Шарлоттсвилл: трагедия самого счастливого города США

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В ходе марша националистов происходили ожесточенные стычки с активистами левых организаций

В субботу в центре Парка Освобождения в городе Шарлоттсвилл две девушки - одна из них белая, другая черная - крепко держатся за руки, ухватившись свободными руками за металлический барьер перед собой.

В нескольких метрах от них стоит белый юноша в темных очках с побритой налысо головой. "Ты отправишься домой на первой же **** лодке", - кричит он чернокожей девушке, после чего обращается к белой. - Ну, а ты сразу попадешь в ад". После чего выбрасывает руку в нацистском приветствии.

В третий раз за несколько месяцев белые националисты собрались в небольшом, по преимуществу либеральном городке Шарлоттсвилл, штат Вирджиния, который во время гражданской войны в США был столицей объединения южных штатов, чтобы выразить свой протест против готовящегося сноса памятника генералу Роберту Ли, командовавшему конфедератами.

На этот раз они приехали под знаменами "альт-правых" на марш, названный "Объединим правых". Собралась довольно разношерстная толпа из так называемого ополчения, расистов, неонацистов и тех, кто заявляет, что просто хочет защитить историю южных штатов и Америки в целом.

Они собрались рано утром в Парке Освобождения, до недавних пор носившем имя генерала Ли, где находится его статуя.

Некоторые из числа пришедших были облачены в боевую экипировку и открыто носили огнестрельное оружие. Другие демонстранты были одеты в черные рубашки, защитные шлемы и армейские ботинки.

Они вошли в парк колонной. Навстречу им вышла толпа антифашистов и активистов левых движений, поставивших перед собой задачу сорвать акцию своих оппонентов.

В ход пошли дубинки и кулаки. Затем митингующие заблокировали вход в парк щитами. Внутри его бывший глава "Ку-клукс-клана" Дэвид Дьюк с довольной улыбкой приветствовал толпу, большинство в которой составляли белые мужчины. Собравшиеся ответили ему ликованием, скандируя его имя и выбрасывая руки в нацистском приветствии.

У них был повод для радости. Впервые за десятки лет белые националисты собрались вместе в таком количестве.

Image caption Толпа националистов собралась в Парке Освобождения под флагами Конфедерации

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Представитель "ополчения" националистов стоит на фоне религиозного собрания, протестующего против марша.

Расположившись в парке, огороженном железными барьерами, они выкрикивали антииммигрантские, антисемитские и расистские лозунги, выискивая взглядами в рядах окруживших их участников контр-акции женщин и называя их предательницами, которых нужно приструнить.

За территорией парка антифашисты кидали в националистов бутылки и камни, скандируя: "Прочь с наших улиц, нацистское отребье!" В воздухе висел запах перцового газа, который распыляли обе стороны.

В конечном счете в парке и на прилегающих к нему улицах появились подразделения полиции специального назначения, которые начали оттеснять всех, кто там находился.

Губернатор Вирджинии объявил о введении чрезвычайного положения и отменил проведение марша. Американская нацгвардия начала оцеплять территорию, но в это время в толпу тех, кто выступал против митинга ультраправых, въехал автомобиль, задавив насмерть женщину и ранив 19 человек.

Image caption Бренда Браун-Грумс: "Наш город прекрасен, но местами еще и довольно уродлив"

За 24 часа до этого священница Бренда Браун-Грумс, закрыв глаза, начала молиться за мир. Сидя в одной из комнат мемориальной церкви Святого Павла своего родного города, она готовила себя к событиям предстоящего дня. В это же время в соседней комнате волонтеры проходили тренировку по "ненасильственному сопротивлению" завтрашней демонстрации.

"Это очень красивое место, я всегда считала его образцом того, как должен выглядеть город. Но я всегда понимала, что этот прекрасный город местами также и довольно уродлив. А памятник [генералу Ли] стал средоточием этого уродства", - сказала она.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Активисты левых движений заявили, что не допустят проведения митинга националистов в своем городе

Бренда Браун-Грумс родилась в Шарлоттсвилле в 1955 году. Выросла она в Винегар-Хилл - "черном" районе, который впоследствии был снесен в рамках программы реновации, а его жители расселены в других городских районах.

Ее детство пришлось на времена сегрегации, когда она не смела показаться в "белых" кварталах - в частности, в том, где располагается Парк Освобождения (тогда он назывался Парк Ли). И она не была там ни разу вплоть до мая этого года, когда в город заявились представители "Ку-клукс-клана" с целью защитить памятник от сноса и зажгли у его подножия факелы.

"Лето здесь, в Шарлоттсвилле, стало временем одной непрекращающейся молитвы. И сегодня мы молимся снова. Мы молимся, чтобы альт-правые чего-нибудь не затеяли сегодня, накануне своего марша", - сказала она.

