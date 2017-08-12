Как "города-убежища" мешают Трампу депортировать нелегалов

Правообладатель иллюстрации Getty Images

На этой неделе власти Чикаго подали в местный федеральный суд иск против министра юстиции США Джеффа Сешнса.

Они просят суд запретить Сешнсу лишать их правительственных грантов в наказание за отказ сотрудничать с федеральным иммиграционным ведомством.

Чикаго является одним из так называемых "городов-убежищ" (sanctuary city), которые принципиально отказываются сотрудничать с федералами в борьбе с нелегальной миграцией.

Чикагские власти не передают в иммиграционную службу данные об арестованных нелегалах или же освобождают их немедленно по окончании срока, не давая федеральному правительству времени на то, чтобы взять их под стражу и депортировать.

Федеральное иммиграционное ведомство, известное как ICE, присылает местным властям свои ордера на арест отбывающих срок нелегалов, подлежащих депортации, и просит продержать их под стражей еще 48 часов после окончания срока, чтобы забрать их к себе.

Убежища, которые включают не только населенные пункты, но и целые графства, а то и отдельные прогрессивные штаты, не идут федералам навстречу и выпускают нелегалов до прибытия сотрудников ICE, давая тем возможность раствориться в гуще населения.

Вызов федералам

Практика предоставления убежища существует в разных обществах веками, но в США нынешняя его разновидность зародилась в 1980-х годах, когда американскую границу незаконно перешли около миллиона беженцев из Центральной Америки, в основном из Сальвадора и Гватемалы, искавших прибежища от репрессивных правительств и гражданских войн.

Администрация Рейгана, поддерживавшая борьбу этих правительств с левыми повстанцами, квалифицировала сальвадорцев и гватемальцев как "экономических мигрантов", не имеющих права на политическое убежище.

Сотни американских церквей тогда бросили вызов своему правительству и предоставили тем убежище. Так появилось современное движение, знаменосцем которого стал в 1989 году Сан-Франциско, объявивший себя "городом-убежищем" и запретивший расходовать деньги из городского бюджета на соблюдение иммиграционных законов.

Его примеру последовали сотни городов и графств Америки.

Критики, рукоплескавшие угрозам Трампа и Сешнса лишить города-убежища грантов центрального правительства, отмечают, что Сан-Франциско тратит крупные суммы на укрытие от ICE несовершеннолетних нелегалов, имеющих судимости, получая при этом ежегодно из федеральной казны более миллиарда долларов.

Сан-Франциско либо отправляет их за свой счет на родину, либо помещает в приюты за пределами городской черты.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Мэр Чикаго Рам Эммануэл в прошлом был ярым поборником борьбы с нелегальной миграцией

Идеология открытых границ или политический расчет?

Города-убежища выдвигают ряд аргументов в защиту своего отказа сотрудничать с федералами.

Они говорят, что запрещают своим полицейским задавать задержанным вопросы о наличии у них вида на жительство в США или не помогают федералам арестовывать нелегалов, поскольку все это подрывает доверие мигрантов к местной полиции, и те перестают давать ей информацию о правонарушителях или не отваживаются заявлять о совершенных против них преступлениях. Да и полиции, по их словам, и помимо нелегалов есть чем заняться.

К тому же власти городов-убежищ ссылаются на судей, которые приказывают им без задержки выпускать арестантов по окончании срока, а не держать дополнительные 48 часов.

Сторонники жесткого подхода к нелегальным мигрантам, число которых в США, по разным данным, составляет от 11 до 20 и даже 30 миллионов, парируют, что этот аргумент пока не подкреплен реальными данными.

Они полагают, что властями этих городов руководят идеология открытых границ или циничный политический расчет, напоминая при этом, что мэр Чикаго, либеральный демократ Рам Эммануэл, в прошлом был ярым поборником борьбы с нелегальной миграцией.

Его критики раздобыли докладную записку, которую Эммануэл послал в 1995 году своему тогдашнему начальнику Биллу Клинтону.

Автор призывал в ней к "рекордному числу депортаций нарушивших закон мигрантов" и советовал, чтобы в середине своего первого срока в Белом доме Клинтон смог заявить, что "ряд отраслей уже свободен от нелегальных мигрантов".

Когда много лет спустя будуший чикагский мэр стал главой президентского аппарата при Бараке Обаме, конгрессмен-демократ Луис Гутьеррес обвинил Эммануэла в том, что он мешает Обаме выполнить свои предвыборные обещания, данные латиноамериканцам.

Голоса последних, однако, понадобились Эммануэлу, когда он баллотировался в мэры Чикаго, и он резко сменил курс, сделавшись ярым защитником нелегалов.

То, что он вчинил иск Сешнсу, который придерживается примерно таких же взглядов на нелегальную миграцию, какие еще недавно пропагандировал сам Эммануэл, критики мэра объясняют тем, что сейчас он балллотируется на третий срок и еще больше нуждается в голосах латиноамериканцев.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В середине июля в Чикаго были убиты 10 человек, а 40 получили ранения во время очередной вспышки насилия в городе

Город Ветров или Город убийств?

Критики мэра говорят, что он также пытается отвлечь внимание чикагцев от насущных проблем Города Ветров, - как называют Чикаго, - главной из которых они считают небывалое количество убийств: более 400 человек только в этом году. Это больше, чем в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе вместе взятых.

