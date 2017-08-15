До основанья, а затем: можно ли спасти Выборг от разрушения

Image caption Многие выборгские памятники годами стояли брошенными

Уникальным собранием памятников город Выборг обязан Швеции (с XIII века), потом Российской империи (со времен Петра I до революции) и Финляндии (с 1917 года до Второй мировой войны). После распада Советского Союза историческая застройка Выборга постепенно превращается в руины. Летом этого года нынешний губернатор Ленобласти заявил, что памятники уже не спасти. Русская служба Би-би-си на примере трех памятников изучила, как разрушается город с редким для России архитектурным сочетанием Средневековья и северного модерна.

"Увы, тот же исторический квартал спасти можно только единственным способом: очистить территорию от разрушений, и по тем же чертежам построить новые дома, отвечающие требованиям сегодняшнего дня", - сообщил глава региона Александр Дрозденко.

"Да, это будет новодел, но и в истории России, и в других странах достаточно примеров, когда исторические здания, утраченные по разным причинам, восстанавливались из руин и становились местами паломничества", - добавил он.

Сразу после громкого заявления губернатора появились пояснения от властей: всё-таки разрушать до основания то, что еще стоит, никто не будет, а к восстановлению подойдут комплексно. Местные активисты и краеведы к таким заявлениям относятся скептически.

В пределах Выборга и его окрестностей находятся около 300 памятников культурного наследия.

Три года назад российское правительство решило, что городу нужен комплексный план по реставрации, после чего министерство культуры заказало создание "концепции сохранения исторической части Выборга" организации ФГУП "Центральные научно-реставрационные проектные мастерские". Согласно данным СПАРК, сумма контракта на разработку проекта составила более 7,5 млн. рублей.

Один из томов подготовленной концепции - смета на ремонт и реставрацию исторической части древнего города. Из нее следует, что на сохранение Выборга требуется 31 млрд рублей.

Кликните Улица Сторожевой Башни, 27–29 Август 2017 Апрель 2008

Дом наместника

Дворец наместника, 1779 г. Выборг, ул. Сторожевой башни, д.27

Здание у Соборной площади Выборга начали строить в 1779 году специально для герцога Фридриха Вильгельма Карла Вюртембергского, занявшего по приглашению Екатерины II пост генерал-губернатора русской Финляндии. Позже в бывшем доме наместника располагалось губернское правление, а затем с середины XIX века губернский суд.

Здание находится под охраной государства сразу по двум основаниям: еще в 1960-м оно было внесено в список охраняемых объектов, в 2015-м приказом министра культуры Владимира Мединского включено в охранный список в специальном приказе о границах и объектах исторического Выборга.

По последнему документу под охрану попадает весь комплекс из трех частей: сам дом, служебный корпус (построен в 1850-х гг) и ограда с воротами (построена в 1780-х гг).

До недавнего времени во дворце наместника находилась школа, однако пять лет назад школьников выселили, а старинное здание передали РПЦ - как писали СМИ, сразу после ремонта. Новые пользователи памятника сразу заявили о намерении внести некоторые изменения в облик архитектурного объекта.

Секретарь выборгской епархии протоиерей Дионисий Холодов в интервью газете "Выборг" в начале 2014 года говорил: "Естественно, у нас имеется проект комплексной реконструкции здания (с учетом того, что оно является объектом культурного наследия) с приспособлением под конкретные нужды"

Тогда Холодов отмечал, что на баланс епархии передан не только сам дворец наместника, но и соседнее одноэтажное здание. "В нём разместятся службы Спасо-Преображенского собора, в том числе и библиотека. В соответствии с проектной документацией к этому зданию предполагается добавить мансардный этаж", - сообщил секретарь епархии.

В проведенной по заказу церкви экспертизе говорилось: "Настало время думать о том, что наши дети растут в бездуховном обществе, они более склонны к разрушению, чем к созиданию. Церковь берет на себя задачу развить духовность в будущих жителях города, для этого в здании должно быть достаточно места для проведения всевозможной работы с детьми".

После этого к находящемуся под охраной служебному корпусу вместо мансарды, о которой в 2014 году говорил секретарь епархии, был пристроен полноценный второй этаж. В нем должен разместиться "Центр по развитию детей".

