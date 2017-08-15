Пресса Британии: Америка при Трампе стала опасной страной

В обзоре британских газет:

Трамп может пойти неверной дорогой Путина

В фиктивной статье Guardian заметили русский след

Выпить в аэропорту и в самолете будет все сложнее

Америка Трампа все больше похожа на Америку советских пропагандистских штампов

"Америка теперь - опасная страна" - под таким заголовком Financial Times публикует статью своего обозревателя Гидеона Рахмана. Подзаголовок статьи поясняет: "Чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, президент может ввязаться во внешний конфликт".

"Утверждение о том, что Америка представляет "угрозу миру во всем мире", в течение десятилетий было штампом российской и иранской пропаганды, - пишет Рахман. - Людям, верящим в силу и справедливость союза западных держав, сегодня крайне болезненно признаваться себе, что этом утверждении теперь есть доля правды. При Трампе Америка на самом деле выглядит опасной страной".

За последнюю неделю президент начал балансировать на грани ядерного конфликта с Северной Кореей, смутно угрожал военными действиями в Венесуэле и заигрывал с белыми расистами у себя дома, напоминает автор статьи в FT. Иными словами, его руководство - полная противоположность стабильному, предсказуемому и спокойному лидерству, которого союзники Америки ожидают от Вашингтона.

Особенно безответственными были угрозы "огня и ярости" в адрес Северной Кореи. Даже если эта угроза была блефом, она ставит под сомнение доверие к Америке и резко повышает риск эскалации со стороны режима Ким Чен Ына.

Еще более опасным является открытое заигрывание администрации с возможностью превентивного удара по Северной Корее - под предлогом того, что вооруженного ядерными ракетами Кима сдержать будет невозможно. Но если Америка могла полагаться на взаимное сдерживание со сталинской Россией и маоистским Китаем, она безусловно может рассчитывать на то же самое и с Северной Кореей Ким Чен Ына.

Все предыдущие президенты отвергали идею превентивного удара по ядерным державам - по очевидным причинам. Раздуваемый Трампом международный кризис становится все более и более неотделим от внутренних проблем, в которых погрязла его администрация, говорится далее в статье.

Расследование вмешательства России в американские выборы, которое ведет бывший глава ФБР Роберт Мюллер, все ближе подходит к непосредственному окружению президента.

К этому можно добавить политическое насилие на улицах, когда белые расисты и националисты атакуют и убивают демонстрантов в Шарлоттсвилле, - а президент тем временем делает уклончивые заявления из своего гольф-клуба.

Опасность в том, что все эти многочисленные кризисы наложатся один на другой, и обложенный со всех сторон президент не устоит перед соблазном воспользоваться международным конфликтом для разрешения своих внутренних проблем.

Один из сотрудников аппарата Белого Дома Себастиан Горка в связи с Северной Кореей на этой неделе уже заявил в интервью каналу Fox News: "Во время кубинского кризиса мы все объединились вокруг президента Кеннеди. Сейчас ситуация аналогичная. Мы должны держаться вместе".

Представление о том, что угроза войны может заставить американцев объединиться вокруг президента, звучит тревожным сигналом для любого знакомого с историей человека, говорится далее в статье.

Стоящие перед лицом внутреннего кризиса правительства нередко склонны к авантюрам во внешней политике. Достаточно вспомнить, что правительство Германии втянуло Европу в Первую мировую войну именно из-за острой угрозы со стороны внутриполитических соперников.

Во время Уотергейтского скандала члены кабинета Ричарда Никсона просили военных связаться с ними, прежде чем выполнять президентский указ о ядерном ударе, напоминает Рахман. К сожалению, нам не ясно, обладает ли - тогда или сейчас - какое бы то ни было лицо в американской администрации полномочиями отменить решение президента нанести ядерный удар.

Внешним наблюдателям остается уповать на то, что "взрослые" в администрации Трампа сумеют как-то обуздать президента. Но, по крайней мере в публичной сфере, противостояние военным угрозам Трампа было чрезвычайно слабым, как внутри администрации, так и со стороны конгресса.

Советник президента по национальной безопасности Герберт Макмастер защищал на национальном телевидении воинственные заявления Трампа. Да и сам он - объект критики националистического крыла сторонников президента, обвиняющих его в увольнении некоторых их приверженцев из Совета национальной безопасности.

Те, кто надеется, что "глубинное государство" (аппарат спецслужб и силовых ведомств) сумеет сдержать Трампа или даже принудить его к отставке, выдают желаемое за действительное, отмечает автор статьи. Смещение его с должности остается чудовищно сложной задачей, чреватой к тому же дальнейшей радикализацией внутренней политики и нестабильностью внешней. Ну и, наконец, появление Трампа все больше и больше воспринимается как симптом более широкого кризиса американского общества, кризиса, который не завершится с его уходом из Белого дома.

"Снижение жизненного уровня многих рядовых американцев и демографические сдвиги, ставящие под угрозу статус белого большинства, привели к появлению рассерженного электората, который, собственно, и избрал Трампа, - говорится в заключении статьи в FT. - Этот социальный и экономический упадок в сочетании с падением международного влияния и основанной на культе оружия политической культурой порождает единственно возможную формулу реакции на внешнеполитический кризис: "огонь и ярость"".

