Зачем президенты ездят лечиться за границу и что в этом такого?

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Президент Нигерии Мохаммаду Бухари уже три месяца проходит лечение в Лондоне

Что общего между президентами Нигерии, Анголы, Зимбабве, Бенина и Алжира? То, что они - со всей очевидностью - не доверяют системе здравоохранения у себя на родине.

По общему количеству времени, проведенного в зарубежных больницах, звания первого среди равных в этом своеобразном "соревновании" безусловно заслуживает президент Нигерии, 74-летний Мохаммаду Бухари. Но все пятеро упомянутых выше лидеров в этом году ездили лечиться за границу.

Национальные системы здравоохранения в их собственных странах испытывают серьезные проблемы с финансированием, поэтому их лидеры предпочитают поправлять здоровье за рубежом - в отличие от обычных граждан, которым приходится довольствоваться тем уровнем медицины, что имеется в стране.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2010 году страны Африки в среднем тратили на медицинские нужды около 135 бюджетных долларов на душу населения, в то время как в более богатых странах Запада этот показатель составляет 3150 долларов.

(Для сравнения, в России в 2010 году расходы на медицину в пересчете на душу населения составляли около 727 долларов по тогдашнему курсу, на Украине - 233 доллара, в Белоруссии - 322, в прибалтийских странах - Эстонии, Латвии и Литве - в среднем 823 доллара - примечание Русской службы)

По тем же данным, например, в государственных больницах Зимбабве нередко не хватает самых базовых медикаментов - обезболивающих и антибиотиков.

ВОЗ утверждает, что национальные системы здравоохранения во многих странах продолжают деградировать угрожающими темпами.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Больницы в Нигерии предлагают не лучшее лечение из-за нехватки лекарств, оборудования и врачей

Что касается собственно Нигерии, то там, по словам редактора Би-би-си в Абудже Назиру Микайлу, дела со здравоохранениям обстоят просто ужасно.

С помощью системы медицинской страховки госслужащие и некоторые сотрудники коммерческих компаний получили доступ к частной медицине, однако большинство населения страны по-прежнему вынуждены полагаться на государственное здравоохранение.

В обеих странах при наличии денег можно получить прекрасное лечение в частных клиниках, однако нередко у пациентов есть ощущение, что за рубежом медицина все равно лучше.

В этом году президент Нигерии провел уже больше четырех месяцев на лечении в Лондоне, причем его диагноз остается неизвестным широкой общественности, что вызывает понятное беспокойство у жителей страны. В отличие от своего предшественника, который в свое время улетел лечиться в Саудовскую Аравию, даже не назначив временно исполняющего обязанности президента, Бухари оставил вместо себя одного из заместителей, однако недовольство рядовых граждан от этого не уменьшилось.

Бахари: нездоровое начало 2017 года

19 января: Мохаммад Бухари уезжает в Великобританию "в отпуск по медицинским показаниям"

5 февраля: обращается в парламент Нигерии с просьбой продлить отпуск

10 марта: возвращается в страну, однако не приступает к работе сразу же по возвращении

7 мая: уезжает в Британию для дальнейшего лечения

6 июня: жена Бухари Аиша заявляет, что президент быстро идет на поправку

Президент Зимбабве Роберт Мугабе, находящийся у власти с 1980-х годов, в этом году уже трижды отправлялся на лечение в Сингапур, и теперь его политические оппоненты утверждают, что Мугабе управляет страной с больничной койки.

В мае власти Анголы также признали, что президент Жозе Эдуарду душ Сантуш, бессменно возглавляющий страну на протяжении 38 лет, ездил на лечение в Испанию. Как и в случае с Нигерией, ангольские власти не стали раскрывать подробности его вояжа.

Представитель оппозиционной партии Casa-CE Эваристо Да Луш заявил, что поездка подтверждает некомпетентность находящегося у власти четыре десятка лет правительства и демонстрирует плачевное состояние медицины.

"Очень, очень черный"

О плачевном состоянии здоровья 80-летнего президента Алжира Абдель Азиза Бутефлики было известно достаточно давно.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В 2013 году у 80-летнего президента Алжира Абдель Азиза Бутефлики произошел инсульт

В 2013 году у него произошел инсульт. В 2014 году он появился на избирательном участке в инвалидной коляске. В том же году он отправился на лечение во Францию. По сообщению агентства Франс-пресс, он вернулся туда в ноябре для, как объяснило правительство, прохождения регулярной медицинской проверки.

Правительство Бенина не стало скрывать причину поездки моложавого президента Патриса Талона во Францию в июне. Там его дважды прооперировали - один раз простату, а другой - органы пищеварения, сообщили в правительстве страны.

Но в чем прелесть лечения в другой стране?

Неудивительно, что ни один пресс-секретарь ни одного из президентов не стал называть причиной лучший уровень медицины за границей.

Пресс-секретарь Роберта Мугабе, однако, оказался чуток к критическим замечаниям в адрес своего шефа, который часто бывает в Сингапуре, сказав в мае, что президент не отказывается полностью от медицинской помощи на родине.

Правительственное издание Herald процитировало слова Джорджа Чарамбы, который заявил, что лечащий врач президента "не только из Зимбабве, но он еще и черный… Очень, очень, очень черный".

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Президент Роберт Мугабе не спит на замедании ООН - он вынужден регулярно давать отдых глазам по совету своего врача

Единственная проблема со здоровьем, из-за которой Мугабе пришлось обратиться к иностранным специалистам, была связана с его глазами. Сделано это было по причине, как было заявлено, передового уровня медицины.

Из-за этой медицинской проблемы Мугабе иногда приходилось закрывать глаза во время деловых встреч, из-за чего создавалось впечатление, что он спит, объяснил пресс-секретарь.

Проблема подобных поездок не только в том, что из-за них медики в своей стране выставляются в невыгодном свете, но это также подрывает национальную систему здравоохранения, считает нигерийский врач Осахон Энабулеле.

Он называет это явление медицинским туризмом и утверждает, что пример, который подают политические лидеры, обходится стране в миллионы долларов.

По его сведениям, в 2013 году нигерийцы потратили в других странах 1 млрд долларов на медицинскую помощь, и, как он считает, сейчас эта цифра вдвое выше.

К примеру, в 2016 году на здравоохранение было выделено 800 млн долларов.

Энабулеле, занимающий должность вице-президента медицинской ассоциации Содружества наций, полагает, что деньги, вывезенные из Нигерии на лечение, могли быть вложены в систему здравоохранения страны.

"Идея о внедрении новейшего медицинского оборудования так и останется несбыточной мечтой, пока люди будут выезжать за медпомощью за границу", - сказал он.

Порочный круг

Также, по его словам, нигерийские врачи уезжают в другие страны, где им могут предложить лучшие условия, что еще более усугубляет ситуацию.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша критикуют за лечение заграницей

Энабулеле подчеркивает, что желает президенту крепкого здоровья, однако необходимое тому лечение может быть предоставлено и на родине.

Если смотреть на ситуацию шире, то недостаточное финансирование здравоохранения может считаться частью проблемы.

Также у политических лидеров может не быть достаточного стимула для улучшения своей системы здравоохранения, если у них есть достаточно средств, чтобы лечиться где-то еще.

Возможно, они могли бы взять пример с президента Судана Омара аль-Башира.

В январе ему, как сообщило официальное новостное агентство страны, провели диагностическую катетеризацию сердца в больнице Хартума.

Впрочем, клиника была частной, а не государственной.