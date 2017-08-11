Дональд Трамп против Ким Чен Ына: тест о войне слов

  • 11 августа 2017

Словесная война между Соединенными Штатами и Северной Кореей разгорается с каждым днем. Сможете вы отличить одну сторону от другой?

Фотографии: AFP, Getty Images, Reuters

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