Русских хакеров подвела английская грамматика

Times пишет, что публикация под видом статьи в газете Guardian информации о несуществующем на самом деле заговоре британской разведывательной службы МИ-6 по дестабилизации России могла на самом деле быть делом рук прокремлевских сил.

Выглядящая как онлайн-публикация Guardian фальшивка была якобы интервью с бывшим главой МИ-6 сэром Джоном Скарлеттом.

В интервью этом он якобы признает, что "революция роз" в Грузии в 2003 году была организована спецслужбами Британии и США с целью "стратегического развала" России и частью более широкого тайного плана по получению контроля НАТО над всем черноморским побережьем России.

Статья, набранная тем же шрифтом, в том же формате и под эмблемой Guardian, снабжена подписью подлинного корреспондента газеты. Создателям фальшивки удалось даже соорудить максимально приближенный к подлинному веб-адрес: в словосочетании "theguardıan.com" они заменили букву "i" почти неотличимой на первой взгляд от нее турецкой буквой "ı". В то же время признаков взлома настоящего сайта Guardian нет.

Статья-фальшивка была удалена в понедельник, после того как специалисты по России выявили несуразности в языке статьи.

"Сочетание технической изощренности и лингвистической некомпетентности - отличительная черта прокремлевских деятелей, хотя мы не можем сказать, было ли это делом рук официальной фабрики троллей или же самодеятельностью каких-то независимых умельцев", - заявил сотрудник лаборатории цифрового анализа американского исследовательского института Atlantic Council Билл Ниммо.

"Попытка сымитировать сайт Guardian была весьма профессиональной, со ссылками на подлинный сайт, но вот английский язык подвел - статья изобилует ошибками, характерными для русских", - добавил он.

Times цитирует слова представителя Guardian: "Фиктивная статья появилась на фейковом сайте, имитирующем Guardian. Теперь она снята. Мы предпринимаем меры для обеспечения безопасности нашего сайта".

После скандала с вмешательством в американские выборы разведслужбы западных стран все больше и больше внимания обращают на попытки пророссийских сил влиять на общественное мнение на Западе, напоминает Times.

Пьяным дебоширам в самолетах грозят уголовными делами и штрафами

Сразу несколько британских газет рассказывают об инициативе авиакомпании Ryanair, поддержанной в совместном заявлении ассоциаций британских авиалиний, операторов аэропортов и аэропортового ритейла.

Guardian пишет, что ирландский лоукостер призвал к ограничению продажу алкоголя в британских аэропортах, заявив, что авиакомпании замучены последствиями того, что пассажиры напиваются перед полетами.

Крупнейшая в Европе авиакомпания с малой дальностью полетов предложила запрет на продажи алкоголя в барах и ресторанах аэропортов в утренние часы, а также ограничить количество напитков, продаваемых на один посадочный талон.

Daily Telegraph добавляет, что причиной такой инициативы стала публикация данных о возросшем числе арестов, связанных с алкоголем, в аэропортах и на бортах самолетов, а также опрос членов воздушных экипажей.

Первая попытка как-то решить проблему антиобщественного поведения пассажиров была предпринята в 2016 году, когда был разработан Кодекс поведения пассажиров, напоминает Guardian. Необходимость такого документа стала очевидна после того, как Управление гражданской авиации сообщило о 600-процентном увеличении числа инцидентов с пассажирами-дебоширами в Великобритании в период между 2012 и 2016 годами, в основном связанных с алкоголем.

Но этот кодекс оказался, по-видимому, малоэффективен. Поэтому Ryanair призвал аэропорты идти дальше, настаивая на запрете на продажу любого алкоголя в барах и ресторанах до 10 утра.

Guardian пишет, что Ryanair обвинил аэропорты в том, что они хорошо зарабатывают на безудержном пьянстве ожидающих вылета пассажиров. Директор по маркетингу перевозчика Кенни Джейкобс сказал: "Совершенно несправедливо, что аэропорты получают прибыль от неограниченной продажи алкоголя пассажирам, а последствия перекладывают на авиакомпании. Особая проблема - во время задержек рейсов, когда аэропорты не накладывают ограничений на продажу алкоголя в барах и ресторанах".

Уже сейчас пассажирам на большинстве рейсов запрещается употреблять на борту самолета алкоголь из дьюти-фри. Ryanair пошел дальше, запрещая пассажирам даже брать с собой в салон самолета алкоголь из аэропортовых магазинов на определенных маршрутах в Испанию из Глазго и Манчестера.

Guardian цитирует данные опроса членов экипажей различных компаний, в котором приняли участие 4 тысячи человек. Выяснилось, что 87% опрошенных были свидетелями пьяного поведения пассажиров в аэропортах Великобритании или на вылетающих рейсах уже после введения кодекса поведения в прошлом году. Союз авиаперевозчиков заявил, что необходимо ужесточить кодекс, ввести жесткие штрафы за деструктивное и опасное поведение нетрезвых.

Daily Telegraph сообщает, что все занятые в отрасли организации призывают правительство ввести уголовное наказание пассажиров за употребление в самолетах любого алкоголя, кроме купленного на борту.

Обзор подготовила Анна Белевская, bbcrussian.com