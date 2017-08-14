Пресса Британии: моральная пустота Белого дома при Трампе

В обзоре британских газет:

Морального лидера из Трампа не получается

Герхард Шредер пошел в "Роснефть"

Как ОАЭ Тони Блэра тайно финансировали

Насилие в Вирджинии, вакуум в Белом доме

Financial Times посвящает одну из своих редакционных статей реакции Дональда Трампа на субботнюю трагедию в Шарлоттсвилле, в результате которой погибла молодая женщина и многие получили ранения.

"Ужасное происшествие подтверждает самые худшие опасения относительно нынешней американской администрации"- так обозначает свое отношение газета еще в подзаголовке статьи.

Реакция президента США состояла из заверений в необходимости поддержания закона и порядка и общего осуждения ненависти. Вот как звучала его ключевая фраза: "Мы самым решительным образом осуждаем это вопиющее проявление ненависти, фанатизма и насилия с многих сторон, с многих сторон".

Повторенные для усиления заключительные слова недвусмысленно ставят знак морального равенства между контр-демонстрацией и вооруженными белыми националистами, которые весь предыдущий вечер шествовали с факелами и выкрикивали нацистские лозунги: "Кровь и почва" и "Евреи не вытеснят нас", отмечает издание.

"Эти слова, вместе с решением президента не описывать фанатизм в терминах расизма, вполне укладываются в уходящий вглубь десятилетий список аналогичных высказываний консервативных американских политиков, - пишет FT. - Однако характеризовать слова Трампа исключительно как "скрытое послание", направленное на определенную аудиторию - значит относиться к президенту и его команде лучше, чем они того заслуживают".

В том контексте, в котором было сделано это заявление, оно обладает тонкостью полицейской дубинки, пишет FT. Часть этого контекста - прошлые колебания президента, когда ему нужно было дистанцироваться от таких откровенных расистов, как бывший лидер Ку-клукс-клана Дэвид Дьюк, который недвусмысленно охарактеризовал цель митинга: "Мы выполним обещания Дональда Трампа".

Вторая часть контекста, по мнению газеты, - импульсивность и ярость, с которыми Трамп осуждает всех тех, в ком он видит угрозу, от членов собственной администрации до телевизионных ведущих. Он без малейшего сомнения использовал термин "радикальный исламский терроризм" и осуждал нерешительность старавшихся избегать этого термина своих оппонентов, всячески подчеркивая религиозное содержание осуждаемой им формы экстремизма.

В ближайшие дни президент и его советники, несомненно, попытаются исправить и переистолковать произнесенные в минувшие выходные слова, полагает издание.

"Однако это не отменит стоящую перед США проблему. В той мере, в какой роль президента состоит в осуществлении морального лидерства, Белый дом пуст, - пишет FT. - Эта пустота должна быть заполнена, и ответственность за это ложится на Республиканскую партию, обладающую большинством в обеих палатах конгресса. Пока, однако, не так много свидетельств того, что партия готова взять на себя эту ответственность".

Неспособность республиканцев предъявить убедительную альтернативу спонтанной и опасной риторике Трампа относительно Северной Кореи указывает на отсутствие внутреннего противовеса президенту, говорится далее в статье.

От них требуется много больше: противостоящая политике Трампа и недовольная проявлениями его личного характера линия консерватизма должна выработать четкую позицию и найти для нее яркое выражение внутри правительства.

Такая позиция могла бы эффективно требовать необходимых изменений на высшем уровне администрации. Точно так же оппозиционная Демократическая партия не может уповать единственно на то, что ярость многих избирателей, пришедших в ужас от случившегося в Шарлоттсвилле, даст им дополнительные места в Конгрессе на промежуточных выборах 2018 года.

"Именно из-за такой самонадеянности и самоуспокоения Дональд Трамп победил в 2016 году, - говорится в заключение статьи в FT. - Демократы не одолеют Трампа до тех пор, пока они не сформулируют позитивную альтернативу его расколотой и разгневанной Америке".

