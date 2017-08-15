Исчезнувшие принцы Саудовской Аравии: где они и что с ними?

За последние два года три саудовских принца, живших в Европе, бесследно исчезли. Все трое критиковали саудовское правительство, и есть свидетельства, что они были похищены и доставлены в Саудовскую Аравию, откуда больше о них не поступало никаких известий.

Ранним утром 12 июня 2003 года автомобиль с саудовским принцем прибыл ко дворцу на окраине Женевы.

Принца зовут Султан бин Турки бин Абдул-Азиз, а дворец принадлежит его дяде, ныне покойному королю Фахду. Любимый сын короля, принц Абдул-Азиз бин Фахд, пригласил Султана на завтрак.

Абдул-Азиз просит Султана вернуться в Саудовскую Аравию, где, как он обещает, конфликт, возникший из-за критики Султаном руководства страны, будет разрешен.

Султан отказывается, после чего Абдул-Азиз просит прощения за необходимость прерваться на телефонный звонок. Второй человек в комнате, саудовский министр по делам ислама шейх Салих Аль аш-Шейх тоже выходит, и несколько мгновений спустя в помещение врываются люди в масках. Они избивают Султана, заковывают его в наручники, после чего вонзают в его шею иглу.

В бессознательном состоянии Султана привозят в аэропорт Женевы, где уже дожидается транспортно-санитарный самолет в полной готовности к взлету.

Такова, по крайней мере, версия событий, изложенная самим Султаном в швейцарском суде много лет спустя.

Среди подчиненных Султана, дожидавшихся в женевском отеле его возвращения с завтрака во дворце, был его пресс-секретарь Эдди Феррейра.

"Мало-помалу, по мере того как проходил день, тишина становилась все более оглушающей, - вспоминает он. - Мы не могли связаться с охраной. Это было первым реальным сигналом тревоги. Мы пытались связаться с принцем; не было никакого ответа, никакого отклика вообще".

Затем, во второй половине дня, на пороге появились двое незваных гостей.

Правообладатель иллюстрации Hugh Miles Image caption Султан бин Турки бин Абдул-Азиз (в центре)

"Посол Саудовской Аравии в Швейцарии пришел в сопровождении главного менеджера отеля и просто-напросто потребовал от всех освободить пентхаус и убираться прочь, - говорит Феррейра. - Принц находится в Эр-Рияде, потребности в наших услугах больше нет, и мы можем быть свободны".

Что такого совершил принц Султан, что заставило его родных насильно накачать его лекарствами и похитить?

За год до этого он приехал в Европу на лечение и начал раздавать интервью, в которых критически отзывался о саудовском руководстве. Он с осуждением говорил о ситуации с правами человека на родине, жаловался на засилье коррупции в среде принцев и официальных лиц государства, а также говорил о необходимости провести череду реформ.

С 1932 года, с момента основания королем Абдул-Азизом, известным как Ибн-Сауд, государства Саудовская Аравия, страна остается абсолютной монархией. Никакое инакомыслие не допускается.

"Я знаю, что буду либо похищен, либо убит"

Принц Турки бин Бандар некогда был майором в саудовской полиции, отвечавшим за охрану самой королевской семьи. Однако в результате сильных внутрисемейных разногласий по вопросу престолонаследия он сам оказался в тюрьме, а после освобождения бежал в Париж, где в 2012 году начал размещать видеообращения в YouTube, призывая к реформам в Саудовской Аравии.

Саудиты отреагировали на это точно так же, как и в случае с принцем Султаном, попытавшись убедить Турки вернуться домой. Когда ему позвонил замминистра внутренних дел Ахмед аль-Салем, принц записал свой разговор с ним, а затем разместил запись в интернете.

"Все с нетерпением ждут твоего возращения, благослови тебя Аллах", - сказал замминистра.

