Как инфошум глушит нашу продуктивность

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Вы ежеминутно тянетесь к своему смартфону, ваше внимание рассеивается за каких-то десять минут, а на бесцельное пролистывание соцсетей уходит минимум пара часов в день? Это давление информационного шума - бич современного общества. Он снижает как рабочие показатели - то есть делает нас неэффективными, так и качество нашего отдыха: мы разучиваемся по-настоящему расслабляться и "очищать мозги".

Летом 2017 года аналитический центр "Битрикс24" опросил более тысячи представителей российских компаний из различных областей специализации, чтобы понять, как их сотрудники существуют (или даже выживают) в условиях информационного шума.

67% участников опроса заявили, что ощущают его давление в течение рабочего дня.

Около трети респондентов признались, что берут в руки телефон каждые шесть минут или чаще, а также не могут концентрироваться на одной задаче более 10 минут. Причем более половины от общего числа участников опроса ответили, что переключиться с одного вопроса на другой у них занимает от 5 до 20 минут.

Результаты исследования показали, что от нездоровой тяги к соцсетям и в целом - к гаджетам страдают и руководители, так как 73% респондентов были первыми лицами компаний.

Опрос "Битрикс24" продемонстрировал не только то, насколько наш рабочий день засорен интернетом, но и то, насколько глубоко "информационный шум" просочился домой. Более половины респондентов признались, что могут находиться дома без телефона от 10 минут до 3 часов максимум, а 42% каждый день бесцельно листает интернет-страницы, чтобы расслабиться, в течение 1-3 часов.

Такое же количество участников призналось, что тратит в свое свободное время около 3-х часов и более в сутки на мессенджеры и соцсети.

Почти три четверти респондентов начинает свое утро с проверки ленты новостей в соцсетях или сообщений в почтовых сервисах и мессенджерах.

Тристан Харрис, бывший специалист Google и сооснователь проекта Time Well Spent, объясняет, чем нам вредит такая привычка.

По его словам, когда мы начинаем свое утро со смарфтона, это запускает синдром упущенной выгоды: "Это [список уведомлений на смартфоне с утра] формирует ощущение, что ты просыпаешься утром лицом к лицу с меню "всех вещей, которые ты упустил, начиная со вчерашнего дня".

По мнению Харриса, современные гаджеты можно сравнить с игровыми автоматами: считайте, у каждого из нас есть по одному (а то и больше) персональному казино в кармане. Почему мы сознательно поддаемся этой ловушке?

Сооснователь "Битрикс24" Сергей Рыжиков в официальном комментарии к исследованию замечает, что если обратить внимание на то, когда мы хватаемся за телефон, то можно заметить определенную корреляцию: мы лезем в соцсети в моменты беспокойства или каких-либо затруднений. То есть в ситуации, когда от нас требуется внимание и концентрация, мозг, вместо того, чтобы искать решение, переключается на смартфон. И на то есть определенные биологические причины.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Почти каждый второй участник опроса "Битрикс24" признался, что часами бесцельно листает ленты соцсетей

Исследование, проведенное учеными из Гарвардского университета в 2012 году, показало, что когда человек делится информацией о себе - а именно из этого состоит большая часть нашей активности в соцсетях - в его головном мозге активируются области мозга, относящиеся к мезолимбической системе. Именно она отвечает за выработку дофамина, так называемого гормона удовольствия, вызывающего чувство награды (а также желания - то есть стимулирующего зависимость).

Утро - для ярких идей

Эксперты сообщают, что соцсети - "убийцы продуктивности" - ежегодно лишают американскую экономику сотен миллиардов долларов. Бизнесмены в попытке спасти свои компании от подобных убытков пытаются запретить использование соцсетей на рабочем месте.

Так, уже в 2009 году это правило действовало более чем в половине американских фирм.

В июне 2016 года компания Vigrin (та самая, которую основал Ричард Брэнсон), ввела новое требование для сотрудников: не проверять рабочую электронную почту в течение двух часов в неделю, а проводить это время в компании своих коллег. Каждую среду с 10 до 12 утра сотрудники Virgin американского и британского офисов должны были отвлекаться от своих дел и собираться все вместе для сеансов "мозгового штурма" и других социализирующих занятий, в том числе бега. Руководители сочли, что такая практика поможет повысить креативность коллектива.

Доктор психологии и автор книги об идеальном рабочем месте Рон Фридман советует не засорять свой мозг (в том числе соцсетями) в первые три часа после пробуждения. Именно это время, по его мнению (и он в этом не одинок), самое продуктивное. Поэтому прежде чем погружаться в рутинную читку писем или в просмотр ленты новостей с самого утра, возможно, есть резон дать своему мозгу "повитать в облаках" - наверняка, многие сталкивались с ситуацией, когда именно по дороге на работу или в первые рабочие часы в голову приходят яркие идеи и решения.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Время, которое вы проводите в дороге на работу, может оказаться неожиданно продуктивным

Премия - за хороший сон

Интересно, что наравне с тенденцией ограничить использование сотрудниками личных соцсетей в офисе, существует и другая - ограничить проникновение рабочей информации в личное, внерабочее пространство человека. Во Франции, например, с 2017 года действует закон, по которому сотрудники компаний, где более 50 человек персонала, имеют право не отвечать на рабочую переписку вне рабочих часов.

