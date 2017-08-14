"Не на жизнь, а на смерть": подковерные войны в Белом доме

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Люди митингуют у Белого дома против усиления активности в стране ультраправых сил, известных как alt_right - "альтернатинвые правые"

В свете событий, произошедших в минувшие выходные в американском городе Шарлоттсвилл в штате Вирджиния, где ультраправые националисты прошли маршем, выкрикивая расистские и антисемитские лозунги, спровоцировав уличные столкновения, еще острее встал вопрос о том, что же происходит в погрязшем в скандалах Белом доме.

В толпу людей, собравшихся, чтобы выступить против митинга ультраправых, въехал автомобиль, задавив насмерть женщину и ранив 19 человек. Губернатор Вирджинии объявил о введении в городе чрезвычайного положения.

Президент Дональд Трамп выразил сочувствие семье погибшей и пожелал раненым скорейшего выздоровления. Однако многие в США не считают его слова искренними.

Почему при новой власти стали возможны подобные акции? Виноват ли в этом Дональд Трамп? И что в настоящий момент происходит в Белом доме? С этими вопросами программа Today обратилась к редактору Би-би-си по делам Северной Америки Джону Сопелу.

Джон Сопел: В Белом доме происходит борьба между двумя группами, каждая из которых считает, что президент должен быть гораздо решительнее в своих действиях.

Мы слышали, как Иванка Трамп заявила, что проявления расизма должны безжалостно пресекаться. Вице-президент Майк Пенс в ходе поездки в Колумбию говорил об опасных маргинальных группах, которым не должно быть места в общественной жизни Америки.

Но есть [в окружении президента] и националистически настроенные политики. Они были и во время предвыборной кампании. Они считают, что президент не хочет вступать в противоборство со старой гвардией, потому что те проявили свою лояльность в ходе его гонки за Белый дом.

Если бы Дональд Трамп хотел прояснить свою позицию, у него было для этого целое воскресенье, но он предпочел этого не делать. Из чего можно сделать следующий вывод: он не хочет выступать с осуждением в адрес старой гвардии, хотя правое и умеренное крыло республиканцев требуют от него именно этого.

Radio 4: Как, по-вашему, эти требования отражаются на Белом доме?

Д. С: Идет микроборьба, но между двумя ключевыми фигурами. С одной стороны это советник президента по вопросам национальной безопасности Герберт Макмастер. А с другой - яростный критик Макмастера Стив Бэннон.

В прошлом Бэннон возглавлял новостной сайт Breitbart News (связанный с движением "альтернативных правых", приверженцы которого отвергают и левую идеологию, и традиционный консерватизм, принятый среди республиканской элиты с ее приверженностью свободной торговле - примечание Би-би-си). Сейчас Бэннон является главным стратегом при президенте и представляет националистическое крыло Белого дома.

Судя по тому, что мы знаем, борьба между ними идет не на жизнь, а на смерть. Исход этих подковерных игр определит, по какому пути пойдет Белый дом под руководством Дональда Трампа. В настоящий момент это трудно предсказать, но я не вижу, как Герберт Макмастер и Стив Бэннон - при их фундаментальной антипатии друг к другу и разных идеологических взглядах - смогут оба остаться на своих ключевых должностях и работать вместе.

Radio 4:В самом начале президентства Трампа у нас в программе был один из сторонников Бэннона, и я сказал тогда в интервью, что Бэннон - антисемит. Как вы понимаете, реакция моего собеседника была очень жесткой. Он сказал, что если мы в программе будем продвигать эту мысль, то он нас засудит. Иными словами, нет явных свидетельств того, что Бэннон верит в то, что говорит. Но при этом вы только что назвали его представителем националистического крыла Белого дома. Следует ли из этого, что декларируемые им убеждения - это не просто предвыборная риторика? Мы хотим сказать, что свастики и насилие на улицах Шарлоттсвилла - это то, во что он искренне верит и поддерживает?

Д. С: Нет, мы хотим сказать нечто другое. Нынешний политический расклад гораздо более сложный.

Например, если уж говорить об антисемитизме, часть претензий Бэннона к Макмастера заключалась как раз в том, что Макмастер, по мнению Бэннона, недостаточно произраильски настроен. Но есть, с другой стороны, и такие люди, как Себастьян Горка (аналитик при советнике по вопросам национальной безопасности - примечание Би-би-си), который был у вас в программе в начале недели. Он сказал: "Только не надо говорить, что источник всех проблем - теория о превосходстве белой расы. Не белые создают проблемы в обществе".

Поэтому - да, в Белом доме есть люди, терпимые к подобным взглядам. Вспомним, сколько времени понадобилось Дональду Трампу в ходе кампании, чтобы откреститься от поддержки Дэвида Дьюка. Кто он? Он - бывший глава Ку-клукс-клана. Большинство людей просто напрямую бы сказали: нам не нужна поддержка такого человека. Но Дональд Трамп довел этот неприятный эпизод до конца. Надо было заручиться поддержкой избирателей правого толка, что и произошло.