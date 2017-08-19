Что общего у "американской мечты" с белым национализмом?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Трамп сделал America First своим лозунгом. Но история этого слогана имеет неожиданную историю

Концепция "американской мечты" переживает новое рождение. По крайней мере, об этом заявляет американский президент Дональд Трамп. Но что такое "американская мечта"?

Казалось бы, это ода финансовому успеху и равным для всех американцев возможностям. Однако, если попытаться разобраться в истории возникновения этого термина, можно обнаружить его плотную связь с America First - понятием, широко используемым политиками-популистами и националистами, включая расистские группировки вроде Ку-клукс-клана.

В том, когда появилась "американская мечта" и что же она все-таки значит, разбиралась профессор Сара Черчвэлл. Она поговорила с различными экспертами по теме и обнаружила, что эта концепция возникла совсем не во времена "отцов-основателей".

Она гораздо моложе, чем мы думаем, и стала своеобразным ответом на "ревущие двадцатые" - сокрушительное падение фондовой биржи в 1929 году и последующую Великую депрессию.

Финансовый журналист Эндрю Росс Соркин, автор книги "Слишком крут для неудачи" (Too Big to Fail) и соавтор сериала "Миллиарды" считает, что "американская мечта" бывает разной.

"Одну из них исповедуют те, кто поддерживает Дональда Трампа. Это та "американская мечта", концепция которой появилась в конце 1940-х, в 1950-е и 1960-е годы. Она состоит в том, что если ты ходил в школу, повзрослел и ведешь себя хорошо, тебе даже не обязательно идти в колледж, ты все равно найдешь работу, купишь дом, родишь детей, заведешь собаку, поставишь забор, уйдешь на пенсию в начале седьмого десятка, и жизнь сложится", - отмечает Соркин.

"Другое понимание "американской мечты" - назовите ее мечтой Стива Джобса или Марка Цукерберга - это то, что кто угодно, имея идею, даже поначалу сидя в гараже, может "выстрелить" и достичь звезд, то есть стать невероятно успешным", - продолжает он.

Политолог Лесли Винджамури, старший преподаватель Школы восточных и африканских исследований Лондонского университета, видит "американскую мечту" несколько в другом ключе.

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"Понятие "американской мечты" значит то, что человек может чего-либо добиться в Америке. Он может сюда приехать, преодолеть классовые барьеры, которые не являются сдерживающим фактором в американском обществе. И он может выбрать то, кем он хочет быть. То есть в эту концепцию внедрен преобразовательный потенциал, и это абсолютный базис американской натуры", - говорит он.

Но подобная "американская мечта" сейчас разрушается, потому что на деле люди не обладают социальной мобильностью и между ними существует значительное неравенство, замечает Винджамури. Если все стремятся быть первыми, это обязательно подразумевает, что кто-нибудь останется позади.

Начало мечты

Для того чтобы понять происхождение "американской мечты", придется вернуться почти на сто лет назад. Тогда Америку разрывало между проблемами иммиграции, европейскими конфликтами и внушительными экономическими и индустриальными переменами. Растущее неравенство провоцировало демонстрации и бунты.

В 1914 году журналист Уолтер Липман пишет книгу Drift and Mastery ("Пассивность и господство") - в ней можно найти первое упоминание фразы "американская мечта" в значении "общий коллективный американский идеал". Лимпан считал, что американская мечта о непрерывном прогрессе должна быть как-то ограничена, потому что она не более чем фантазия, отвлекающая нас от реальности.

В своей книге Липман писал: "Американский темперамент в общем склонен к эдакому мистическому анархизму, при котором естественная природа каждого человека обожаема и воспринимается как спасение для общества".

Суть этой мысли он заключил в следующее выражение: "Неорганизованный человек - соль земли". Выходит, изначальная версия термина "американская мечта" не подразумевает неограниченные экономические возможности. Мечта здесь состоит в том, что простой, неорганизованный человек - спаситель общества.

При этом "американская мечта" не существует сама по себе. Рядом с ней, как тень, всегда возникает другой термин, так называемая обратная сторона медали - это понятие America First ("Америка прежде всего").

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Трамп взял на вооружение термин, введенный в обращение еще Вудро Вильсоном

В 1916 году президент Вудро Вильсон ввел в обращение термин America First в качестве слогана своей кампании, которая проходила под эгидой его обещания уберечь США от Первой мировой войны. Он был первым президентом, который использовал этот термин для отстаивания американского изоляционизма, но не был последним.

