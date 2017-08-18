Володинская деревня: как благоустраивают Саратов

Image caption Благоустройство Саратова пока затрагивает далеко не все городские территории, которые в нем нуждаются

"Если вы меня сейчас нагнете, и у меня не будет рекламы на проспекте, то я возьму промоутера, одену его в костюм презерватива, и он пойдет раздавать листовки. И ничего вы с этим не сделаете". Так владелец саратовского магазина "Интим", расположенного на главной пешеходной улице города, отреагировал на требование местных властей и московских специалистов из "Стрелки" сменить броскую - на общем фоне - вывеску.

Шел апрель 2017 года, представители консалтингового бюро "Стрелка", одного из символов "новой, удобной для горожан" Москвы (наряду с обновленным Парком Горького и маркетами еды), высадились десантом в Саратове. Под их руководством начался проект обновления семи центральных улиц. С советских времен никто в Саратове не брался за работы такого масштаба в центре города.

Все программы последних лет, связанные с развитием городской среды, воплощались в Саратове под контролем уроженца области, спикера Госдумы Вячеслава Володина. Несмотря на переезд в Москву, он остается в регионе безусловным политиком №1, без которого не обходится реализация ни одного крупного государственного проекта. Поездка Володина в Саратов (или область), в ходе которой спикер решает проблемы местных жителей и отдает указания местным властям, - вот сюжет классического репортажа на местном телевидении.

Проспект Кирова

После переезда в Москву я старался бывать в Саратове как можно реже. К разрухе привыкаешь, когда живешь в ней 20 лет. Но когда смотришь на родной город глазами жителя столицы, неустроенность бросается в глаза настолько, что охватывает чувство жалости и брезгливости.

Город, очевидно, это понял и реагировал агрессивно. В один из редких приездов в Саратов я чуть не подрался в автобусе, в другой раз был послан таксистом по известному адресу.

Я сделал выводы и стал избегать столкновений с городскими реалиями. Передвигался по Саратову короткими перебежками от двери автомобиля до входа в кафе. Никаких прогулок по улицам детства, никаких поездок в гости в спальные районы.

Image caption Перекресток улиц Рахова и Вавилова. Хотя дождя в городе не было несколько дней, на проезжей части лужи - текут трубы

Короче говоря, в Саратове я вел образ жизни, который оппозиционные критики приписывают столичным чиновникам. Те якобы видят Москву только из окна автомобиля или ресторана, а потому никогда не поймут чаяний простого жителя.

Исключение из моей стратегии составляли только несколько улиц в центре города. Одна из них - проспект Кирова. Саратовцы обычно называют его просто "проспект", туристы почти всегда сравнивают со Старым Арбатом.

После 1985 года, когда улицу сделали пешеходной, она стала популярным местом отдыха на любой вкус: на одном конце проспекта находится рынок, а на другом - консерватория. На самом проспекте можно и поесть, и выпить, и потанцевать и купить почти все, что разрешено законом.

Владельцам этих бизнесов в сфере услуг "Стрелка" и доказывала, что оформление витрин, вывесок и веранд по единым правилам (дизайн-коду) облагородит историческую улицу и привлечет покупателей.

СПРАВКА:

Саратов был основан в 1590-м году на средней Волге.

К XIX веку из небольшой волжской крепости город превратился в центр мукомольной промышленности и торговли зерном.

Экономический подъем привел к возведению многочисленных архитектурных памятников.

В XX веке в Саратове активно развивался оборонный сектор, город был "закрытым".

Во время Великой Отечественной войны Саратов не был оккупирован и избежал серьезных разрушений.

В 1987 году в Саратове жил почти миллион человек. На 2016 год население составляет 843 тыс. человек.

КБ "Стрелка" оценивает качество городской среды Саратова как удовлетворительное.

Чиновники городской администрации не скрывали, что торопятся сменить вывески перед урбанистическим форумом. "От того, как город себя покажет,… зависит во многом, будет ли он участвовать в федеральных программах", - объяснял главный архитектор города Виталий Желанов. Власти даже вызвались помочь бизнесменам демонтировать старые конструкции.

