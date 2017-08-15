Фатальная реабилитация: как в Китае лечат от интернет-зависимости

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Images Image caption В некоторых лагерях для интернет-зависимых царят вполне армейские порядки

В Китае погиб 18-летний подросток, отданный родителями на "лечение" от интернет-зависимости в специализированный центр реабилитации.

Сообщается, что на теле погибшего обнаружены многочисленные травмы, а директор и несколько сотрудников центра, расположенного в провинции Аньхой на востоке страны, задержаны полицией.

Практика лечения от интернет-зависимости и игромании в Китае набирает популярность: в стране открывается все больше и больше специализированных "исправительных центров".

В некоторых из них царит армейская дисциплина, и подобные учреждения неоднократно подвергались критике за излишне строгие порядки в обращении с подопечными.

"Весь в шрамах"

Мать погибшего подростка по фамилии Лю рассказала местной газете "Аньхой Шанбао", что ее сын настолько пристрастился к интернету и компьютерным играм, что они с мужем ничего не могли поделать и решили прибегнуть к посторонней помощи.

Юношу было решено отправить в специализированный центр в городе Фуян, который рекламирует себя как место реабилитации, где подростков избавляют от интернет-зависимости путем сочетания "психологических консультаций и физподготовки".

Юношу отвезли в центр вечером 3 августа. Спустя два дня его родителям сообщили, что их сына увезли в больницу, где он впоследствии скончался.

Точная причина смерти неизвестна.

Однако, по словам родителей, врачи, осматривавшие тело их сына, рассказали, что на погибшем было обнаружено более 20 наружных и несколько внутренних травм. Родителям разрешили посмотреть на тело в морге.

"Тело моего сына было полностью покрыто шрамами - с головы до ног... Когда я отправляла его в центр, он был в порядке - как он мог умереть за двое суток?" - цитирует госпожу Лю газета.

Государственная телекомпания CCTV сообщила, что в связи со смертью юноши полиция задержала директора центра и четырех его сотрудников. Сам центр закрыт до окончания расследования обстоятельств произошедшего.

"Недостаток воспитания"

Этот случай вызвал дискуссии в интернете и СМИ; некоторые газеты и пользователи соцсетей стали призывать к введению более жестких правил в отношении подобных центров, а также критиковали родителей подростка.

"В конечном счете это все из-за нехватки воспитания в семье", - написал один из комментаторов на сайте микроблогов Sina Weibo.

Автор редакционной статьи в ежедневной газете Mingguang Daily отмечает, что "некоторые родители, столкнувшись в этой проблемой, не задумываются о том, что они должны дать правильные установки [своему ребенку], и вместо этого ищут решение на стороне".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В некоторых центрах, как, например, в центральном военном госпитале в Пекине, пациенту с зависимостью могут сделать энцефалограмму

Число таких "исправительных центров" для игроманов в Китае в последние годы выросло. Некоторые из них открываются на базе государственных больниц, какие-то существуют отдельно при поддержке частных лиц.

Они продолжают пользоваться популярностью, несмотря на использование таких практик, как избивание пациентов или электрошоковая терапия.

В прошлом году сообщалось о том, что одна девочка-подросток убила свою мать за то, что та отдала ее в подобный центр, где к девочке, предположительно, применяли насилие.

Профессор Трент Бакс из Женского университета Ихва в Сеуле, изучавший проблему растущей интернет-зависимости у китайской молодежи, говорит, что многие подобные центры используют эмоционально окрашенную рекламу, которая привлекает родителей, ищущих "быстрое решение для проблем своего ребенка".

"Родители боятся, что счастливое будущее их единственного ребенка под угрозой из-за того, что он отказывается бросить игры и сесть за учебники", - пояснил эксперт в интервью Би-би-си.

А в каких-то случаях, по словам профессора, родители могут придерживаться традиционных взглядов на воспитание и считают приемлемым насилие с целью "приструнить" провинившегося ребенка.

Китайские власти уже начали предпринимать конкретные шаги по борьбе с такими центрами и в начале этого года подготовили законопроект, запрещающий жестокие методы лечения от игровой зависимости, в частности электрошоковую терапию.

Компании также стали ограничивать доступ юных пользователей к онлайновым играм. В июле китайский телекоммуникационный гигант Tencent стал ограничивать количество часов, которые дети могут тратить на одну из наиболее популярных компьютерных игр компании.