Правообладатель иллюстрации Alejandro Alvarez/News2Share/Reuters Image caption Сотни националистов пришли в пятницу к статуе Томаса Джефферсона

Спустя несколько часов стало понятно, что ее молитвы не были услышаны. Примерно 200 белых националистов собрались после заката в одном из городских парков, находящемся неподалеку от ее церкви, и прошли маршем с зажженными факелами к кампусу университета штата Вирджиния. По дороге они скандировали расистские лозунги.

У подножия памятника Томасу Джефферсону у них произошла стычка со студентами университета, собравшимися там же, чтобы не допустить проведения митинга националистов. От огня факелов воздух накалился, а дым разъедал глаза.

"Жар здесь не сравним с тем огнем, который вас ждет в печах, - кричал автор статей для расистского сайта Daily Stormer Роберт Рэй. - Он грядет".

"Сторонники превосходства белой расы шагают с факелами по территории моего университета. Никогда не думал, что доживу до подобного в Америке", - сказал один из участников контр-акции против митинга ультраправых, не пожелавший назвать свое имя.

Здание напротив - церковь Святого Павла - было переполнено. Там собрались более 500 человек на межконфессиональный молебен. Собравшиеся хором зачитывали тексты из Библии и Корана, а исполняли песнопения в стиле госпел. Чтобы укрепить дух собравшихся, к ним обратился профессор Гарвардского университета Корнел Уэст. Его речь встретили стоячей овацией.

"Предстоящая сходка неофашистов - крупнейшая за последние десятилетия - вызывает мрачные чувства, - сказал он. - Но есть также и радость в том, что мы можем выступить на борьбу против этого, засвидетельствовать свое отношение к этому".

"Альтернативные правые - это новая угроза, - продолжил Уэст. - У нас в Белом доме сейчас сидит гангстер с правыми взглядами, который придает этим людям решительности. Им кажется, что у них появилось право демонстрировать свою ненависть на публике и, возможно даже, наносить вред окружающим. Мы переживаем опасный период времени".

Служба подошла к концу, хор допел последние псалмы, и люди начали покидать церковь через запасной выход, опасаясь встречи с националистами, разгуливавшими по главной улице.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Намерение городских властей снести статую генерала Роберта Ли, а также переименовать парк, носивший его имя, вызвало гнев со стороны националистов и альт-правых

Все заявленные на марше выступавшие были мужчинами. Почти все участники марша были мужчинами. По всей Америке среди тех, кто выступает в поддержку движения альт-правых, большинство тоже составляют мужчины.

Одна из немногих женщин, регулярно выступающих на собраниях белых националистов, - 20-летняя уроженка штата Джорджия Авиалэ Хортон. Она работает редактором интернет-издания правых взглядов Revolutionary Conservative, миссия которого - защита Западной цивилизации.

Членов движения "новых правых" несправедливо называют нацистами и фашистами, сказала она в интервью перед началом марша в Шарлоттсвилле.

"Мы твердо верим в свои убеждения, и не важно, что другие думают об этом. Я абсолютно уверена, что наши действия трактуют в искаженном свете", - заявила она.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Представители движения националистов уверяют, что их представляют в неверном свете

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption На пути движения колонны националистов их оппоненты создавали заграждения из подручнх средств

В город приехали три представительницы Revolutionary Conservative, чтобы рассказать об идеях "расового реализма", который, по их словам, не имеет ничего общего с расизмом.

"Для людей естественно быть в компании подобных себе и отстаивать свои интересы", - говорит представительница Revolutionary Conservative РС Маккой, прилетевшая из Калифорнии.

"Конечно, мы в первую очередь будем заботиться о своих интересах, точто так же, как чернокожие будут заботиться о своих интересах, а если отойти от расовой темы и взять, к примеру, движение ЛГБТ, то и те в первую очередь будут отстаивать собственные интересы. И это неплохо, не нужно это демонизировать", - отметила она.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Участники акции с обеих сторон энергично обменивались взаимными упреками и оскорблениями

Согласно данным Юридического центра по изучению бедности в южных штатах, более 60 монументов и памятных символов армии конфедератов были ликвидированы или переименованы с 2015 года, когда девять черных прихожан были убиты в городе Чарльстон сторонником превосходства белых Диланом Руфом.

Как полагает РС Маккой, из-за подобной войны с прошлым исчезает американская история, а чернокожие жители страны теряют возможность лучше узнать собственную историю.

"Даже если посмотреть на это с их точки зрения: ну, допустим - у нас было рабовладение и расизм и весь этот ужас, и мы хотим, чтобы это всё исчезло из пямяти. Поэтому мы будем сносить памятники и переименовывать улицы. Но как тогда об этом узнают будущие поколения?" - недоумевает она.