"Они [чиновники] бегали тут просто толпами в пиджаках: "Быстрее! Где ваша вывеска?! Мы не успеем к форуму!" - вспоминает предпринимательница Юлия Цветкова. У неё на проспекте два заведения - анти-кафе "Дружба" и бистро "Кашеварня". По ее словам, власти говорили о новых правилах, как о деле решенном, хотя они на тот момент еще не вступили в силу. На демонтаж старых вывесок дали всего месяц.

Image caption Юлия Цветкова у входа в свой фаст-фуд "Кашеварня" на проспекте Кирова. Цветкова считает, что урбанизация центра Саратова - парадный проект, который не решает инфраструктурных проблем

"Тут так проспект вылизали, как никогда не вылизывали. Он никогда не видел такой заботы о фасадах. Но вот если у дома есть четыре стороны, то красилась только одна, потому что участники форума только ее увидят. И это никакая не забота о людях, это всегда забота о форуме, о том, что увидят участники форума, что увидит Володин", - считает Цветкова.

Коллега Цветковой, соучредитель рестобара Look Ольга Медведева называет себя и других арендаторов с проспекта "первыми жертвами эксперимента" "Стрелки". Напористая Медведева безуспешно пыталась отстоять в спорах с городской администрацией свою летнюю веранду с крышей. Но крышу пришлось разобрать и поставить вместо нее зонтики.

Предпринимательница считает, что, меняя вывески и веранды, чиновники и урбанисты забыли о другой очевидной проблеме проспекта, нестационарной торговле. "Как 15 лет назад стояли [торговцы с солнечными] с очками, так они стоят. То есть они, наверное, не портят облик города. А наша летняя площадка почему-то портила", - возмущается Медведева, которая описывает проспект емким словом "Шанхай".

Image caption Проспект Кирова. Соучредитель рестобара Look Ольга Медведева рядом с новой верандой, установленной по указанию городских властей. "Меня правила игры по ходу событий - обычное дело для нашей адмнистрации", - жалуется она

В итоге и Медведева, и Цветкова, и владелец магазина "Интим" за свой счет заказали новые вывески. Сотрудники областного правительства в частных беседах признали, что при внедрении дизайн-кода "город немного перегнул палку".

Руководитель проектов КБ "Стрелка" Алена Жмурова настаивает, что "Стрелка" приложила максимум усилий, чтобы снизить напряженность. Она вспоминает, что лично помогала предпринимательнице Цветковой создавать новую вывеску. Но повлиять на цейтнот урбанисты не могли. "Процедура того, как город эти правила будет принимать, когда начнет работу [по ним], это полностью зависит от администрации", - оправдывается она.

Жмурова говорит, что многие местные жители хвалят "Стрелку" за этот проект: "Они считают, что на проспекте теперь стало свободнее, улицу видно, есть чувство, что она стала шире, что она достаточно сильно изменилась".

Можно допустить, что теперь вывески не так бросаются в глаза, как раньше. Можно принять и то, что некоторых горожан по-прежнему раздражают уличные торговцы, на которых власть закрыла глаза.

Image caption Разбитый тротуар на улице Вольская

Но тем, кто живет за углом от урбанизации, там, где тротуары разбиты, а из асфальта посреди летней жары бьют родники прорванных труб, работы в центре только еще сильнее напоминают о нерешенных проблемах города и заставляют задавать вопросы о том, кому на самом деле нужен благоустроенный проспект.

Самая длинная пешеходная зона

Через месяц после внедрения дизайн-кода в Саратове прошел урбанистический форум "Среда для жизни". Туда съехались чиновники со всей России и зарубежные архитекторы. Иностранным урбанистам в Саратове нравилось. Один из них, Дуэйн Филипс, заявил, что "Саратов спроектирован почти как рай".

"Получается, я постился, соблюдал заповеди, не воровал, чтобы в результате оказаться в Саратове?" - задался вопросом в в своем вечернем шоу на "Первом канале" телеведущий Иван Ургант.

