СМИ России: россияне адаптировались к кризису и повеселели

В обзоре российских СМИ:

Россиян кризис больше не беспокоит

Забрать у Путина и поделить?

Владелец "Югры" еще раз попытается спасти банк

Содержание автомобиля россиянам становятся не по карману?

"Ведомости": оптимистов стало больше

Все больше россиян считают, что ситуация в экономике улучшилась и перестают экономить. Об этом на первой полосе пишет газета "Ведомости", ссылаясь на данные исследования Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.

Согласно им, доля россиян, считающих, что ситуация в экономике страны за последний год улучшилась, составляет 11%. Газета отмечает, что оптимисты в России всегда были, но их доля не превышала 6%. При этом доля тех, кто считает, что экономическое положение заметно ухудшилось, напротив, сократилась сразу вдвое - с 31,2 до 14,8%.

В последние месяцы ситуация в экономике действительно улучшилась, констатирует один из соавторов мониторинга, старший научный сотрудник ИНСАПа Дмитрий Логинов: снизилась инфляция, выросли зарплаты, в начале года пенсионеры получили единоразовые выплаты, часть из них еще помнит об этом.

Но главное - люди адаптировались к новым условиям. "Эту адаптацию нельзя назвать эффективной и перспективной, но она говорит о том, что мы наконец оттолкнулись от дна", - считает он. Люди сравнивают ситуацию с самыми острыми двумя годами кризиса и оценивают ее в лучшую сторону.

Сказалось и то, что самые пессимистичные ожидания части россиян - более глубокого кризиса, если не коллапса - не реализовались, отмечают "Ведомости". Поэтому доля тех, кто видит улучшения или хотя бы стабилизацию в экономике, будет расти, заключает он.

Исполнительный директор ИНСАПа Юлия Чумакова отмечает, что на фоне негативных ожиданий, которые господствовали на протяжении кризиса, отсутствие плохих новостей уже воспринимается как улучшение.

Впрочем, свидетельств того, что улучшение в экономике и благосостоянии людей долгосрочное, пока не наблюдается, отмечают "Ведомости".

"НГ": интернет-оппозиция

"Независимая газета" рассказывает о форуме компьютерных разработчиков, который провел оппозиционер Алексей Навальный: по результатам так называемого Хакатона отобрано 12 идей по использованию интернет-технологий в политической кампании.

Газета отмечает, что программисты впервые были собраны для решения подобных задач. Их разработки могут быть использованы для координации волонтеров и повышения их безопасности. Газета пишет, что для кампании политика могут быть созданы новые приложения, собирающие данные о коррупции или каких-то иных злоупотреблениях.

Одну из задач назвал сам Навальный: создать нейросеть, которая взломает банки, где хранят свои миллиарды Путин с друзьями, и распределить небольшими порциями на счета всех граждан России.

Форум, по словам блогера Олега Козырева, получил и общественно-политический резонанс: "Появился хороший опыт, когда программистам предоставлена площадка не для решения задач коммерческих кампаний, а для помощи гражданскому обществу. Такой форум айтишников для решения общественно-политических задач на моей памяти впервые в России. Надеюсь, и другие организации вроде Greenpeace или Transparency International последуют этому примеру и начнут создавать свои приложения".

"Коммерсант": "Алексей Хотин ждет принца"

Лишение банка "Югра" лицензии заставило его собственника Алексея Хотина искать дополнительные средства для своих проектов. В частности, рассказывает газета "Коммерсант", он обсудил с саудовским принцем аль-Валидом ибн Талалом привлечение инвестиций в российские проекты бизнесмена.

По данным газеты, речь шла об инвестициях в лишившийся лицензии банк "Югра", в нефтекомпанию Exillon Energy и отель Four Seasons Moscow на Охотном Ряду.

Также вчера Exillon внезапно сообщила о проведении 30 августа внеочередного собрания акционеров, на котором, вероятно, допускает газета, и будет обсуждаться привлечение инвестора.

Собеседники "Коммерсанта" в деловых кругах предполагают, что переговоры о привлечении саудовских инвестиций могут быть ходом, который должен укрепить аргументы господина Хотина в споре с ЦБ о возвращении лицензии "Югре", несмотря на крайне малые шансы.

Кроме того, по данным газеты, как минимум часть нефтяных активов Алексея Хотина находится в залоге по кредитам, выданным "Югрой". Выставив их на продажу по высокой цене, господин Хотин может попытаться повысить цену залога. Впрочем, к возможности реальных инвестиций саудитов в эти активы собеседники издания относятся скептически.

"Коммерсант" и "Ведомости": автомобиль становится роскошью?

По данным международной аудиторской компании PwC, стоимость владения машиной в России продолжает расти год от года. Правда, снижение ключевой ставки и удорожание подержанных машин в ряде классов немного сдерживают этот рост, но в PwC считают, что личный автомобиль как актив будет обесцениваться на фоне увеличения спроса на каршеринг и такси.

Газета "Коммерсант" пишет, что наиболее существенные статьи стоимости содержания машины - потеря ею стоимости при перепродаже, расходы на топливо и страховка.

Чем дороже машина, тем выше утрата стоимости, объясняет в статье на эту же тему газета "Ведомости". Для представительских автомобилей этот показатель доходит до 49% затрат на владение по сравнению с 24% для бюджетных машин.

И наоборот, доля затрат на топливо у автомобилей классов B и C наивысшая - 23-24%, тогда как для представительских автомобилей и полноразмерных внедорожников этот показатель составляет всего 6%. На страховку водителя приходится в среднем 19-26% затрат.

"Ведомости" пишут, что самый бюджетный вариант автомобиля класса "В" вроде Kia Rio, Lada Granta или Renault Logan обходится его владельцу в 195 тысяч рублей в год.

А самый дорогой - содержание полноразмерного внедорожника типа Toyota Land Cruiser - более 1,15 миллиона рублей.

Что еще почитать:

"Нужно ли российским левым свежее лицо?". На эту тему в редакционном комментарии пишет "Независимая газета".

Газета "Известия" пишет, что в парламенте Молдавии обсуждается возможность визовых ограничений для россиян. Впрочем, президент Молдавии Игорь Додон в беседе с "Известиями" назвал подобные инициативы провокациями, добавив, что введение виз для жителей России было бы неразумным и опасным шагом, поэтому он этого не допустит.

Обзор подготовил Олег Савин, Служба мониторинга Би-би-си