Звездопад года: метеорный поток Персеид в фотографиях британцев

  • 13 августа 2017
A meteor captured above the Jill Windmill in West Sussex early on Sunday Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption Звездопад на ветряной мельницей в Западном Суссексе

В ночь на 13 августа в разных частях планеты можно было наблюдать пик метеорного дождя, который известен как метеорный поток Персеид. Би-би-си собрала лучшие фотографии звездопада, сделанные в разных частях Великобритании.

Пик звездопада пришелся на ночь субботы. Метеорный поток Персеиды появляется ежегодно в июле-августе, когда Земля сталкивается с пылевыми частицами кометы Свифта-Туттля.

Персеиды Правообладатель иллюстрации @KeithTrueman
Image caption Кит Труман сфотографировал звездопад на фоне Млечного пути в Эксмуре на юго-западе Англии
Perseid meteor shower in Chilton, Oxfordshire Правообладатель иллюстрации Bob Girling
Image caption Снимок Боба Гирлинга, сделанный в Чилтоне, графство Оксфордшир
Персеиды Правообладатель иллюстрации Michiko Smith
Image caption Мичико Смит сделала серию снимков из своего сада на зданем дворе в Нормантоне, Западный Йоркшир
Персеиды Правообладатель иллюстрации Alan Saunders
Image caption Алан Сондерс смог снять метеоритный поток из своего дома вблизи Эксетера
Персеиды Правообладатель иллюстрации Darren Felgate
Image caption Читатель Би-би-си Даррен Фелгейт рассказал, что сделал эту фотографию из своего сада рядом с площадкой для крикета в Скарборо
Персеиды Правообладатель иллюстрации Brian Gibson
Image caption Брайан Гибсон сфотографировал поток Персеид на фоне Большой Медведицы из своего дома рядом с Глазго

Специалисты предупреждали, что в этом году увидеть поток Персеид будет сложнее, чем обычно, потому что Луна оказалась в своей третьей фазе. Однако, по словам синоптиков, любителям звездопадов Соединенного Королевства повезло с погодой.

По словам вице-президента британского Общества популярной астрономии Робина Скагелла, интенсивность метеорного дождя достигла пика 12 августа, однако его можно будет наблюдать до 20-х чисел месяца.

"В течение следующих нескольких дней все еще можно будет увидеть звездопад, хотя интенсивность будет уже не такая. Так что если вы все пропустили прошлой ночью, сегодня у вас есть хороший шанс", - сказал Скагелл.

По его словам, метеоры лучше всего видны в ясном небе вдали от застроенных территорий.

Персеиды Правообладатель иллюстрации Barry Bird
Image caption Барри Берд запечатлел на одном снимке поток Персеид, звездное скопление Плеяд и Венеру. Фотография сделана в Уинкомбоме, Глостершир
Персеиды Правообладатель иллюстрации John-Paul Brophy
Image caption Джон-Поль Дрофи сфотографировал небо над Бичи-Хедом в Истборне
Персеиды Правообладатель иллюстрации Mike Driscoll
Image caption Майку Дрисколлу удалось снять, как метеор пролетает на фоне ковша в составе Большой Медведицы в Ашурсте, Хэмпшир
Персеиды Правообладатель иллюстрации John Cooper
Image caption Джон Купер сфотографировал небо над своим садом в Лестершире

.

Похожие темы

Новости по теме