Глава минюста Сешнс отреагировал на иск резко, заявив, что "политическое руководство Чикаго сознательно и намеренно идет курсом, который саботирует законную иммиграционную систему нашей страны".

"На мой взгляд, города-убежища настроены антиамерикански", - заявил недавно глава ICE Томас Хоман, перечислив Чикаго, Нью-Йорк, Сан-Франциско и Филадельфию. Принято считать, что в США более 300 юрисдикций, объявивших себя убежищами.

"На протяжении последнего года я прочитал кучу статей о том, что количество убийств в Чикаго зашкалило, - продолжал Хоман. - Президент пытается помочь городу. Мы развили там бурную деятельность. Но делает ли Чикаго все возможное для сокрашения у себя преступной деятельности? Я говорю, что не делает".

"Я говорю, что не делает, потому что если вы нелегальный мигрант и вас арестовали в США за преступление и вы сидите в Чикаго, то моих людей не пустят в тюрьму. Они не реагируют на наши ордеры. Они не делятся с нами информацией", - объяснил глава ICE.

"Мы всегда с радостью примем людей со всего света, которые верят в американскую мечту", - заявил мэр Эммануэл, когда его попросили прокомментировать реакцию Сешнса на иск Чикаго.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Новый "закон Кейт Стайнли" предуматривает более серьезные наказания за незаконное возвращение в США после депортации

Кто кого?

Судебные перспективы иска неясны.

После того как президент Трамп заявил в конце января, что будет лишать города-убежища федеральных грантов, эта его инициатива, как и ряд других, столкнулась с сопротивлением судов.

Не далее как в эту среду техасский федеральный судья без объяснений отказался признать соответствующим конституции новый закон штата о мерах борьбы против нелегальной миграции, который войдет в силу в сентябре.

Закон, который в мае протолкнули через сенат Тахаса тамошние республиканцы, предусматривает тюремные сроки для шерифов и начальников полиции, отказывающихся содействовать иммиграционным властям.

Он также разрешает полиции проверять, есть ли у задержанного вид на жительство.

После принятия закона власти Техаса подали в суд на ряд крупных городов, таких, как столица штата - Остин, Эль-Пасо и Хьюстон, а также на несколько правозащитных организаций, обвинив их в подстрекательстве к отказу содействовать иммигационному ведомству в борьбе с нелегалами.

Ответчики заявили суду, что принятый в мае закон может превратить Техас в полицейское государство и ввести незаконные проверки и задержания на улице по расовому признаку.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption По мнению критиков, самым одиозным городом-убежищем в стране является Сан-Франциско

"Самый одиозный" - Сан-Франциско

По мнению критиков, самым одиозным городом-убежищем в стране является Сан-Франциско, где в солнечный день 1 июля 2015 года на местном пирсе была убита гулявшая там с отцом 32-летняя Кейт Стайнли.

В убийстве обвиняется нелегальный мигрант с семью судимостями Хуан Франсиско Лопес-Санчес, который провел в американских тюрьмах в общей сложности 15 лет и был пять раз депортирован, но неизменно возвращался в США через дырявую южную границу.

За несколько месяцев до убийства Стайнли он был в очередной раз освобожден из тюрьмы после того, как местный шериф, следуя распоряжению городских властей, игнорировал федеральный ордер на арест Лопеса-Санчеса и не стал дожидаться, пока за ним приедут сотрудники ICE.

Недавно палата представителей конгресса приняла так называемый "Закон Кейт Стайнли", предуматривающий более серьезные наказания за незаконное возвращение в США после депортации.

Через несколько месяцев после ее смерти сан-францисская полиция арестовала другого нелегала, Педро Фигероа-Сарсено. Памятуя судьбу Стайнли, полиция нарушила заветы отцов города и выдала Фигероа-Сарсено федералам, которые собирались депортировать его в Сальвадор.

В январе он подал в суд на власти Сан-Франциско, которые, по его словам, нарушили свой собственный закон об убежище и обошлись с ним несправедливо. В конце июня город заключил с Фигероа-Сарсено мировую сделку, в рамках которой согласился выплатить ему компенсацию в 190 тысяч долларов.

Теперь он может полностью посвятить себя борьбе против грозящей ему депортации.

Хотя многие убежища объявили войну попыткам нынешней администрации принудить их к соблюдению иммиграционного законодательства, одно из них сочло за благо капитулировать перед Трампом и Сешнсом.

Это графство во Флориде Майами-Дейд, включающее и одноименный город. 4 августа его мэр, кубинский эмигрант Карлос Хименес, получил письмо из минюста, извещавшее его о том, что Вашингтон не видит причин лишать графство федерального гранта в 480 тысяч долларов, поскольку оно соблюдает иммиграционное законодательство.

В 2013 году графство решило не содействовать федералам в арестах нелегалов, но вскоре после того, как Трамп поселился в Белом доме и пригрозил отказать убежищам в грантах, Хименес резко изменил курс и полиция Майами-Дейд начала выдавать ICE нелегалов, подлежавших депортации.

Защитники нелегалов обвинили мэра в измене своему эмигрантскому наследию.