На форуме, где Саратов сравнили с раем, как раз обсуждали, как сделать российские города привлекательнее. Разработать программу по созданию комфортной городской среды в провинции в прошлом году поручил президент России Владимир Путин. Государственное агентство по ипотечному и жилищному кредитованию выделило на это 3,8 млрд руб. КБ "Стрелка" выбрали "единым проектным офисом".

Задача бюро - создать свод типовых решений, норм и правил, которые урбанисты смогут использовать по всей России. Саратову в проекте отводится роль одной из опытных площадок, где "Стрелка" тестирует и внедряет свои стандарты.

Image caption Реконструкция центра Саратова - масштабный проект, который потребует миллиардных вложений и займет пять лет

До 2022 года "Стрелка" вместе с региональными властями, мэрией города и местными архитекторами намерена создать в Саратове восьмикилометровую пешеходную зону - самую протяженную в Европе. Она соединит пешеходный проспект Кирова, набережную и городской парк в единое прогулочное кольцо. Еще несколько центральных улиц и площадей приведут в порядок.

В областном минстрое считают, что проект будет стоить больше 1 млрд руб (точную сумму там не называют). Деньги дадут федеральный (84%) и региональный (16%) бюджеты. Для сравнения, московская программа "Моя улица" в 2017 году обойдется в 39,5 млрд руб.

Жмурова из "Стрелки" утверждает, что бывает в Саратове примерно каждые две недели. В апреле она сняла там квартиру. Как раз тогда ее коллега, гендиректор "Стрелки" Денис Леонтьев презентовал горожанам проект благоустройства. Выступление вызвало недовольство некоторых слушателей. Например, Леонтьев вопреки городским традициям называл проспект Кирова улицей, а саратовцев - саратовчанами.

Image caption Набережная Космонавтов. В преддверии масштабной реконструкции здесь уже обновили указатели

При упоминании об этой презентации Жмурова, которая тоже стояла на сцене, грустно усмехается. После нескольких месяцев работы в Саратове она свободно владеет местной топонимикой, но на всякий случай приходит на интервью с двумя пиарщиками.

Она объясняет, что КБ выбрало для обновления только самые посещаемые городские улицы. Это сделано, чтобы изменения увидели как можно больше людей. Жмурова несколько раз уточняет, что у "Стрелки" в Саратове ограниченная зона ответственности: "Я понимаю, что когда у человека нет горячей воды, когда он каждый день объезжает одну и ту же яму, его заботят несколько другие вопросы. Никто не спорит, что это важно. Но есть проекты разного масштаба".

Image caption Перекресток улиц Большая Казачья и Степана разина неподалеку от Привокзальной площади. "Здесь никого нет", - кричит возмущенный водитель, видя, что одну из улиц перекрыли для ремонта сетей, но работы не ведутся. Машины объезжают яму по тротуару

"У саратовцев есть ожидания… о том, что мы некая замена городской администрации, - рассказывает Жмурова и добавляет по слогам: - Это не так".

Она подчеркивает, что "Стрелка" только консультирует чиновников по поводу того, как можно улучшить их город: "Есть власть. Это люди, которые эти решения финансируют, реализуют в городах… Мы не меняем власть. Мы отвечаем за благоустройство, комфорт среды, качественные решения и прочее. Вот наш профиль. Мы не ввязываемся в политику".

На вопрос о том, какую роль в реализации проекта "Стрелки" в Саратове играет Вячеслав Володин, Жмурова отвечает: "Оказать вам поддержку в вопросе, какая роль Володина, я не могу. Я не знаю".

Улица Волжская

При этом еще в 2013 году, будучи первым замглавы администрации президента, Володин общался в институте "Стрелка" с молодыми архитекторами. В 2016 году губернатор Саратовской области Валерий Радаев говорил, что "Стрелка" разработала концепцию развития городских пространств "по инициативе нашего земляка Вячеслава Володина".

Сам спикер Госдумы прямо не называет себя инициатором саратовского проекта. Но в интервью рассказывает о грядущих в изменениях городе от первого лица.

