СМИ России: рост возобновился, но кончился ли кризис?

В обзоре российских СМИ:

Россия выходит из кризиса?

Данные из сети соберут без согласия пользователей

Российским дипломатам в США ограничат свободу передвижения

Каждый шестой россиянин считает себя обеспеченным

"НГ": Экономику вытянули нефть и холода

Центральные СМИ пишут о внезапном росте ВВП в России и строят предположения - надолго ли это. Так, "Независимая газета" отмечает, что впервые за несколько лет Россия получила по итогам квартала рост ВВП сразу на 2,5% в годовом выражении.

"НГ" отмечает, что новость о квартальном успехе российского ВВП занимает на официальном сайте Росстата всего несколько строк, однако, похоже, она стала настоящей бомбой для некоторых иностранных СМИ. В пример приводится немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung, которое пишет, что "несмотря на санкции и обвал нефтяных цен, российская экономика растет так быстро, как никогда за последние годы".

Впрочем, эксперты говорят, что радоваться рано, поскольку основной вклад в успех российской экономики сейчас внесла нефть.

"На мой взгляд, о выходе из кризиса можно будет говорить тогда, когда настроения хотя бы 50% граждан и предпринимателей можно будет характеризовать как оптимистические, когда будет расти потребительский спрос, когда рынок труда будет испытывать дефицит работников и за ним последует рост зарплат, конкуренция за отдельных менеджеров, какой она была в 2005-2008 годах", - перечисляет аналитик компании "Алор Брокер" Кирилл Яковенко.

"Говорить об уверенном выходе из кризиса можно будет тогда, когда начнут расти реальные располагаемые доходы населения и начнется полноценная модернизация производственных мощностей", - считает директор Института актуальной экономики Никита Исаев.

"Пока же квартальный рост экономики обусловлен в первую очередь намного более дорогой нефтью по сравнению со вторым кварталом прошлого года, - считает Никита Исаев. - Также "помогла" вытянуть статистику и неблагоприятная погода, которая подстегнула выработку тепла и электроэнергии, увеличив таким образом показатели этой отрасли".

"Коммерсант" и "Новая газета": хочу все знать?

В дополнение к "закону Яровой" в России разработан список информации об интернет-пользователях, которую будут собирать и хранить организаторы распространения информации в интересах спецслужб.

К организаторам распространения информациии - ОРИ - относятся интернет-компании и сервисы, в том числе "Яндекс", Mail.ru Group, "ВКонтакте", "Одноклассники", Rambler & Co и другие. В перечень входит, в частности, информация, внесенная пользователем: псевдоним, дата рождения, адрес, фамилия, имя, отчество, паспортные данные, языки, которыми владеет пользователь, список его родственников, текст сообщений, аудио- и видеозаписи, адрес электронной почты. А кроме того, дата и время авторизации и выхода из информационного сервиса; наименование программы-клиента.

Правительство не стало снижать требования по хранению данных по сравнению с базовыми требованиями самого закона, констатирует руководитель аналитического отдела Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян. "Безусловно, эти требования нарушают права граждан на частную жизнь, но в последнее время регулятор и надзорное ведомство вспоминают о них только тогда, когда нужно оштрафовать или заблокировать какой-то интернет-ресурс", - сетует Казарян.

А член адвокатской коллегии Москвы Михаил Черба отмечает, что в документе можно усмотреть противоречия с федеральным законом в сфере защиты прав граждан — например, на тайну переписки или обработку их персональных данных без согласия.

"Новая газета" в статье на эту же тему пишет, что таким образом, минсвязи и курирующие этот закон силовики прямо отменяют действие 23-й статьи конституции, защищающей тайну переписки и делающей исключения только для случаев, когда у правоохранительных органов есть постановление суда.

"Тот факт, что российские соцсети сотрудничают со спецслужбами и прозрачны для них, новостью не является, но теперь все будет предельно упрощено - достаточно любого повода для того, чтобы представитель спецслужб автоматически получил всю вашу личную информацию", - пишет "Новая газета".

"Известия": "Санкции малой дальности"

США могут ограничить радиус перемещения российских дипломатов, работающих на территории страны. Как стало известно газете "Известия", речь идет о сокращении периметра с 40 до 16-24 километров.

Более того, будет введена процедура нотификации, согласно которой работники российских дипмиссий должны за три рабочих дня уведомлять Госдепартамент о своих планах отъехать на расстояние, превышающее предписанные американскими властями нормы. По словам собеседников "Известий" в дипломатических кругах, это один из возможных ответных шагов, которые сейчас рассматриваются в Вашингтоне.

Бывший замминистра иностранных дел и бывший замгенсекретаря ООН Сергей Орджоникидзе сказал "Известиям", что введение Вашингтоном ограничений для российских дипломатов вполне вероятно.

"Это сильно сковывает профессиональную работу дипломатов. Они должны ездить по стране, встречаться с людьми, читать лекции, посещать мозговые центры и университеты. Как это можно делать при таких ограничениях? Возможны также закрытие одной из российских дипмиссий в США или высылка еще одной группы дипломатов. В любом случае все эти меры ни к чему хорошему не приведут", - подчеркнул собеседник.

По словам эксперта, любые ограничительные меры, которые будут вводиться американскими властями, повлекут зеркальный ответ со стороны Москвы.

"Известия": число россиян, довольных своим достатком, растет

Доля россиян, которые считают свое материальное положение хорошим, достигла максимума за последние пять лет. Об этом со ссылкой на данные исследования НИУ ВШЭ пишет газета "Известия". В мае этого года 17% граждан назвали себя обеспеченными, это на пять процентных пунктов больше, чем в мае 2016-го. Для нынешних экономических условий эксперты считают этот показатель хорошим и прогнозируют его дальнейший рост, однако подчеркивают, что в Европе и США количество обеспеченного населения намного больше.

Рост числа россиян, считающих себя хорошо зарабатывающими, связан со снижением инфляции и увеличением реальных зарплат, считает руководитель направления "Финансы и экономика" Института современного развития Никита Масленников. "Для нынешней экономической ситуации 17% хорошо зарабатывающего населения - это неплохой результат, но все же праздновать пока рано".

Если бы этот показатель был выше 30%, тогда с уверенностью можно было бы сказать, что мы развиваемся. Но все же тенденция на улучшение ситуации есть, думаю, число хорошо зарабатывающих будет расти, спрогнозировал Никита Масленников.

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Обзор подготовил Олег Савин, Служба мониторинга Би-би-си