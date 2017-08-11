Ядерная фиксация Трампа - с 1980-х до сегодняшнего дня

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Протестующие призывают Трампа снизить градус переговоров с КНДР

Предупреждение Дональда Трампа о том, что Северная Корея может столкнуться с "огнем и яростью, каких еще не видел мир", если продолжит угрожать США, многими было воспринято как угроза применить американский ядерный арсенал.

На случай, если это заявление прозвучало недостаточно доходчиво, на следующее утро Трамп похвастался в "Твиттере", что ядерный арсенал США сегодня мощнее и сильнее, чем когда-либо прежде.

"Надеюсь, нам никогда не придется воспользоваться этой мощью, но никогда не наступит время, когда мы перестанем быть самой могущественной страной в мире!" - написал он.

Размахивание ядерной дубинкой со стороны президента не стоит рассматривать как единичный случай. На самом деле нынешний президент уже несколько десятков лет с интересом говорит о пользе ядерного арсенала США.

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Это элемент политической картины мира, которая сложилась у 71-летнего президента давно и сегодня успела превратиться в твердые убеждения.

На его представление о мировой торговле сильно повлияла послевоенная расстановка сил в мире, в которой США обладали огромной индустриальной мощью. Его взгляды на демографию отсылают к эпохе этнического единообразия, которая давно прошла. А его отношение к ядерному оружию явно несет на себе черты энтузиазма времен холодной войны с ее гонкой вооружений и дипломатическим балансированием на грани возможного.

В декабре прошлого года, когда Трамп уже был избран на пост президента, но еще не вступил в должность, он подчеркнул, что США нужно существенно наращивать и развивать свою ядерную мощь, чтобы опережать возможных неприятелей.

В августе 2016 года журналист либерального телеканала MSNBC Джо Скарборо сообщил, что Трамп якобы несколько раз просил своих советников по внешней политике разъяснить, почему США не могут воспользоваться ядерным оружием. Представители кампании Трампа назвали это выдумкой.

Однако за несколько месяцев до этого, в апреле, журналист того же канала Крис Мэттьюз, беседуя с Трампом в ходе форума в Нью-Йорке, спросил его, почему тот ни разу не сделал категорического заявления, исключающего использование ядерного оружия.

"Может ли наступить такое время, когда оно может быть применено? Возможно. Возможно", - ответил тогда Трамп.

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Когда журналист стал допытываться у него, осознает ли тот риски, связанные с разговорами о возможности использования ядерного оружия, Трамп заявил: "А зачем мы тогда его производим? Зачем?"

(США сегодня не производят новых ядерных боеголовок, а только поддерживают боеготовность существующих ракет).

Трамп заявил, что не следует лишать себя каких бы то ни было козырей.

За десятки лет до этого, в 1990-м году, в интервью журналу Playboy также затрагивалась тема ядерного оружия.

"Я всегда думал о проблеме ядерной войны, это важная часть моего мыслительного процесса", - сказал Трамп, назвав такую войну абсолютной катастрофой и сравнив ее с болезнью, о которой никто не хочет говорить.

"Я считаю это величайшей глупостью из всех, когда люди убеждены, что ее попросту никогда не будет, - продолжил будущий президент США. - Так как все знают, насколько она будет разрушительной, поэтому никто никогда его не применит. Какая ***** [ерунда - Би-би-си]," - сказал он.

Media playback is unsupported on your device Как американские военные летают над КНДР

В 1984 году, в самый разгар холодной войны, Трамп даже говорил в интервью Washington Post, что хотел бы возглавить переговоры о ядерном разоружении между СССР и США.

"Нужно примерно полтора часа для того, чтобы узнать всё, что требуется знать о ракетах", - сказал он, добавив, что всё самое главное в этой области он знает и так.

Примерно в то же время неожиданно стала хитом компьютерная игра под названием Balance of Power, симулятор холодной войны. Игрок, выступая за одну из сторон, мог саботировать, вести политические маневры или идти по пути эскалации, пока обе страны не подходили вплотную к ядерному конфликту. Проблема была в том, что игроку было неизвестно, насколько близко он подошел к последней черте.

Если игрок случайно провоцировал противоположную сторону на запуск ракет, игра кончалась взаимным уничтожением сторон. На черном экране появлялась надпись белыми буквами:

"Вы нечаянно развязали ядерную войну. Нет, здесь не будет анимированной картинки с ядерным грибом и разбросанными кусками тел. Мы не вознаграждаем за фиаско".

Если из прежних заявлений Трампа и можно сделать какой-то вывод, то, вероятно, его расчет строится на том, что ядерный потенциал США неэффективен, если противники не верят, что страна способна им воспользоваться. Все это - часть стратегии "непредсказуемости", о которой он столько говорил во время своей кампании (и недавно снова упомянул в "Твиттере").

Трамп и его министр обороны Джеймс Мэттис говорят, что США победят в любом прямом военном столкновении с Северной Кореей.

Однако на фоне громких заявлений часто выпадает из поля зрения то, что затяжное военное противостояние может выйти из-под контроля и стоить множества жизней - как гражданских лиц по обе стороны корейской демилитаризированной зоны, так и американского военного персонала.

США почти наверняка победят, однако будет весьма трудно рассматривать подобный результат иначе чем фиаско.