Image caption В 2017 году часть комплекса дворца наместника - служебный корпус середины XIX века - выросла на этаж

По словам местного краеведа и журналиста Андрея Коломойского, недавно с дома наместника исчезла украшавшая его лепнина: "И штукатурка, и лепнина срублены молотками до самого кирпича. Несколько дней назад я был там и увидел, что стены закатывают, насколько я понимаю, цементом... Видно, что на армирующую сетку вместо лепнины начинают делать какой-то новодел".

Нет больше, уверяет он, и находившейся под охраной государства ограды XVIII века, вместо неё - тоже новодел.

Правообладатель иллюстрации Andrey Kolomoyskiy Image caption На днях на месте обладающей охранным статусом ограды появилась новая

По сведениям Коломойского, под зданием самого дворца епархия решила сделать бассейн. "Я видел начальный этап строительства, - говорит он, - это не может быть ничем иным, кроме бассейна. В епархию попасть сложно, и самого бассейна я не видел. Но несколько человек, которые там были, уверили, что это бассейн".

Глава департамента госохраны, сохранения и использования объектов культурного наследия комитета по культуре Ленобласти Александр Карлов в интервью Русской службе Би-би-си назвал предположения о строительстве бассейна под зданием "полнейшим враньем". "Я лично там был. Там просто усилили фундаменты. [Теперь] там прекрасные сухие подвалы, а до этого стояла вода", - сказал Карлов.

Карлов говорит, что реконструкция в историческом комплексе не нарушает закон, а перед началом работ было "сделано заключение, которое написано не абы кем, а очень уважаемым экспертом".

"Они разработали проект, который не влияет на объект культурного наследия. И сделали историко-культурную экспертизу по этому проекту. Экспертиза была вывешена на сайте на общее обозрение… Замечаний не было. Мы ее посмотрели. Мы согласились с мнением уважаемого эксперта", - рассказал глава профильного департамента.

В пресс-службе администрации Ленобласти сказали, что работы еще не закончены, они "проводятся на основании задания и разрешения в соответствии с проектом за счет пользователя".

Доходный дом, несостоявшаяся гостиница, сгоревший памятник.

Дом Говинга. Выборг, ул. Крепостная, 11.

Жилой дом АО "Домус" - под таким названием объект внесен в приказ минкультуры о границах зон и предмета охраны Выборга - был построен в 1904 году по проекту архитектора Хорд аф Сегерстада , автора множества зданий в Хельсинки.

Кликните Крепостная, 11 Август 2017 Апрель 2008

Здание в стиле северного модерна заказал книготорговец Виктор Говинг, на первом этаже доходного дома помещался его магазин, в котором в начале XX века продавались книги на финском и шведском языках.

В течение XX века здание оставалось жилым. Так продолжалось до конца 1980-х годов, когда дом расселили.

"Нашелся некий инвестор, который был готов вложить деньги и построить там гостиницу. Но муниципальная администрация все время выдвигала новые и новые требования в части прокладки коммуникаций и так делее", - рассказывает краевед Коломойский.

Потом в стране возникла сложная экономическая ситуация, а муниципалитет здание так и не передал этому человеку, продолжает он. В запустении дом простоял около 20 лет, пока в конце нулевых годов власти не задумались над его продажей.

"К этому времени значительная часть его интерьера была растащена. А интерьеры там были замечательные - прекрасные паркеты, чудесные печи, ни одна из которых не повторяла другую, в каждой квартире они были сделаны по специальному дизайну… Лепнина подъездов, лестничные ограждения ручной ковки, перила и квартирные двери из ценных пород дерева…", - вспоминает Коломойский, который много раз был в доме Говинга в лучшие времена.

По его словам, еще несколько лет на сайте объявлений Avito можно было найти предложение о продаже камина "из выборгского дворца" c ценой в 500 тысяч рублей.

Image caption Одну из уцелевших печей еще можно увидеть сквозь разбитое окно дома Говинга

Чиновники пытались составить опись оставшихся внутри ценностей, однако от разграбления дом это не спасло. "Эксперты указали [в списке] лестничные ограждения из кованного чугуна, на следующий день приходят, а их уже нет. Я не могу себе даже представить сколько это стоит, если их продать в загородный дом", - говорит краевед.

После того как опись была составлена, началось тотальное разграбление, рассказывает он.