В своей предвыборной кампании Дональд Трамп тоже апеллировал к этому понятию: "Начиная с этого дня на первом месте будет стоять лишь Америка", - обещал он своим избирателям.

Кевин Круз, профессор новейшей американской истории в Принстонском университете, уверен, что именно в период Первой мировой войны стала очевидна неспособность Америки принять огромное количество иммигрантов, прибывающих к ее берегам. "Американские немцы не хотели сражаться с Германией, а американские ирландцы не хотели помогать Англии, которую ненавидели", - рассказывает ученый.

Пока Америка раздумывала над тем, вступать в Первую мировую или нет, публичный дискурс развернулся против тех, кого возвеличивали газеты и политики - людей, чье знатное происхождение воспринималось как англо-американская "чистота" и посягательство на стопроцентный американизм. Как только США вступили в войну, ксенофобские идеи слились с патриотическими и националистическими воедино.

Возрождение Ку-клукс-клана

После Первой мировой иммиграция только продолжила расти. Между 1920 и 1921 годами на нью-йоркский остров Эллис прибыло 800 тысяч мигрантов. Не случайно на идее America First возвысился другой кандидат в президенты США - Уоррен Гардинг.

"Можете назвать это националистичным эгоизмом, если хотите. Я вижу это как вдохновение для патриотической преданности и желания охранять Америку в первую очередь, стабилизировать Америку в первую очередь, развивать Америку в первую очередь, думать об Америке в первую очередь, возвеличивать Америку в первую очередь, жить в здесь и чтить Америку в первую очередь ", - публично заявлял он.

Пока американские политики все больше принимали идеологию американского национализма, распространяя ксенофобскую риторику и анти-иммигрантские настроения, свое перерождение переживало секретное общество, известное как Ку-клукс-клан (ККК). Основано оно было в качестве реакции на освобождение рабов после Гражданской войны, но к XX веку уже практически вымерло.

В 1915 году все изменилось - тогда вышел фильм "Рождение нации", выгораживающий Ку-клукс-клан и ставший своего рода апогеем ксенофобии.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Кадр из фильма "Рождение нации"

"Рождение нации" спровоцировало мятежи в разных городах Америки. Афроамериканцы задыхались от потока расизма и злобы, которую прославляли в стране. Фильм был показан и в Белом доме по распоряжению президента Вудро Вильсона. Вскоре лозунг Вильсона America First перенял и ККК, о чем свидетельствует множество фотографий со съездов организации в 1920-х годах.

Уолтер Липман, журналист, который первым использовал фразу "американская мечта", вернулся к этому термину в 1923 году в своем эссе "Образование и белый класс". По Липману, универсальное образование необходимо для сохранения американской идеи духовного совершенствования.

Образование не было лишь способом получить работу, для Липмана это было способом разграничить высокий национальный идеал и банальные экономические перспективы. Однако политики и представители культуры той эпохи решили, что фокус всех американцев должен быть не на образовании, а на бизнесе.

"Известно, что Калвин Кулидж (преемник Гардинга) был убежден в том, что главное дело Америки - это бизнес. Он возвел бизнес до уровня религии. В одном из своих посланий он говорил, что тот, кто строит фабрику, строит храм. Тот, кто на ней работает, молится там. И Кулидж, и другие тогдашние лидеры страны создавали образ бизнесменов как эдаких мессий, которые способны дать американскому народу все, что он хочет", - рассказывает Круз.

"Триумф золота"

Пока Кулидж говорил, что дело американского народа - это бизнес, писатель Фрэнсис Скотт Фицджеральд опубликовал роман, в котором набросился на эту идею. Речь идет, конечно, о "Великом Гэтсби".

Это история молодого человека по имени Джеймс Гетц из Северной Дакоты, который изобретает себе новое "Я" и становится загадочным миллионером Джеем Гэтсби. В романе Фицджеральд предполагает, что Гэтсби говорит кое-что и о самой Америке. По сюжету, это человек, обладающий большими надеждами, устремлениями и силой, который погряз в представлении, что лишь деньги - мерило его успеху.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Однажды Фицджеральд описал Уолл-стрит как "грубый, банальный триумф золота, ошеломляющее зрелище, место, где великие короли держат средства на свои войны".

