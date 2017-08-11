Рамиль Гулиев и два флага: зачем спортстмены меняют гражданство?

Правообладатель иллюстрации Martin Rickett Image caption Гулиев отмечал свою победу под двумя флагами - Азербайджана и Турции

Когда легкоатлет Рамиль Гулиев неожиданно победил в забеге на 200 метров на Чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне в этом году, он пробежал круг почета с двумя флагами - Азербайджана и Турции.

Гулиев родился в Азербайджане, когда эта страна еще была частью СССР, но в 2011 году подал заявку на турецкое гражданство, вызвав громкие протесты азербайджанских властей.

Несмотря на эти обстоятельства, победа Гулиева принесла Турции первое в истории страны золото на чемпионате мира. Этот случай напоминает нам о том, как часто спортсмены меняют гражданство и, соответственно, сборные, которые они представляют.

Какие же причины побуждают спортсменов сменить свою национальную принадлежность?

Чтобы повысить свои шансы на победу: Жарнел Хьюз (Ангилья - Великобритания)

Правообладатель иллюстрации Martin Rickett Image caption Жарнелу Хьюзу не повезло в финале при забеге на 200м на чемпионате мира на его новой родине

В легкой атлетике много примеров, которые подтверждают, что спортсмены готовы на всё ради победы, и, к сожалению, подчас в погоне за первым местом они идут на нарушение закона.

Конкуренция в этом спорте настолько интенсивна, а разница между победившим и проигравшим может быть настолько крохотной, что даже звезды спорта готовы на многое, чтобы сохранить первенство.

Один из способов это сделать, оставаясь в рамках закона, - сменить гражданство.

Спортсмен, который верит в себя, возможно, имеет право сделать всё, чтобы по максимуму использовать имеющиеся у него возможности, и если это означает необходимость сменить страну - значит так тому и быть.

Если спортсмен живет в небольшой стране, где нет тренировочных залов, укомплектованных по последнему слову техники, и крупных спортивных бюджетов, он поневоле задумывается, что мог бы добиться большего, если бы ему было доступно больше средств на тренеров и оснащение.

Как говорит спринтер Жарнел Хьюз из Ангильи, он всегда знал, что если будет участвовать в Олимпийских играх, то под флагом Великобритании. "Я всегда мечтал, что это будет выглядеть именно так", - говорит он.

Другой бегун на 200 метров, Мигель Фрэнсис, уроженец британской заморской территории Монтсеррат, тоже был вынужден выступать под флагом Британии, потому что у Монтсеррат нет своей олимпийской сборной.

"Мне кажется, что я буду испытывать меньше стресса в более комфортной обстановке, где люди будут ко мне лучше относиться, - заявил Фрэнсис в интервью Би-би-си в прошлом году. - Я действительно считаю, что буду выступать лучше.

Ради любви - Фиона Мэй (Великобритания - Италия)

Image caption Мэй (справа) - теперь большая звезда на телевидении

Сборная Великобритании в 1990-х годах потеряла "звездную" прыгунью в длину Фиону Мэй, которая решила выступать под флагом Италии.

Мэй родилась в британском городе Слоу, выросла в Дерби и представляла Британию на Олимпиаде 1988 года в Сеуле, но продолжать спортивную карьеру она решила под флагом Италии - родной страны своего мужа, прыгуна с шестом Джанни Япикино.

В дальнейшем Мэй не только дважды завоевала титул чемпиона мира, но и успешно построила карьеру на итальянском телевидении, став знаменитостью в этой стране.

"Когда я еду в любую другую страну, даже итальянцы, которых я там встречаю, узнают меня и называют итальянкой. Они знают, что я была британкой и выступала под британским флагом, но для них я все равно итальянка", - говорит она.

Мэй высказывается в поддержку других спортсменов, которые меняют сборные из карьерных соображений.

Когда ангильская прыгунья Шара Проктор в 2012 году решила перейти под британский флаг - вместе с другими спортсменами, которых в прессе тогда называли "пластичными британцами", - Мэй ее поддержала. "Я бы хотела, чтобы ее оставили в покое", - заявила прыгунья о коллеге.

"В Ангилье нет олимпийского комитета, это британская заморская территория, поэтому я не понимаю, что смущает этих людей", - сказала Мэй о тех, кто критиковал Проктор.

"Это реалии жизни, просто смиритесь с этим", - добавила она.

Меньше конкуренции за места в сборной - Дэвид Торренс (США - Перу)

Правообладатель иллюстрации DAVID TORRENCE Image caption Дэвид Торренс часто пишет в своем "Твиттере" о том, как он горд выступать за сборную Перу

Если вы считаете себя хорошиим атлетом, но при этом осознаете, что, скорее всего, не настолько хороши, чтобы забраться на самую вершину, то, возможно, смена страны - ваша путевка к славе.

