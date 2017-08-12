Остались ли в России "тайные общества" чиновников?

Правообладатель иллюстрации GettyImages Image caption Теперь закрытые клубы чиновников не собираются подпольно

13 августа 1822 года император Александр I издал указ о запрете чиновникам участвовать в тайных организациях. Спустя почти 200 лет закрытые общества чиновников возродились, но теперь они не столь тайные и преследуют совсем другие цели.

Отдельный пункт указа Александра I требовал от чиновников не только выйти из тайных обществ, но и рассказать о них властям.

"Потребовать от чиновников, в ведомстве их служащих, чтоб они откровенно объявили, не принадлежат ли они к каким-либо масонским ложам или другим тайным обществам. От принадлежащих к оным взять особую подписку, что они впредь принадлежать уже к ним не будут; если же кто такового обязательства дать не пожелает, тот не должен остаться на службе", - говорилось в указе.

Указ императора на время пресек деятельность масонской ложи и других тайных обществ, куда входили не только разночинцы, желающие либерализации, но и высокопоставленные государственные деятели.

Если в XIX веке участие в тайных обществах было уделом оппозиционеров, готовых рисковать жизнью, то сейчас членство в полузакрытых клубах, наоборот, часто имеет поддержку президента и помогает политической карьере.

Афонцы

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Владимир Путин и Патриарх Кирилл посетили Афон в мае 2016 года

Российские чиновники и бизнесмены любят посещать греческий полуостров Афон, на котором находится одноименная гора, почитающаяся православными святой.

Формально многие паломники среди российского истеблишмента объединились в "Русском афонском обществе". В 2005 году его основал нынешний губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко вместе с Патриархом Алексием II и тогдашним мэром Москвы Юрием Лужковым.

Известно, что на Афон ездят генеральный прокурор Юрий Чайка, бывший глава РЖД Владимир Якунин, министр юстиции Александр Коновалов, министр обороны Сергей Шойгу, партнеры Владимира Путина по дзюдо, бизнесмены Аркадий и Борис Ротенберги и другие. Президент Владимир Путин официально посещал Афон дважды.

"Если пользоваться светскими определениями, будем считать, что это клуб по интересам. Мы общаемся, общаемся регулярно, и не только по теме православия. Это и рабочее общение, взаимодействие, это совместные паломнические поездки, это и просто общение", - рассказывал телеканалу "Дождь" еще один известный афонский паломник, бывший министр регионального развития, а сейчас вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин.

Методологи

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Сергей Кириенко в работе стал практиковать подходы, похожие на методологические

О методологах, или "щедровитянах", активно заговорили после назначения бывшего главы госкорпорации "Росатом" Сергея Кириенко на должность первого замруководителя администрации президента. Куратор российской внутренней политики, возможно, самый известный последователь методологии.

Основателем Московского методологического кружка в 1958 году был философ Георгий Щедровицкий. Методологи считают, что есть универсальные методы для решения любых проблем. Способ решения и выработки этих методов - так называемые организационно-деятельностные игры.

С разработками методолгов были знакомы бывший министр энергетики Виктор Христенко (называл себя учеником Щедровицкого), помощник президента по экономическим вопросам Андрей Белоусов (в 1995 году написал статью для сборника методологов), советник Кириенко в ПФО Сергей Градировский, депутат Госдумы и лидер партии "Гражданская платформа" Рифат Шайхутдинов.

Придя в администрацию президента, Кириенко стал практиковать в своей работе подходы, похожие на методологические. В декабре 2016 года он провел учебный семинар для вице-губернаторов по внутренней политике в Корпоративном университете Сбербанка. Там участники семинара учились решать такие задачи, как проведение президентских выборов при явке - 70% и с результатом 70%, расказывали Би-би-си несколько участников совещаний.

Хоккеисты

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Владимир Путин неоднократно принимал участие в хоккейных матчах

Несколько лет назад Владимир Путин встал на коньки. В 2011 году по инициативе Путина была создана Ночная хоккейная лига - объединение любительских хоккейных команд России. В нее входят 714 команд в 68 регионах. Та команда, которая победит в ежегодных соревнованиях, получает в подарок ледовый стадион в своем городе.

Есть и непубличная "Ночная хоккейная лига" - объединение чиновников и бизнесменов, которые играют в хоккей по ночам с президентом. Часть из участинков этих ночных матчей играют и публично: раз в год на фестивале Ночной хоккейной лиги играет Путин. Последний такой матч прошел в мае.

Путин играл в команде "Легенды хоккея" с министром обороны Сергеем Шойгу, известными хоккеистами Вячеславом Фетисовым, Алексеем Касатоновым, Павлом Буре и другими. На воротах стоял давний вратарь НХЛ, бывший охранник Путина, а ныне губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

В команду соперников - "Звезды Ночной лиги" - вошли друзья Путина, бизнесмены Геннадий Тимченко, Аркадий, Борис и Роман Ротенберги, губернатор Московской области Андрей Воробьев, президент "Норникеля" Владимир Потанин и другие . Победила команда Путина со счетом 17:6.

Литераторы

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Владислав Сурков и Никита Михалков периодически присутствуют на Пионерских чтениях

Многие российские чиновники и депутаты пишут стихи и прозу. Самое известное публичное мероприятие, которое регулярно посещают представители власти - Пионерские чтения, которые уже несколько лет организует журнал "Русский пионер". На них участники читают свои произведения и рассказывают истории из жизни на заданную тему.

Среди посетителей чтений - помощник президента Владислав Сурков, вице-премьер Аркадий Дворкович, бывший руководитель аппарата Госдумы Джахан Поллыева, бывший спикер Госдумы Сергей Нарышкин, бывший уполномоченный по правам ребенка Павел Астахов, пресс-секретарь Роснефти Михаил Леонтьев, сенатор Людмила Нарусова и другие.

Шахматисты

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Шахматы - еще одно увлечение, объединяющее многих российских чиновников

В честь своего отца, известного шахматного арбитра Владимира Дворковича, вице-премьер Аркадий Дворкович в 2005 году основал Шахматную гостиную в Москве и назвал ее его именем.

Гостиную посещали руководитель Центробанка Эльвира Набиуллина, помощник президента Андрей Фурсенко, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, председатель комитета Госдумы по бюджету Андрей Макаров.

Мероприятия Шахматной гостиной регулярно проводятся на экономических форумах в российских городах. Их посещают губернаторы и члены правительства.