"С нетерпением ждут моего возращения? - ответил Турки - А что насчет писем, которые мне присылали твои сотрудники? "Ты - сын шлюхи, мы притащим тебя обратно, как Султана бин Турки""

Замминистра в ответ попытался успокоить принца: "Они не тронут тебя. Ведь я твой брат".

"Нет, они были от тебя, - сказал Турки. - Они были присланы министерством внутренних дел".

Турки продолжал публиковать видео в интернете вплоть до июля 2015 года. Затем, ближе к концу того же года, он исчез.

"Он обычно звонил мне каждые месяц-два, - говорит его друг, блогер и активист Ваел аль-Халаф. - Затем он пропал на четыре или пять месяцев. У меня возникли подозрения. После этого я узнал от высокопоставленного чиновника в королевстве, что Турки бин Бандар находится у них. Так что они схватили его, похитили".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Принц Турки бин Бандар на встрече с министром финансов Пакистана в 2003 году

В результате долгих попыток обнаружить какие-либо сведения о судьбе Турки я обнаружил статью в марокканской газете, в которой говорилось, что он был арестован, когда собирался возвращаться во Францию из поездки в Марокко.

Затем в ответ на просьбу саудовских властей он по решению марокканского суда был депортирован из страны.

Мы не знаем наверняка, что произошло с Турки бин Бандаром, но незадолго до своего исчезновения он передал своему другу Ваелу экземпляр написанной им книги с дарственной надписью, которая выглядит пророческой:

"Дорогой Ваел, этими заявлениями нельзя ни с кем делиться, если только меня не похитят или убьют. Я знаю, что буду либо похищен, либо убит. Я также знаю, что они попирают мои права, а также права саудовского народа".

"Единственная судьба - подземная тюрьма"

Примерно в то же время, когда исчез принц Турки, другой саудовский принц, Сауд бин Саиф аль-Наср - член королевского семьи сравнительно невысокого ранга, большой любитель европейских казино и дорогих отелей - разделил схожую участь.

В 2014 году Сауд начал писать твиты с критикой саудовской монархии.

Он призвал к судебному преследованию должностных лиц Саудовской Аравии, которые поддержали свержение президента Египта Мухаммеда Морси в 2013 году.

Затем, в сентябре 2015 года, Сауд пошел еще дальше.

После того как анонимный саудовский принц написал два письма, призывавших к перевороту с целью свержения короля Салмана, Сауд публично поддержал призывы - единственный из королевской семьи. Это было равнозначно государственной измене и, возможно, предопределило его судьбу.

Через несколько дней он написал в "Твиттере": "Я призываю страну превратить содержание этих писем в народное давление [на руководство страны]". Затем его аккаунт в "Твиттере" затих.

Другой принц-диссидент - принц Халед бен Фархан, бежавший в Германию в 2013 году, - полагает, что Сауда обманом заставили полететь из Милана в Рим для обсуждения сделки с российско-итальянской компанией, планировавшей открыть филиалы в Персидском заливе.

Image caption Сауд бин Саиф аль-Наср

"Частный самолет этой компании прилетел, взял принца Сауда на борт, но приземлился не в Риме, а в Эр-Рияде", - говорит Халед.

"Оказалось, что саудовская разведка подстроила всю операцию, - утверждает он. - Теперь судьба принца Сауда такая же, как у принца Турки, то есть тюрьма... Единственная судьба - подземная тюрьма".

Эр-Рияд вместо Каира

Принц Султан, находящийся в королевской иерархии повыше, перемещался между тюрьмой и домом. Но его здоровье ухудшалось, поэтому в 2010 году королевская семья разрешила ему уехать на лечение в Бостон, штат Массачусетс.

То, что он сделал из своего безопасного укрытия в США, должно быть, привело в ужас Саудовскую Аравию - он подал заявление о возбуждении уголовного дела в швейцарские суды, обвинив принца Абдул-Азиза ибн Фадха и шейха Салиха Аль аш-Шейха в его похищении в 2003 году.

