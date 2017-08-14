"Неожиданный и неустойчивый": что думают эксперты о росте ВВП в России

Правообладатель иллюстрации Valery Matytsin/TASS Image caption Российская промышленность и инвестиции во втором квартале выросли

ВВП во втором квартале этого года вырос на 2,5% по сравнению с тем же периодом 2016 года. Экономисты не ждали столь бурного роста и теперь пытаются найти причины. Большинство из них сходятся в одном - в ближайшие месяцы рост экономики замедлится.

"Неожиданным и неустойчивым восстановлением" называет рост ВВП во втором квартале Валерий Миронов, главный экономист Центра развития Высшей школы экономики. Он ожидает, что темпы роста экономики замедлятся уже к сентябрю.

Более оптимистично оценивает ситуацию директор Центра макроэкономических исследований Сбербанка Юлия Цепляева. "Экономика оказалась прочнее, чем мы, например, себе представляли", - признает экономист.

Она готовится пересмотреть свой прогноз на этот год в сторону повышения. Тем не менее прогноз министерства экономического развития в 2% представляется ей слишком оптимистичным.

Русская служба Би-би-си разбиралась, почему российская экономика показала самый высокий рост с четвертого квартала 2013 года.

Холодная весна и загадочные инвестиции

Главный экономист "Альфа-банка" Наталия Орлова связывает необычно высокий рост ВВП с двумя факторами. Оба они, по ее мнению, временные.

Во-первых, экономику ускорила холодная погода конца весны и начала лета: пришлось производить больше тепла, а многие были вынуждены покупать различное оборудование для обогрева. Этот фактор отметил и главный экономист БКС Владимир Тихомиров.

Во-вторых, во втором квартале произошел рост инвестиций. Этот фактор отмечают все экономисты, опрошенные Би-би-си, однако причины этого роста они называют разные.

Орлова полагает, что это связано с изменениями в законе "О применении кассовой техники", который обязывает ритейлы к 1 июля подключить новые онлайн кассовые аппараты.

Экономист считает, что как раз кассовую технику фирмы и закупали во втором квартале.

Тихомиров предполагает, что рост инвестиций связан с экспортерами, которые вкладывали деньги, например, в строительство газовых и нефтяных трубопроводов.

Он также отмечает государственные инвестиции, которые идут по двум направлениям: модернизация армия и строительство инфраструктуры. Последнее касается лишь нескольких регионов, например, строительства дорог в Москве и Московской области.

"В принципе мы достаточно редко видим в странах с рыночной экономикой, чтобы инвестиционный спрос восстанавливался быстрее потребительского спроса. Тем не менее вот этот случай произошел, это уже ясно", - считает Цепляева.

По ее словам, точно сказать, почему выросли инвестиции, нельзя. Пока Росстат не опубликовал уточненные данные, можно строить лишь гипотезы. "Крупные компании в этом году, мне кажется, увеличивали свой инвестиционный аппетит", - строит она свою гипотезу. В пример экономист приводит РЖД, которая обновляет парк для грузовых перевозок.

Цепляева напоминает, что в прошлом году прибыль компаний выросла на 39%, но при этом инвестиции показывали скромный номинальный рост, а в реальном выражении вообще упали. Поэтому для экономистов статистика второго квартала и оказалась неожиданной, объясняет она.

Компании и население поверили в Трампа

Миронов связывает рост ВВП с оптимизмом компаний. По его словам, неожиданно улучшились ожидания компаний в отношении экономики, и они начали делать запасы продукции. Таким образом, производство росло быстрее спроса. По оценке Миронова, этот фактор добавил где-то 1 п.п. к темпам роста во втором квартале, но вскоре его действие сойдет на нет.

В первой половине года к власти в США пришел Дональд Трамп, и многие ожидали отмены санкций. В итоге в страну начали приходить инвесторы, а население стало больше тратить, чем сберегать. Выросли продажи автомобилей, одежды и бытовой техники, объясняет он.

Однако на фоне подписания Трампом закона о возможных введениях санкций, неопределенность вновь усилится, объясняет Миронов.

Тихомиров отмечает также рост потребления и кредитования, например, начало расти потребительское кредитование и продажи автомобилей. Он связывает это с замедлением инфляции, укреплением рубля и снижением ставок по кредитам. Однако в текущий момент эта тенденция уже начала замедляться, отмечает эксперт.

Еще один фактор, по мнению Тихомирова, который заставил экономику расти быстрее - это эффект низкой базы. Во втором квартале 2016 года ВВП сокращался, на этом фоне даже небольшой рост будет казаться более высоким.

Тихомиров отмечает, что впервые после кризиса экономика России начала расти как раз в четвертом квартале 2016 года. Это означает, что к концу года эффект низкой базы сойдет на нет.

"Чтобы обеспечивать высокие темпы экономики понадобятся другие драйверы для экономического роста, связанные с ростом производительности, модернизации экономики, ростом экспорта и ростом потребления", - подчеркивает Тихомиров.

Что будет дальше?

Большинство экономистов, опрошенных Би-би-си, сомневаются, менять ли им свой прогноз на фоне внезапного ускорения роста экономики во втором квартале.

Миронов ждет в этом году роста в 1,7%. По его мнению, в третьем и четвертом кварталах экономика не покажет таких же результатов, как во втором.

"Это не начало такого тренда на ускорение, это скорее одноразовый скачок", - объясняет Тихомиров. В БКС ждут 1,4-1,6% роста ВВП в этом году и пока не собираются менять прогноз. Тихомиров считает, что прогноз минэка в 2% на этот год также вряд ли сбудется.

В процессе пересмотра прогноза находятся экономисты ЦМИ Сбербанка. Экономисты центра ожидали роста в 1,2%. Теперь Цепляевой этот прогноз кажется заниженным, однако прогноз минэка в 2% роста ВВП в этом году она называет завышенным.

"Думаю, что прогноз Центрального банка, который давал диапазон 1,3-1,8% год к году, явно попадает в точку", - полагает она.