Для Фицджеральда это было трагедией. К 1925 году "американская мечта" уже угасала, благодаря людям, которых интересовали лишь деньги, а для Фицджеральда Америка была чем-то бОльшим. "Великий Гэтсби был предупреждающим криком, в то время как все в США посвящали себя идее молниеносного материального успеха", - замечает Круз.

Однажды Фицджеральд описал Уолл-стрит как "грубый, банальный триумф золота, ошеломляющее зрелище, место, где великие короли держат средства на свои войны". Но в 1929 году Уолл-стрит пала, а спустя два года после этого финансового краха, в 1931 году, в разгар Великой депрессии термин "американская мечта" вдруг стал популярен.

В 1930-е годы общество захватила идея "американской мечты" как раз в том значении, которое не концентрировалось на аккумулировании богатства. Политолог Лесли Винджамури считает, что это был очевидный ход: "Когда вы не можете предложить своему народу материальное благосостояние, нужно переключить его внимание на что-то другое. Чтобы люди были довольны чем-то более важным, нематериальным".

При этом стал обожествляться образ бизнесмена:

"Я понятия не имею, почему швейцары голосуют за миллионеров. Но голосуют же. Они себя с ними ассоциируют, они верят в свою страну, верят, что тоже могут оказаться на их месте однажды", - говорит по этому поводу Томас Сэгру, профессор американской истории в Нью-Йоркском университете, специализирующийся на политической истории и правах человека.

Это была целенаправленная стратегия, которую вели тогдашние бизнесмены, чтобы доказать простым американским людям, что они - их спасители, считает Сэгру.

"Начиная с 1920-х годов и усиливаясь в период после Второй мировой войны, бизнес-элиты рекламировали и продавали идею того, что свободное предпринимательство и бизнес - чисто американские явления. Они создавали повестку для общественных школ, они разрабатывали планы речей для министров, которые говорили, что свободное предпринимательство - часть того, что делает американца благочестивым", - говорит он.

Другая мечта

С 1930-х годов термин "американская мечта" стал изменяться под влиянием множества обстоятельств. В 1963 году Мартин Лютер Кинг обратился к этой идее в своей знаменитой речи "У меня есть мечта", подразумевая то, что американская мечта никогда не была доступна афроамериканцам в этой стране.

Эту речь он произнес во время Марша на Вашингтон за рабочие места и свободу - и эти два понятия, заключенные в названии марша, как бы определяли базис американской идеи. Кинг сказал: "И хотя мы сталкиваемся с трудностями сегодня и будем сталкиваться с ними завтра, у меня все же есть мечта. Эта мечта глубоко укоренена в "американской мечте".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Мартин Лютер Кинг в своей знаменитой речи "У меня есть мечта" показал, что "американская мечта" никогда не была доступна афроамериканцам в этой стране

Сэгру считает, что речь Кинга была гораздо более значимой, чем могло показаться со стороны: "Мечта" была чем-то большим, нежели просто напоминанием Соединенным Штатам об их основополагающих идеалах. Это было видение эгалитарного общества, где люди воспринимаются вне контекста их происхождения, расы, этнической принадлежности. Это совсем не та мечта, которая была у "отцов-основателей". Эта мечта не была прописана в документах ранней республики.

Происхождение фразы "американская мечта" может рассказать нам больше, чем сперва кажется, о том, что происходит с Америкой сейчас и почему Дональд Трамп и движение America First смогли возвыситься.

"Я думаю, 1920-е годы имеют большое влияние на наше настоящее. Посмотрите на политику, которая построена на чувстве ностальгии и желании возвратить Америку к ее былой славе. Посмотрите на процесс сужения понятия американской идентичности, на возвышение таких расистских белых группировок, как Ку-клукс-клан и движений за масштабное сокращение иммиграции. И посмотрите на обожествление бизнеса", - замечает Круз.

Среди всех идей об американской мечте, которые рассмотрены выше, - от социализма до кланового капитализма, от идеи равенства до вертикальной социальной мобильности или всеобщего образования, от материализма до идеализации насилия, - красной линией проходит одна мысль: возможно, стоит меньше думать о том, как сделать Америку великой, а больше - о том, как сделать Америку лучше, резюмирует Черчвэлл.

Оригинальный материал можно прослушать на английском языке на сайте BBC World Service.