Американская легкоатлетическая сборная, например, необыкновенно сильна: на вершине медальной таблицы чемпионата в Лондоне в 2017 году они располагаются с большим отрывом от всех прочих - что вполне обычное дело для них на любых международных легкоатлетических сореванованиях, где они принимают участие.

Однако в других странах борьба за места идет не настолько интенсивно. Если вы не лучший из лучших, но, тем не менее, хотели бы иметь высокий шанс регулярно проходить отбор на крупные чемпионаты, то такие страны могут оказаться привлекательным вариантом.

Или, как однажды объяснил американец Дэвид Торренс, ныне выступающий за Перу:

"В конечном итоге все сводится к простому: почему я бегаю? Я люблю состязания, гонку и всё, из чего состоит этот процесс, но я также люблю работать с детьми, воодушевлять молодежь, и я думаю, что я помогаю побуждать людей заниматься бегом. В США всегда наберется полная команда людей на любом состязании практически в любом виде спорта. Там нет никакого дефицита в героях или образцах для подражания. Но в Перу они не могут посылать полностью укомплектованные сборные, не могут отправить целую тонну спортсменов - и не только в легкой атлетике, а по всем дисциплинам".

Иначе говоря, если у вас не получается стать героем в своей собственной стране, станьте им где-нибудь еще.

Проникнуться новой страной - Мерлин Отти (Ямайка - Словения)

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Карьера Отти в большом спорте началась в 1979 году - однако в 2010-м она все еще продолжала участвовать в соревнованиях

Одна из легенд в женском спринте, двукратный победитель чемпионата мира в беге на 200 метров Мерлин Отти поменяла страну достаточно поздно в своей спортивной карьере - при том, что ее карьера все еще продолжается: завоевав бессчетное количество спортивных трофеев для Ямайки, в возрасте 50 лет Отти решила участвовать в эстафетном забеге в составе команды Словении.

Впервые она приехала в Словению - на родину своего тренера - в 1998 году, когда ей было уже 38. По ее словам, это стало любовью с первого взгляда.

Четыре года спустя, поселившись в столице страны Любляне, она стала полноценной гражданкой Словении. Ямайка, отчасти в знак признательности за все ее заслуги для страны, не стала возражать против этого, хотя сама Отти признавалась, что многие на ее родине были несогласны.

Аналогичный поступок совершил и нынешний датчанин Уилсон Кипкетер - правда, в самом начале своей карьеры.

Родившийся и выросший в Кении, студентом он уехал в Данию - еще до того, как решил профессионально заниматься спортом, - и полюбил эту страну так сильно, что решил выступать за нее.

Это его решение принесло стране, ранее не имевшей впечатляющей истории успеха в беге на средние дистанции, три золотые медали мировых чемпионатов.

Ради заработка - Саиф Саид Шахин (Кения - Катар)

Правообладатель иллюстрации JOEL SAGET Image caption Шахин (справа) завоевал золото, обогнав кенийца Езекиэля Кембои в Париже в 2003 году

Это, безусловно, одна из самых важных причин. И все об этом знают.

Это превратилось в настолько серьезную проблему, что глава ИААФ Себастьян Коу пообещал внести изменения в правила, когда, как он выразился, стало исчерпывающе ясно, что регулярные и многочисленные смены национальной принадлежности спортсменов, особенно из стран Африки, означают, что действующая система более не отвечает своим задачам.

"Атлетика должна основываться на национальных сборных, и сейчас этот принцип под угрозой", - добавил он.

Одного лишь взгляда на список спортсменов, участвующих в соревнованиях на стороне зажиточных стран Персидского залива - таких, как Бахрейн или Катар, - достаточно, чтобы убедиться в правоте его слов.

Возможно, выделять в этом ряду одного только Шахина - получившего при рождении имя Стефан Чероно, - не вполне справедливо, но мы это делаем отчасти потому, что его перемещение из Кении в Катар настолько типично, а отчасти потому, что оно вызвало осуждение лично президента его родной страны Мваи Кибаки.

Шахин перебрался в Катар в 2003 году, как раз вовремя для того, чтобы завоевать титул чемпона мира в беге на 3000 метров для своей новой страны - достижение, которое он смог повторить еще раз в 2005-м.

В те времена сообщалось, что Катар пообещал заплатить ему 1 миллион долларов, а также положить жалование в 1000 долларов в месяц до конца его дней. Сам спортсмен, впрочем, это отрицал.

Однако этот заработок имел для Шахина и свою персональную цену.

После того, как он одержал победу в 2003 году в Париже, его родной брат, который также участвовал в чемпионате, но за Кению, отказался его поздравлять.

Год спустя, когда Шахин был на пике формы, Кения не позволила ему принять участие в Олимпиаде. Олимпийские правила гласят, что если атлет меняет национальную принадлежность, ему запрещается выступать за другую страну в течение следующих трех лет, если только это не происходит с согласия обеих стран - но Кения своего согласия не дала.

Как результат, Шахин был вынужден пропустить Олимпийские игры 2004 года в Афинах, а также свой самый большой шанс стать олимпийским чемпионом.