особое место, как на витрине газетного киоска, пишет Financial Times.
В репортаже из английского Канви-Айленда, где продается больше номеров Sun на душу населения, чем во всем остальном королевстве, газета ищет ответы на вопрос, почему в прошлом году таблоидам удалось склонить британцев к "брекситу", а на последних внеочередных выборах в парламент их любимцы - консерваторы - упустили большинство, хотя и были фаворитами, в отличие от сторонников выхода из ЕС год назад.
"Я был в шоке. Это просто удручающе, что 52% [читателей Sun] не пошли голосовать", - цитируется в статье неназванный управляющий газеты.
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Некоторым критикам это дало повод объявить о закате политического влияния таблоидов. Другие утверждают, что дело в подъеме левацких настроений, и таблоиды платят цену за то, что считаются частью истеблишмента.
Согласно опросам, 45% британцев в ходе последней избирательной кампании черпали политические взгляды из газет. При этом половина в возрастной группе от 18 до 24 лет назвала основным инструментом влияния социальные сети, и только 15% - газеты.
Опрошенные Financial Times жители Канви-Айленда утверждают, что читают в Sun только про спорт, телевидение и шоу-бизнес. Однако корреспондент оговаривается, что о политике они зачастую говорят лозунгами с первых полос самого популярного таблоида Великобритании.
Нашествие попугаев
Зеленые индийские попугаи впервые были замечены в дикой природе на Британских островах в 1971 году, а теперь их уже более 30 000, и ученые пытаются понять, опасны ли они настолько, чтобы разрешать их отстрел, пишет Times.
Попугаи оттесняют певчих птиц от кормушек, объедают фруктовые деревья - и просто шумят. За прошлый год их популяция увеличилась на 12%, а за последние два десятка лет - в 15 раз.
Они осели в Лондоне, колонизировали Ливерпуль, Манчестер и Бирмингем.
Королевское общество защиты птиц пока выступает против искусственного регулирования численности индийских пернатых гостей посредством их убийства, однако высказалось за постоянный мониторинг их влияния на коренное население британских лесов и парков.
В отличие от попугаев, популяции многих местных видов сокращаются: соловьи потеряли каждого второго, а некоторые виды синиц - до 80%. Однако в этом ученые винят английских оленей, активно поедающих кустарник, и разрушение естественной среды в Африке, где зимует соловей.
Зато хорошо себя чувствуют поползни - их популяция выросла на 90% за два десятилетия.