Его американский адвокат Клайд Бергстрессер получил медицинскую справку из больницы короля Фейсала в Эр-Рияде, куда Султан был госпитализирован 13 июня 2003 года. В ней указывалось, что в рот ему помещали трубку, чтобы помочь ему дышать во время анестезии, и что одна сторона его диафрагмы была парализована - предположительно, в результате нападения.

Впервые высокопоставленный член саудовской королевской семьи подал заявление о возбуждении уголовного дела в западный суд против другого члена семьи.

Но Бергстрессер говорит, что швейцарские власти не заинтересовались этим делом.

"Ничего не было сделано для расследования произошедшего в аэропорту, - говорит он. - Кто были пилоты? Какими были планы полета, когда прибыли эти самолеты из Саудовской Аравии? Это похищение произошло на швейцарской земле, и, надо думать, было бы интересно выяснить, как это произошло".

В январе 2016 года Султан жил в дорогой гостинице в Париже, и однажды, как и Сауда бин Саифа аль-Насра, его заманили в самолет.

Он планировал навестить в Каире своего отца, также известного критика саудовского правительства. Консульство Саудовской Аравии предложило ему и его окружению (около 18 человек, включая личного врача, медсестер и телохранителей из США и Европы) воспользоваться частным самолетом.

Несмотря на то, что случилось с ним в 2003 году, он согласился.

Два человека из его окружения объяснили, как разворачивались события. Оба предпочли оставаться анонимными.

"Мы вышли на взлетную полосу, перед нами был огромный самолет ... На нем было написано "Саудовская Аравия", - рассказывает один из них.

"Это было несколько жутковато, потому что на борту было много членов экипажа. Все были мужчинами", - говорит другой.

Самолет взлетел, и мониторы в салоне показывали, что он направляется в Каир. Но через два с половиной часа полета мониторы отключились.

Принц Султан спал в своей комнате, но проснулся примерно за час до посадки. Он посмотрел в окно и, казалось, встревожился, говорят его бывшие сотрудники.

Когда до пассажиров дошло, что они собираются приземлиться в Саудовской Аравии, Султан начал стучать в дверь кабины пилотов и просить о помощи. Члены экипажа приказали команде принца оставаться на своих местах.

"Мы посмотрели в окно и увидели, как люди с винтовками окружают самолет", - говорит один из людей из его окружения.

Image caption Принц Халед

Солдаты и экипаж вытащили Султана из самолета. Он кричал своей команде, чтобы они звонили в посольство США.

Принца и его врачей отвезли на виллу и приставили к ним вооруженную охрану. Остальные ждали в самолете. Затем их отвезли в гостиницу, продержали три дня без паспортов и телефонов, а потом разрешили вылететь в пункт назначения по своему выбору.

Прежде чем они улетели, чиновник из Саудовской Аравии, в котором подчиненные принца признали одного из "бортпроводников" в самолете, принес свои извинения.

"Он сказал нам, что мы оказались в неправильном месте в неправильное время и он сожалеет о причиненных нам неудобствах", - говорит один из них.

Другой добавляет: "Мне не неудобства причинили - меня похитили. Меня держали против моей воли в стране, в которую я не собирался".

Это была поразительная ситуация. Вместе с принцем Султаном около 18 иностранных граждан были похищены, доставлены в Саудовскую Аравию и захвачены саудовскими военными.

С тех пор о принце Султане ничего не известно.

Я попросил правительство Саудовской Аравии ответить на эти обвинения. Но власти отказались от комментариев.

"Цена свободы"

Между тем принц Халед, все еще находящийся в Германии, опасается, что его тоже насильно вернут в Эр-Рияд.

"В Европе было четыре члена королевской семьи. Мы критиковали семью и ее правление в Саудовской Аравии. Трое из нас были похищены. Только я остался", - говорит он.

Может ли он стать следующим?

"Я уверен в этом. Я уже давно уверен. Если бы они могли это сделать, они бы уже это сделали. Я очень осторожен, но такова цена моей свободы".