Зачем президенты ездят лечиться за границу и что в этом такого?
Что общего между президентами Нигерии, Анголы, Зимбабве, Бенина и Алжира? То, что они - со всей очевидностью - не доверяют системе здравоохранения у себя на родине.
По общему количеству времени, проведенного в зарубежных больницах, звания первого среди равных в этом своеобразном "соревновании" безусловно заслуживает президент Нигерии, 74-летний Мохаммаду Бухари. Но все пятеро упомянутых выше лидеров в этом году ездили лечиться за границу.
- Президент Зимбабве Мугабе "не спит на встречах, а дает глазам отдохнуть"
- Ученые: к 2050 году в мире станет втрое больше слепых
- Фигуранта "Болотного дела" потребовали отправить на лечение
Национальные системы здравоохранения в их собственных странах испытывают серьезные проблемы с финансированием, поэтому их лидеры предпочитают поправлять здоровье за рубежом - в отличие от обычных граждан, которым приходится довольствоваться тем уровнем медицины, что имеется в стране.
По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2010 году страны Африки в среднем тратили на медицинские нужды около 135 бюджетных долларов на душу населения, в то время как в более богатых странах Запада этот показатель составляет 3150 долларов.
(Для сравнения, в России в 2010 году расходы на медицину в пересчете на душу населения составляли около 727 долларов по тогдашнему курсу, на Украине - 233 доллара, в Белоруссии - 322, в прибалтийских странах - Эстонии, Латвии и Литве - в среднем 823 доллара - примечание Русской службы)
По тем же данным, например, в государственных больницах Зимбабве нередко не хватает самых базовых медикаментов - обезболивающих и антибиотиков.
ВОЗ утверждает, что национальные системы здравоохранения во многих странах продолжают деградировать угрожающими темпами.
Что касается собственно Нигерии, то там, по словам редактора Би-би-си в Абудже Назиру Микайлу, дела со здравоохранениям обстоят просто ужасно.
С помощью системы медицинской страховки госслужащие и некоторые сотрудники коммерческих компаний получили доступ к частной медицине, однако большинство населения страны по-прежнему вынуждены полагаться на государственное здравоохранение.
В обеих странах при наличии денег можно получить прекрасное лечение в частных клиниках, однако нередко у пациентов есть ощущение, что за рубежом медицина все равно лучше.
В этом году президент Нигерии провел уже больше четырех месяцев на лечении в Лондоне, причем его диагноз остается неизвестным широкой общественности, что вызывает понятное беспокойство у жителей страны. В отличие от своего предшественника, который в свое время улетел лечиться в Саудовскую Аравию, даже не назначив временно исполняющего обязанности президента, Бухари оставил вместо себя одного из заместителей, однако недовольство рядовых граждан от этого не уменьшилось.
Бахари: нездоровое начало 2017 года
- 19 января: Мохаммад Бухари уезжает в Великобританию "в отпуск по медицинским показаниям"
- 5 февраля: обращается в парламент Нигерии с просьбой продлить отпуск
- 10 марта: возвращается в страну, однако не приступает к работе сразу же по возвращении
- 7 мая: уезжает в Британию для дальнейшего лечения
- 6 июня: жена Бухари Аиша заявляет, что президент быстро идет на поправку
Президент Зимбабве Роберт Мугабе, находящийся у власти с 1980-х годов, в этом году уже трижды отправлялся на лечение в Сингапур, и теперь его политические оппоненты утверждают, что Мугабе управляет страной с больничной койки.
В мае власти Анголы также признали, что президент Жозе Эдуарду душ Сантуш, бессменно возглавляющий страну на протяжении 38 лет, ездил на лечение в Испанию. Как и в случае с Нигерией, ангольские власти не стали раскрывать подробности его вояжа.
Представитель оппозиционной партии Casa-CE Эваристо Да Луш заявил, что поездка подтверждает некомпетентность находящегося у власти четыре десятка лет правительства и демонстрирует плачевное состояние медицины.
"Очень, очень черный"
О плачевном состоянии здоровья 80-летнего президента Алжира Абдель Азиза Бутефлики было известно достаточно давно.
В 2013 году у него произошел инсульт. В 2014 году он появился на избирательном участке в инвалидной коляске. В том же году он отправился на лечение во Францию. По сообщению агентства Франс-пресс, он вернулся туда в ноябре для, как объяснило правительство, прохождения регулярной медицинской проверки.
Правительство Бенина не стало скрывать причину поездки моложавого президента Патриса Талона во Францию в июне. Там его дважды прооперировали - один раз простату, а другой - органы пищеварения, сообщили в правительстве страны.
Но в чем прелесть лечения в другой стране?
Неудивительно, что ни один пресс-секретарь ни одного из президентов не стал называть причиной лучший уровень медицины за границей.
Пресс-секретарь Роберта Мугабе, однако, оказался чуток к критическим замечаниям в адрес своего шефа, который часто бывает в Сингапуре, сказав в мае, что президент не отказывается полностью от медицинской помощи на родине.
Правительственное издание Herald процитировало слова Джорджа Чарамбы, который заявил, что лечащий врач президента "не только из Зимбабве, но он еще и черный… Очень, очень, очень черный".
Единственная проблема со здоровьем, из-за которой Мугабе пришлось обратиться к иностранным специалистам, была связана с его глазами. Сделано это было по причине, как было заявлено, передового уровня медицины.
Из-за этой медицинской проблемы Мугабе иногда приходилось закрывать глаза во время деловых встреч, из-за чего создавалось впечатление, что он спит, объяснил пресс-секретарь.
Проблема подобных поездок не только в том, что из-за них медики в своей стране выставляются в невыгодном свете, но это также подрывает национальную систему здравоохранения, считает нигерийский врач Осахон Энабулеле.
Он называет это явление медицинским туризмом и утверждает, что пример, который подают политические лидеры, обходится стране в миллионы долларов.
По его сведениям, в 2013 году нигерийцы потратили в других странах 1 млрд долларов на медицинскую помощь, и, как он считает, сейчас эта цифра вдвое выше.
К примеру, в 2016 году на здравоохранение было выделено 800 млн долларов.
Энабулеле, занимающий должность вице-президента медицинской ассоциации Содружества наций, полагает, что деньги, вывезенные из Нигерии на лечение, могли быть вложены в систему здравоохранения страны.
"Идея о внедрении новейшего медицинского оборудования так и останется несбыточной мечтой, пока люди будут выезжать за медпомощью за границу", - сказал он.
Порочный круг
Также, по его словам, нигерийские врачи уезжают в другие страны, где им могут предложить лучшие условия, что еще более усугубляет ситуацию.
Энабулеле подчеркивает, что желает президенту крепкого здоровья, однако необходимое тому лечение может быть предоставлено и на родине.
Если смотреть на ситуацию шире, то недостаточное финансирование здравоохранения может считаться частью проблемы.
Также у политических лидеров может не быть достаточного стимула для улучшения своей системы здравоохранения, если у них есть достаточно средств, чтобы лечиться где-то еще.
Возможно, они могли бы взять пример с президента Судана Омара аль-Башира.
В январе ему, как сообщило официальное новостное агентство страны, провели диагностическую катетеризацию сердца в больнице Хартума.
Впрочем, клиника была частной, а не государственной.