К тому моменту как муниципалитет нашел покупателя, от интерьера ничего не осталось. А вскоре после этого, в июне 2009, в доме произошел сильный пожар.

Очевидно, что возгорание удачно "решило проблему" утраченных интерьеров, однако правоохранительные органы ничего криминального в пожаре не обнаружили. В результате дом Говинга лишился крыши и части межэтажных перекрытий, верхний этаж был сильно поврежден.

В 2009 году признанный аварийным объект культурного наследия перешел в частные руки.

Согласно данным ЕГРН, права на пятиэтажный дом начала XX века зарегистрировала в 2014 году строительная компания "Северо-Запад". На сайте компании можно найти сообщение от 2014 года. В нем говорится о начале реконструкции доходного дома "Домус" во втором квартале 2015 года и окончании работ в третьем квартале 2017-го.

Дом при этом продолжает разрушаться, а ремонт так и не начался.

В администрации муниципального округа "Выборгский район" оптимистично уверяют, что реставрация начнется со дня на день.

"На сегодняшний день лед тронулся. Вот сейчас нашелся собственник платежеспособный, который хочет довести до ума этот объект", - сказала Русской службе Би-би-си помощник главы администрации Наталия Николаева.

"Всю документацию они [ООО "СК "Северо-Запад"] в течение последних полутора лет сделали, согласовали, получили задание на проведение строительных работ, нашли лицензионную контору, которая будет заниматься острыми противоаварийными работами и сейчас на этой неделе начинается подготовка к проведению предреставрационных работ на объекте Крепостная, 11", - добавляет чиновница.

Объект, который расположен по адресу Крепостная, 11, указан и в концепции сохранения исторической части Выборга, которую в 2015 году по заказу минкультуры разработали "Центральные научно-реставрационные мастерские". В предварительных сметах потенциальные затраты на реставрацию здания оцениваются в общей сложности более чем в 416 миллионов рублей.

Подробнее о сроках и плане восстановления памятника с представителями "СК "Северо-Запад" Русской службе Би-би-си поговорить не удалось - в компании не ответили на просьбу о комментарии.

В пресс-службе областной администрации говорят, что следят за ходом реставрационных работ в доме Говинга. Теперь предполагается, что они пройдут в 2018-2019 годах.

Image caption В 2009 году пожар уничтожил крышу, часть верхнего этажа и перекрытий внутри дома Говинга

"Я опасаюсь, что здание может быть разрушено. И за это здание опасаюсь, может быть, даже больше, чем за любое другое", - отмечает краевед Коломойский.

По словам помощника главы администрации МО "Выборгский район" Николаевой, собственник здания сохранит фасады, но, вероятно, полностью использовать имеющиеся стены дома у него не получится.

"Дом находится в ужасном аварийном состоянии. Естественно, в рамках предреставрационных работ, может быть, будет допускаться какая-либо частичная разборка, но с последующим восстановлением", - говорит Николаева.

При этом интерьер дома Говинга восстановлению не подлежит, "там все утрачено", признает она.

Здания, которые "угрожали жизни"

Исторический квартал: улицы Красина, Красноармейская, Сторожевой башни, Крепостная.

Кликните Крепостная, 15 Август 2017 Апрель 2008

Границы исторического квартала, который в последнее время в СМИ называют именем выборгского мецената Сета Солберга, сформировались еще в первой половине XVII века. Сам квартал находится на месте средневекового ядра исторической застройки города - в так называемом "каменном городе", в границах городской стены XV века, говорится в материалах историко-культурной экспертизы одного из сохранившихся здесь зданий.

В 30-е годы XVII века Выборг пережил крупные пожары, после чего власти решили в дальнейшем застраивать город по регулярному плану - это должно было уменьшить ущерб от огня в будущем.

В этот период начал оформляться прямоугольник квартала, который теперь ограничен выборгскими улицами Красина, Сторожевой башни, Красноармейской и Крепостной.

В конце XIX века участок в пределах квартала приобрел предприниматель и меценат Сет Солберг. Его брат, архитектор Бруно Герхард Солберг стал автором проекта строительных работ, которые велись здесь до конца 1910-х годов.

О том, как выглядел исторический квартал с семью зданиями в 1939 году, рассказывает проект "Виртуальный Выборг".

