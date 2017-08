Язык фейка: какие ошибки выдали фальшивое интервью главы Ми-6

Правообладатель иллюстрации Nora carol photography Image caption Во вторник по рунету разошелся типичный пример "фейковой новости"

В российских социальных сетях распространяется фальшивое интервью Guardian, в котором бывший глава британской разведслужбы Ми-6 рассказывал о "трехступенчатом плане" стран Запада по развалу России. Русская служба Би-би-си на примере статьи решала разобрать типичные ошибки авторов, которые пытаются писать на английском.

Интервью, о котором идет речь, было опубликовано 12 августа, через несколько дней после девятой годовщины конфликта между Россией и Грузией 2008 года.

Интернет-страница, на которой появился текст, повторяла визуальное оформление сайта британской газеты Guardian, а его адрес отличался от url настоящего сайта газеты только одной буквой - латинская "i" в нем была заменена на букву "ı", которая используется в частности в турецком алфавите.

Текст под заголовком "Бывший глава Ми-6 признает, что стратегический план распада России был разгромлен Путиным" подан как интервью бывшего главы британской разведслужбы сэра Джона Скарлетта, возглавлявшего Ми-6 в период с 1970 по 2001 и с 2004 по 2009 годы. Автором указан реальный журналист Guardian Крис Эймс.

В приписываемом Скарлетту интервью он "рассказывает" о трехступенчатом плане западных спецслужб по сдерживанию России на Кавказе. Утверждается, что первым этапом его стала "Революция роз" в Грузии, в результате которой к власти пришел Михаил Саакашвили.

В итоге план должен был привести к распаду России, признавался в фальшивом интервью глава Ми-6.

Фейк быстро разоблачили, однако внимание журналистов привлек тот факт, что он был написан человеком, явно плохо знающим английский язык.

Построение предложений в тексте зачастую повторяет модели русского языка, а некоторые слова употреблены так, будто автор при переводе не смог найти подходящего английского варианта.

Все это заставило западные издания предположить, что текст изначально написан русскоязычным автором, а к его распространению причастны "прокремлевские хакеры".

Работа над ошибками

Текст изобилует грамматическими и стилистическими ошибками - пропущены артикли, многие обороты выглядят неуместно для английского текста.

В некоторых местах вместо британской орфографии использована американская, что не могло произойти в британской газете. Также эксперты отмечают, что пунктуация в статье приближена к русской.

Русская служба Би-би-си вместе с преподавателем английского Джоном Смилоу и членом Союза переводчиков России Ильей Мищенко, попыталась разобраться, действительно ли ошибки указывают именно на Россию, а заодно напомнить читателям о типичных проблемах начинающих авторов и переводчиков, которые пытаются писать на английском.

В статье: Just nine years ago on such days, the 5-day conflict in Georgia took place...

Как по-русски: Девять лет назад, в эти дни...

Как лучше сказать (вариант Джона Смилоу): Just nine years ago on this day...

Конструкция, открывающая статью, означает "в такие дни", и употребляется, когда говорят, например, о типичных для какого-то дня событиях. Сравните: "В такие летние дни обычно приятно выбраться на природу".

"Да, это выглядит очень по-русски. Уже в первом предложении мы видим ряд стилистических ошибок. Первая подсказка - обильное использование слова such", - объясняет Смилоу.

В статье: It was supposed that after bringing Saakashvili to power...

Как по-русски:Предполагалось, что после прихода Саакашвили ко власти...

Как лучше сказать (вариант Джона Смилоу): The plan was, after bringing Saakashvili to power...

"Предполагать" по-английски действительно будет "to suppose", но вводное предложение "предполагалось, что..." на английский язык так не переводится.

"It was supposed that" - это конструкция, которую русскоязычные ученики используют там, где носитель языка сказал бы "believed" ли "thought"," - говорит Смилоу.

"В предложении отсутствует глагол. Это не говорит о русском синтаксисе, но говорит о том, что при машинном переводе глагол потерялся, и его пропажи не заметили при редактуре", - считает Мищенко.

В статье: ...practically Russia would face another collapse.

Как по-русски: ...практически Россия столкнется с очередным коллапсом.

Как лучше сказать (вариант Джона Смилоу): ...Russia would practically face another collapse.

В этом английском предложении слово "practically" (в значении "практически", "почти") стоит не на том месте.

"Студенты из России часто путают порядок слов. Полагаю, такое предложение мог бы написать и, например, китаец, но это предложение выглядит как типичная русская фраза, переведенная на английский", - говорит Смилоу.

"И практически Россия окажется на краю..." не очень хорошо звучит даже по-русски, возможно, тут было что-то другое", - считает Мищенко.

Ошибка: He called for NATO membership which was listed out of place on the agenda of the NATO summit with our mediation.

Как по-русски: Он призвал к членству в НАТО, вопрос был включен в повестку саммита НАТО во внеочередном порядке.

Как лучше сказать (вариант Джона Смилоу): He called for NATO membership, which was prioritised at the NATO summit with our mediation.

Автор пытается сказать, что западные спецслужбы обеспечили внеочередное рассмотрение вопроса о членстве Грузии в НАТО, но не знает, как по-английски будет "внеочередное". Он выходит из положения, используя оборот "out of place", который переводится как "неуместный". В русской версии текста этот оборот опущен.

"Здесь очевидный случай неправильного перевода, но я не могу сказать однозначно, что это пришло из русского языка", - говорит Смилоу.

"В целом, можно стопроцентно утверждать, что автор текста - не носитель английского языка. Но утверждать, что это писал русский, на сто процентов нельзя, синтаксис русского языка не настолько уникален.

В то же время в тексте есть фрагменты, которые позволяют предполагать, что это - перевод, причем сделанный машиной, а затем отредактированный человеком", - резюмирует Илья Мищенко.

Лингвистическая некомпетентность

В статье "бывший глава британской разведки" хвалит Бориса Ельцина ("из-за его бездействия мы надеялись на скорый успех") и сетует на решительные действия российских властей во время войны в Грузии.

"К сожалению, война 2008 года в Грузии стала железным кулаком Москвы против нашего самого большого стратегического плана на Кавказе", - цитируют фальшивое интервью российские СМИ.

Эти образы вполне соответствует нынешнему нарративу российских властей о "западной агрессии", защитить от которой может только Путин, пишет газета Times

По мнению журналистов, это еще один аргумент в пользу того, что разместившие материал хакеры действовали по указу или в интересах российских властей.

"Такая комбинация высоких технологических навыков и лингвистической некомпетентности - типичный признак работы действующих в интересах Кремля агентов, хотя неясно, официальные ли это агенты, наподобие "фабрики троллей", или независимые", - прокомментировал ситуацию газете Times эксперт Атлантического совета по кибербезопасности Бен Ниммо.

Фейк довольно широко разошелся в русскоязычном сегменте интернета, по России и Украине, и попал в другие СМИ.

На момент написания заметки "интервью Джона Скарлетта" попало в агрегатор новостей "Рамблера", на сайт телеканала "Царьград-ТВ", телеканала "Рен-ТВ" и российского "Пятого канала", откуда позже было удалено.