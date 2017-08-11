7 тем недели, которые вы могли пропустить

В этом списке мы собрали семь популярных публикаций, которые напомнят вам о событиях уходящей недели и расскажут о том, что вы могли пропустить.

1. МИ-5 и "Три мушкетера": как джихадистов сумели заманить в ловушку

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Группа британских исламистов, называвшая себя "Три мушкетера" приговорена в лондонском суде к пожизненному заключению. Чтобы предотвратить задуманный ими теракт, полиция и спецслужбы провели хитроумную операцию.

2. "Жужжалка": радиостанция для шпионов или "рука мертвеца"?

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Эта радиостанция ведет свои странные передачи на коротких волнах с 1982 года. Кому предназначено это жужжание и зачитывание в эфире на русском языке бессмысленных цифр и слов?

3. Эксперт: ситуация с пенсиями в России доведена до абсурда

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Пенсионеры оказались главными проигравшими от кризиса в России, полалгают эксперты

Российская пенсионная система все меньше справляется со своими функциями. В рейтинге Global Retirement Index, оценивающем уровень жизни пенсионеров, Россия заняла 40-е место среди 43 стран. Президент Ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков рассказал Би-би-си о пенсионном кризисе.

4. "Институт убежища не работает": что происходит с беженцами в России?

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На этой неделе суд приостановил решение о высылке журналиста Али Феруза в Узбекистан, пока его дело рассматривается в ЕСПЧ. Корреспондент Русской службы Би-би-си Нина Назарова поговорила о судьбе беженцев в России с председателем комитета "Гражданское содействие" Светланой Ганнушкиной.

5. Блог Яны Литвиновой: анекдоты из английской провинции

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Английская провинция ничем не похожа на метрополию. Случайные прохожие охотно вступают в разговор, да и общий стиль, а главное, ритм жизни, совсем другие. Почему это хорошо?

6. Джордж Кеннан: американец-русофил, которого опасался Сталин

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Звезда Джорджа Кеннана взлетела над вашингтонским политическим небосклоном в один день. Его "Длинная телеграмма", отправленная из Москвы в феврале 1946 года, стала программным документом о невозможности партнерских отношений между США и Советской Россией.

7. #Londonблог: почему британцы рассказывают детям о разбойнике Робин Гуде?

Видеоблогер Русской службы Би-би-си Бен Тавенер отправился в Шервудский лес, чтобы узнать, зачем британцы рассказывают детям на ночь об известном разбойнике-благодетеле.