Несмотря на то, что Володин уже много лет работает в Москве, для Саратова он остается главным политиком. Большинство крупных государственных проектов в регионе реализуются при его участии.

Image caption Конец набережной Космонавтов. Баржа на фото - одна из последних плавучих лодочных стоянок. Саратовские СМИ писали, чтобы власти имели возможность продолжить и реконструировать набережную, Вячеслав Володин лично договаривался с лодочниками о переносе стоянок

Главным достижением Володина на ниве урбанизации Саратова можно считать пешеходную улицу Волжскую. Ее реконструировали еще до того, как в город пришла "Стрелка". Выбор этой улицы для реконструкции напрашивался: она соединяет два популярных променада - проспект и набережную. В 2016 году Волжскую (и часть примыкающей к ней улицы Октябрьская) решили сделать пешеходной. 120 миллионов рублей на ремонт выделил бюджет Москвы. Володин лично выбрал плитку для Волжской и приезжал смотреть, как идет ремонт.

Работы шли в круглосуточном режиме под контролем губернатора Валерия Радаева. Свой вклад в благоустройство внесли и бюджетники, которых в рамках субботника привлекли к уборке Волжской. Полуторакилометровый участок отремонтировали за полтора месяца. Улицу торжественно открыли в День народного единства, 4 ноября. Володин подчеркивал, что ремонт был сделан не для пиара перед сентябрьскими выборами в Госдуму, а для удобства горожан.

Но рядовые саратовцы и местные журналисты тут же начали обнаруживать на Волжской мелкие недостатки. Обсуждались неудобства для автомобилистов, качество плитки и покрытие для слепых. Больше всего по имиджу Волжской ударили декоративные шары весом 150 килограммов. То ли поторопились рабочие, то ли постарались вандалы, но шары стали кататься вниз по улице, к Волге. Один врезался в машину МЧС, другой докатился до набережной. Местное издание "Свободные новости" даже сделало игру по мотивам этих ЧП. Власти бросились устранять спешно недоработки.

Image caption Так называемый "катающийся" шар на улице Волжской. Власти заявили, что шары с постаментов сбросили ванадалы

"Все, конечно, ругали, смеялись. Это был косяк, это было смешно и это говорило о том, что не до конца все продумали и впопыхах сделали", - вспоминает владелец паблика "Типичный Саратов" Алексей Пыжов (еще один его медиа-проект Smog является информационным партнером "Стрелки" в Саратове). Сам он живет на Волжской и в целом результатами благоустройства доволен: "За исключением того, что иногда лопается плиточка, и цвет фонарей можно было бы поменять, мне Волжская нравится, как местному жителю".

29 июля на Волжской проходит праздник "Городские выходные", устроенный администрацией Саратова. Уютный фестиваль почти не отличается от московских аналогов: местные кафе и магазины расположились в стильных деревянных ларьках и торгуют бургерами и смузи. Школа танцев дает открытый урок. Художники продают студенческие этюды с видами Саратова.

С атмосферой "модного, молодежного праздника" диссонирует только культурная программа. Открывает концерт гимн Саратова, в котором "продолжается поступь столетий от начала до нынешних дней". Следующий певец предлагает: "Не пугайся, детка, заходи в мою большую клетку. Хочешь мне помочь только на одну ночь - ты притворись моей". Затем читают стихи. Их автор мечтает "о светлом будущем людей, комфорте в жизни городской".

Image caption Улица Волжская. Праздник Городские выходные"

На Волжской я встречаю Владимира Дубровского - участника популярного саратовского уличного блюз-бэнда The Frozen Gold. Его группа в концерте не участвует, но Владимир и его коллега, лидер коллектива Михаил Иванов не выглядят расстроенными. С тех пор, как они стали выступать в центре города, у коллектива нет отбоя от заказов. The Frozen Gold рады видеть и в городском парке, и на корпоративе крупной нефтяной компании.

В прошлом году Иванов съездил в Прагу, вдохновился там выступлениями уличных музыкантов на Карловом мосту и решил повторить их успех в родном городе. Саратовцы быстро полюбили странноватый блюз-бэнд, где один участник похож на Авраама Линкольна, второй - на Виктора Цоя, а третий - на Уиллема Дефо.