Бывший канцлер Германии вошел в совет "Роснефти"

Та же Financial Times рассказывает о том, что 73-летний бывший канцлер Германии Герхард Шредер назначен независимым директором правления контролируемой государством нефтяной компании "Роснефть". По данным газеты, в новой роли он намерен углубить свои и без того тесные связи с российским энергетическим сектором.

Шредер, напоминает издание, давно поддерживает тесные отношения с президентом России, является председателем консорциума газопровода "Северный поток" с 2005 года, сразу после того, как перестал быть канцлером Германии. "Северный поток" управляет трубопроводом под Балтийским морем, который доставляет российский газ в Германию, а долей в 51% в нем владеет "Газпром". В прошлом году Шредер перешел на должность руководителя "Северного потока-2", где "Газпром" является единственным акционером.

Назначение Шредера на руководящую роль в коммерческом проекте, который он защищал в бытность свою канцлером, вызывало весьма противоречивые мнения, многие немецкие политики называли его поведение неэтичным. Сам бывший канцлер постоянно отрицал, что сделал что-то не так.

Но новая должность в "Роснефти", как считает FT, будет восприниматься не менее спорно. После аннексии Россией Крыма в 2014 году компания находится под западными санкциями, которые ограничивают доступ к иностранному капиталу и технологиям.

Несмотря на то, что "Роснефть" является публичной компанией, акции которой торгуются на международных биржах, а BP владеет 20% ее акций, 50% ее акций принадлежит российскому государству, и компания часто рассматривается как один из каналов продвижения политики Кремля, говорится далее в статье.

У Тони Блэра опять проблемы с Ближним Востоком

Daily Telegraph публикует эксклюзивный материал о том, что бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр в бытность специальным посланником по Ближнему Востоку получал финансовую поддержку от Объединенных Арабских Эмиратов.

По данным газеты, в распоряжении которой оказалась соответствующая электронная переписка, в лондонский офис Блэра регулярно переводились от имени ОАЭ и суверенного фонда эмирата Абу-Даби миллионы фунтов стерлингов в качестве оплаты за "консультационные услуги".

Эти факты, считает газета, ставят серьезные вопросы о возможном конфликте интересов между частной и общественной деятельностью бывшего премьер-министра.

Сам он всегда подчеркивал, что его частная и публичная деятельность существуют совершенно независимо друг от друга, и всячески отрицал "коммерческую активность" своего аппарата в должности посланника Ближневосточного квартета, состоящего из ООН, США, ЕС и России.

Финансирование Квартета по его уставу проходило исключительно через ООН. В числе указанных на сайте организации доноров фигурируют девять государств. ОАЭ среди них не числится.

Теперь, однако, отвечая на запрос газеты, Блэр вынужден был признать, что он получал деньги от ОАЭ, как в неоплачиваемой роли посланника Ближневосточного квартета, так и за частную консультационную работу.

Газеты приводит многочисленные факты, подтверждающие получение Блэром и его офисом многомиллионных средств от арабского государства.

Его представитель признала, что "ОАЭ участвовали в финансировании расходов господина Блэра и его лондонского аппарата за ту работу, которую они осуществляли в роли его посланника от Квартета".

В то же время она указывает, что "средства эти ни в коем случае не шли господину Блэру лично. Они оплачивали лишь работу аппарата лондонского офиса и транспортные расходы. Все утверждения о конфликте интересов не имеют под собой никакого основания. Никакой коммерческой активностью, связанной с его ролью в разрешении израильско-палестинского конфликта, Тони Блэр не занимался".

В прошлом году Блэр объявил, что сворачивает свою консультационную фирму Tony Blair Associates и открывает новый некоммерческий институт, который будет заниматься проблемами глобализации.

Обзор подготовила Анна Белевская, bbcrussian.com