Что происходит в Белом доме, пока Трамп играет в гольф

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Президента Дональда Трампа в эти дни в Белом доме нет. Он отдыхает в своем частном гольф-клубе в Бедминстере, штат Нью-Джерси.

Пользуясь его отсутствием, в официальной резиденции американских президентов решили провести ремонт. Кстати, впервые с 1940-х годов.

Так сейчас выглядит знаменитый Овальный кабинет. Рабочий стол, сделанный в XIX веке из досок британского парусника "Резолют", из него вынесли.

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На прошлой неделе Трамп будто бы назвал Белый дом помойкой (сам он впоследствии отрицал эти слова, приписанные ему сайтом Golf.com).

Эти слова, наверное, не вполне справедливы, но особняк и правда несколько износился.

В частности, решили поменять ковровое покрытие.

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Пальмовая гостиная тоже закрыта до 20 августа.

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Кстати, до конца этого месяца в Белом доме все еще работает (скорее интеллектуально) бывший пресс-секретарь Шон Спайсер.

При нынешней администрации происходит столько событий, что многие, вероятно, успели его подзабыть.

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Спайсер уволился всего лишь 21 июня из-за несогласия с назначением директором по коммуникациям Энтони Скарамуччи. Тот, впрочем, протянул недолго и был со скандалом уволен спустя всего 10 дней.

В ходе реконструкции в Белом доме установят новую компьютерную систему, новую систему кондиционирования, вентиляции и отопления, а также заменяют ступеньки лестницы Южного портика.

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