Иванов вспоминает, как однажды во время уличного выступления полицейские решили проверить у группы документы: "Так подбежала толпа людей и начали этим полицейским говорить: "Ребята, вы чего? Мы каждый день ходим, слушаем. Смотрите, их не трогайте. Это наши любимые музыканты". И полицейские смягчились: "Играйте тогда".

"Комса"

Image caption Блюз-бэнд The Frozen Gold играет в городском парке. Осенью при участии группы здесь должен пройти джазовый фестиваль

В паблике "Типичный Саратов" летом 2017 года была опубликована "гоп-карта" города, где находящийся на южной окраине Саратова Комсомольский поселок стал безоговорочным лидером - местом которое "страшно упоминать". Возможно, такая оценка "Комсы", как сокращенно называют этот микрорайон, была актуальна в 1995 году. Тогда на окраине Комсомольского двое киллеров расстреляли криминального авторитета Игоря Чикунова ("Чикуна") и еще десятерых его приближенных. Российская пресса смаковала подробности бойни.

Сегодня Комсомольский упоминается в прессе, как площадка очередного урбанистического проекта, инициированного Вячеславом Володинымм. Только в этом году власти обещали выделить на микрорайон 500 миллионов рублей.

Район строился на исходе советской эпохи и заселялся, в основном, рабочими местного химзавода. 34-летний житель Комсомольского Александр Зайцев (он попросил не называть свою настоящую фамилию на случай, "если прочтут соседи") перечисляет названия тогдашних молодежных группировок: "Вот у этого подъезда собирались "агафановские", вон в том дворе "бумовские", а вон там "галчинские".

Зайцев вырос и живет, как говорят в Саратове, "на Комсе". В 90-е он был подростком, но утверждает, что хотя в группировки не входил, мог гулять по району спокойно: местная шпана не трогала, потому что он играл в школьной сборной по баскетболу. Кому-то везло меньше: бабушки на лавочках вспоминают, как дети возвращались с прогулки в одних трусах - на улице могли избить и раздеть.

Сегодня о прежних временах "беспредела" в Комсомольском напоминают только надписи на стенах "Слушай маму и "Коловрат". "Сейчас люди цивилизованнее стали. Такого нет, чтобы кто-то ночью шел и по голове получил", - успокаивает Зайцев.

Image caption Комсомольский поселок. Детский паровозик в парке имени Гагарина. В 90-е родители боялись отпускать сюда детей. Теперь в парке уютно и безопасно, говорит местный житель Александр Зайцев

На просьбу рассказать страшную легенду о "Комсе" продавщица местного магазина безразлично отвечает: "Говорят, вот под этой детской площадкой четыре трупа закопано, а вот под той спортивной коробкой - три". Насладившись шокированным видом собеседника, она также равнодушно бросает: "Шучу".

Площадки, о которых шутит продавщица, - образец дворового благоустройства. Деньги на них дали, в том числе, крупные предприятия, работающие в регионе. По словам Зайцева, подростки по привычке разрисовали детскую площадку, а вот к спортивной относятся бережно, играют там только в сменной обуви.

В Комсомольском и его окрестностях уже несколько лет регулярно меняют асфальт на дорогах и во дворах. Со стороны кажется, что благоустройство носит лоскутный характер. Но в Комсомольском, который оставался без внимания властей много лет, кажется, довольны и этим.

Зайцев не хочет переезжать с "Комсы". Он мечтает купить квартиру на последнем этаже одного из строящихся домов, откуда было бы видно весь Комсомольский.

Привокзальная площадь

Пыль, лужи, разбитые тротуары, замусоренные улицы, пробки… Семь лет назад эти традиционные саратовские беды коллекционировал в группе "Позор Саратова" во "ВКонтакте" Николай Асафьев. Тогда журнал "Русский репортер" опубликовал статью с говорящим названием "Саратов должен быть разрушен", где Асафьев выступал общественным обвинителем местных властей. С тех пор оппозиционный активист успел поработать в правительстве области и резко изменить свое мнение о чиновниках.