В апреле 2013 года выборгские власти приняли решение полностью "зачистить" всю территорию тяжелой техникой, невзирая на статус вновь выявленных объектов культурного наследия у пяти зданий, писали активисты движения "Живой город".

По словам представителей муниципальных властей, снос объектов в историческом квартале был неизбежен, поскольку с третьего, надстроенного в советское время, этажа дома №11 на улице Красина начали падать кирпичи.

Глава юридического комитета МО Выборгского района Наталья Постникова объясняла в интервью петербургскому телеканалу 100ТВ: "Администрация не приняла это решения с бухты-барахты... только после результатов технической экспертизы мы все-таки приняли решение в связи с тем, что здания реально угрожают жизни и здоровью наших граждан, демонтировать часть аварийных [зданий]".

По ее словам, два здания, полностью снесенные техникой, не обладали охранным статусом. "Четыре здания были внесены в список вновь выявленных объектов культурного наследия, [к ним] не собирались прикасаться", - рассказывала чиновница.

Краевед Андрей Коломойский говорит, что когда в апреле 2013 года он приехал на место работ, то работающий экскаватор выкорчевывал многотонные гранитные блоки из фундамента здания в противоположном от разрушающегося, с точки зрения властей, углу квартала.

Активистам удалось остановить снос, однако от зданий к тому моменту осталось уже немного.

Image caption Один из домов на момент сноса в 2013 году имел адрес Красноармейская, 10а. В охранный список он попал в 1993-м под номером 8. Под ним там и остается

В первых числах мая 2013 года на месте сноса появился губернатор Ленобласти. "[Александр] Дрозденко на руинах разорвал на себе немножко тельняшку, сказал, что все будет восстановлено мгновенно в прежнем виде", - рассказывает о визите губернатора Коломойский.

"В ближайшие дни будут сделаны выводы о дальнейшей судьбе квартала. Либо это будет консервация, либо рабочая группа установит необходимость сноса этих зданий. В таком случае, и это касается также тех зданий, которые были уже снесены, в обязательном порядке они будут восстановлены в первозданном виде", - говорили тогда в пресс-службе губернатора Александра Дрозденко.

С тех пор прошло четыре года: полуразрушенные остатки памятников продолжают стоять под открытым небом.

Губернатор Дрозденко, обещавший разобраться в ситуации со сносом, сообщил, что "в свое время были допущены серьезные ошибки, из-за чего сегодня Выборг находится далеко не в лучшем состоянии", и предложил всё снести и построить заново.

Image caption Вид на исторический квартал №17 со стороны улицы Сторожевой башни. После сноса 2013 года на этой стороне квартала зданий не осталось

Сразу после этого заявления власти поспешили заверить, что сносить в квартале больше ничего не будут.

По словам чиновников, после недавней экспертизы два здания на месте квартала - Крепостная, 15 и Красноармейская, 10 - получили даже более "высокий", чем ранее, статус объектов культурного наследия регионального значения.

В областном правительстве утверждают, что фрагменты исторических фасадов, лестниц и других частей застройки будут реставрировать, а сохранившиеся стены встроят в архитектурный комплекс.

Предполагается, что полностью разрушенные здания отстроят заново. После окончания работ квартал №17 должен превратиться в культурный центр, где будут проходить лекции, выставки и концерты.

Стоимость проекта администрация Ленобласти оценивает в 2,5 млрд рублей. Основные средства - это займ, признает Николаева из выборгской администрации: деньги на организацию выставочного пространства дал Международный банк реконструкции и развития. Некоторую часть затрат покроют из регионального и муниципального бюджетов.

Но в какой степени квартал №17 после такой реставрации будет соответствовать своему званию "исторического квартала", остается неясным.

Архитектор, эксперт по вопросам культурного наследия Национального Комитета ИКОМОС [International Council on Monuments and Sites] Виктор Дмитриев убежден: зданиям намеренно дают дойти до опасного состояния.

"Тогда говорят, что единственным вариантом был снос зданий, и просят из бюджета государства денег на строительство новых",- предположил эксперт в интервью финскому изданию Suomen Kuvalehti.

По мнению Дмитриева, который в течение 40 лет участвовал в реставрационных работах в Выборге, такой подход чиновники могут использовать не только в квартале №17, но и любом другом районе города.

"Позже случившееся можно будет охарактеризовать как уничтожение исторического центра", - считает он.

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