А в 2016 году страховая компания Aetna решила начать платить своим сотрудникам премии, если те спят минимум по семь часов каждую ночь (компания следит за этим разными способами, в том числе с помощью специальных трекеров активности).

Руководство Aetna пообещало, что годовое вознаграждение за примерный сон составит порядка 500 долларов. Те, кто сталкивался с ситуацией, когда бесконечно и бесцельно обновляешь новостную ленту соцсети, вместо того, чтобы пойти спать, поймут, насколько эта мера важна в борьбе с низкой продуктивностью сотрудников и их зависимостью от гаджетов.

Как отгородить себя от информационного шума и повысить свою эффективность:

•Забудьте про свой телефон, когда заходите в спальню (желательно, переставать пользоваться компьютером или смартфоном за полчаса до сна)

•Не существуйте в режиме многозадачности. Решайте проблемы по-очереди

•В течение рабочего дня регулярно делайте небольшие перерывы, в которые старайтесь последить за своим дыханием, размяться и выйти из-за компьютера

•Выключите уведомления на всех мобильных приложениях, кроме самых жизненно необходимых

•Составляйте реверсивный календарь: планируйте выполнение длительных задач по датам, идя от самого последнего звена. Например, дедлайн - 1 мая, перед этим нужно утвердить проект (еще два дня), до этого внести правки - отводим пять дней и получаем, что правки нужно начать вносить 24-го апреля.

Один из самых известных пропагандистов здорового сна - основательница и бывший издатель Huffington Post Арианна Хаффингтон - считает, что лучшее, что мы можем сделать для своего организма - это оставить телефон ночевать вне нашей спальни.

"Когда мы просыпаемся посреди ночи и не можем сразу заснуть, большинство из нас лезет в телефон, чтобы проверить электронную почту, сообщения или даже падает "в кроличью нору" социальных сетей", - все это никак не может не сказываться на нашей продуктивности в течение рабочего дня.

Практикующий психолог и доктор психологии Нейл Фьоре, автор книги и методики по борьбе с прокрастинацией, замечает, что для качественной работы отдых и развлечения крайне важны.

"Они перезаряжают батарейки, становятся источником мотивации, креативности…" - говорит она. При этом бесцельное листание новостных лент соцсетей на протяжение многих часов как раз не способствует большей креативности и продуктивности.

Это помогает сиюминутно "разгрузиться", получить "дозу" дофамина, но это не похоже на полноценный отдых. А чем качественнее отдых, тем качественнее работа, предупреждает Фьоре.

Меньше да лучше

Впрочем, давать себе небольшие передышки в течение дня - тоже важно. Если вы испытываете проблемы с концентрацией, стоит для начала устанавливать себе короткие сроки работы - по 30 минут, советует психолог.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Многие во время перерывов отрываюся от экранов рабочих компьютеров, лишь чтобы перевести взгляд на экран сматрфона

Следя за распорядком рабочего дня своих клиентов (не формальным, а честным описанием занятий в течение дня), Фьоре заметил, что, как правило, человек тратит на главную задачу порядка 3-4 часов в день, в которые от него требуется максимальная концентрация. Все остальное время уходит на совещания, звонки, разгребание почты, написание писем, планирование следующих дел (и, конечно, сидение в соцсетях и мессенджерах). Фьоре - не единственный, кто обратил на это внимание, именно поэтому все больше компаний переходит на более сокращенный рабочий день, время которого тратится сотрудником продуктивнее именно из-за того, что его не так много.

Такая практика распространена в Швеции, где рабочий день длится шесть часов. Например, так поступила компания шведская Background AB, для сотрудников которой день заканчивается в 15:30 - при этом работников просят не тратить рабочее время на личные звонки и соцсети.

В Кремниевой долине же, например, некоторые предприниматели вводят в своих фирмах еще более короткий, пятичасовой рабочий день.

Именно благодаря этой практике, считает глава Tower Paddle Boards, показатели компании резко выросли. По его словам, от своих сотрудников он потребовал быть в два раза более продуктивными, чем обычно, и это сработало.

Этот и другие примеры дают надежду тем, кто не может сконцентрироваться на работе и без конца открывает вкладку с соцсетями или лезет в телефон. В первую очередь, надо понять, что движет этой пагубной привычкой - страх неудачи? неуверенность в себе? недовольство работой или своей позицией в компании? - и начать борьбу с инфошумом в своей жизни.