Image caption Заместитель мэра Уэс Беллами у статуи генералу Ли: "Меня обещали на этом памятнике повесить"

Стоя в пятницу в центре Парка Освобождения неподалеку от памятника Роберту Ли, заместитель мэра Уэс Беллами выражал другие взгляды.

Беллами стал первым чернокожим вице-мэром города. Необычайно общительный человек в деловом костюме - едва лишь заняв этот пост, он немедленно начал добиваться сноса статуи. Его образ превратился в красную тряпку для тех, кто считает, что воюющие с памятниками топчут историческое наследие Америки.

"Я получаю письма, исполненные ненависти и угроз каждый день. Меня обещали повесить на этом памятнике, а также на всех деревьях этого парка", - сказал он.

"Но это лишь подтверждает, что ты занимаешься благим делом. Как можно оставлять восьмиметровый памятник человеку, которому, будь он жив сегодня, мне было бы запрещено посмотреть в глаза? Который, если бы я шел навстречу, заставил бы меня перейти на другую сторону улицы? Как может этот памятник оставаться здесь, если мы хотим, чтобы наш город был справедлив по отношению ко всем?" - возмущается Беллами.

Вице-мэр заглянул в парк, чтобы поговорить с жителями, которые поздравляли его с защитой докторской диссертации, а также с местными полицейскими, кое-кого из которых он знал по имени. Однако вскоре ему пришлось уйти по настоятельным просьбам полиции: к городу приближались националисты, и местонахождение чиновника желательно было сохранить в секрете от них.

Пока в субботу вечером представители нацгвардии оцепляли улицы, прилегающие к Парку Свободы, то тут, то там вспыхивали локальные стычки.

На 24-летнего Дэрила Вона, приехавшего на марш из города Ньюкасл в Вирджинии, толпа антифашистов напала, застигнув его в одиночестве на городской улице. Его крепко избили, продолжая пинать ногами в лицо и грудь, пока он лежал на земле.

Залитый кровью, он сумел отступить на соседнюю улицу. "Они пришли сюда, чтобы забрать мою историю, чтобы показать историю страны в дурном свете, - сказал он. - Жизни черных имеют значение, говорят они (Black Lives Matter - движение активистов, отстаивающих интересы чернокожих - Би-би-си), для меня это звучит как полная ахинея".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Полицейский штата Вирджиния в полном обмундировании наблюдает за ситуацией с крыши бронемашины

Несколько сот националистов отправились в северную часть города и собрались в парке Макинтайра. Однако вскоре они оттуда ушли, двигаясь вдоль шоссе назад к своим автомобилям. Проезжавшие либо сигналили им, выражая поддержку, либо осыпали оскорблениями.

Вскоре хаос и насилие уступили место осмыслению происшедшего и трагедии. 32-летняя женщина погибла под колесами автомобиля, врезавшегося в толпу активистов, которые пытались пресечь проведение шествия неподалеку от Парка Освобождения.

Водитель вскоре был арестован, ему предъявлено обвинение в убийстве.

Кроме того погибли два сотрудника полиции в результате крушения полицейского вертолета, который с воздуха следил за ситуацией в Шарлоттсвилле.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Губернатор Вирджинии, демократ Терри Маколифф потребовал, чтобы незваные гости убирались из его штата

"Выражаю соболезнования семье погибшей сегодня девушки, а также наилучшие пожелания пострадавшим в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния. Очень печально", - написал в "Твиттере" президент США Дональд Трамп.

Однако слова осуждения в адрес приехавших в город со всей страны националистов высказал не он, а губернатор Вирджинии Терри Маколифф. "Езжайте домой. Вам тут не место", - заявил он во время пресс-конференции.

Три года назад Национальное бюро экономических исследований назвало Шарлоттсвилл самым счастливым городом в Америке. В СМИ его окрестили "городом счастья США".

Но в субботу в городе превалировало чувство подавленности. "Не знаю, будет ли еще Шарлоттсвилл таким, как прежде, - сказал 63-летний Генри Макгенри, проживший в городе 30 лет. - Нам нужно преодолеть ситуацию, когда есть "они" и "мы", - добавил он.

Поздно вечером в субботу, которая началась с ранней службы в 6 утра, женщина-священник Браун-Грумс пыталась справиться с тем, что она увидела на улицах своего города.

"Мои предки были рабами, и, для того, чтобы пережить эти невзгоды, необходим дух, который позволяет видеть за пределами того, что видят глаза и слышат уши, и понимать, как надежда образуется в сердце", - сказала она.

"Как говорили наши предки, беда не может длиться вечно. Она может продолжаться всю мою жизнь, но она не будет вечной", - добавила она.