"До того, как я попал в правительство, я был искренне уверен, что все чиновники - это тупые, ленивые п......ы", - кается Асафьев. Когда этот высокий, импульсивный мужчина, чем-то похожий на Алексея Навального сам оказался в чиновничьем кресле, то вдруг понял, что "бюджеты всех уровней нищие", "система функционирует неправильно", а госслужащие работают "не благодаря, а вопреки".

Исходя из этих соображений, Асафьев благосклонно принимает любые изменения, инициированные властями. А к обывателям у него серьезные претензии. "Вот это вот кто положил: Радаев или [мэр Саратова Валерий] Сараев? Или лично Путин приехал?" - тычет он пальцем в пакет бытового мусора, брошенный прямо рядом с урной.

Image caption Привокзальная площадь. Предприниматель Николай Асафьев раньше был одним из резких критиков саратовских властей. Теперь он говорит: "В принципе меня в Саратове устраивает все, кроме количества зарабатываемых мною денег"

"Они [горожане] не ходят на выборы, они не платят налоги, они работаю вчерную, они социально безответственные, они выбрасывают мусор мимо урны прямо у своего подъезда, они харкают на улицах, ссут в подъездах (очень многие) - и говорят, что власть не работает", - перечисляет Асафьев. "У нас в Саратове не все через жопу, хотя и многое. Но в этом виноват я, в этом виноваты мои родители, в этом виноват мой сосед. А не Сараев, Володин или Радаев", - говорит он.

Я специально веду его на Привокзальную площадь, где весной провели тестовое благоустройство. Чтобы избавиться от вечных пробок, "Стрелка" изменила схему движения у вокзала, сократила число парковочных мест, а часть автомобильного кольца отдала под остановки общественного транспорта. Асфальт расписали разноцветными кругами, а в сквере возле вокзала поставили деревянные платформы для отдыха (их тут же оценили по достоинству бездомные). Хотя перед благоустройством проводилось анкетирование населения, эти изменения жители (особенно водители) приняли очень неоднозначно. Теперь чиновникам приходится оправдываться, что это только черновик будущего благоустройства.

Но Асафьев на результаты эксперимента смотрит снисходительно: "На федеральное бабло пусть делают, что хотят. Это, все равно, какая-никакая встряска".

Министр строительства и ЖКХ Дмитрий Тепин всеми силами пытается доказать мне, что он не освоитель "федерального бабла", а чиновник с человеческим лицом. Он называет саратовцев "наши работодатели" и просит написать, что решения по реконструкции власти принимают не кулуарно, а на основе мнения горожан.

Image caption Набережная Космонавтов. Министр строительства и ЖКХ Саратовской области Дмитрий Тепин называет горожан своими работодателями

"Я с вами не могу не согласиться, что существует барьер [между властью и обществом]. Но я как раз и хочу рассказать, что мы все делаем для того, чтобы этот барьер сократить", - мягко убеждает министр. В качестве эффективных элементов коммуникации с ними Тепин упоминает социологические опросы, публичные слушания, открытые конкурсы и привлечение местных архитекторов к проектированию.

Молодой министр явно стремится произвести впечатление прогрессивного, коммуникабельного и открытого чиновника. Он не уходит от ответов на неудобные вопросы и старается говорить простым языком. Общую картину портит только слово "средства", которое Тепин произносит с ударением на последний слог.

Глебучев овраг

В Саратове не обязательно ехать на окраину в поисках мест, куда еще не ступала нога урбаниста. Дойти до Глебучева оврага, который разрезает город почти напополам, от пешеходного проспекта можно всего за десять минут, но люди здесь живут совсем иначе, чем в центре. Овраг чем-то напоминает зону из фильма Андрея Тарковского "Сталкер": многие саратовцы знают о его существовании, но мало кто туда ходит.

Ползти по осыпи сложно. Ноги норовят соскользнуть вниз, руки инстинктивно цепляются за колючий татарник и маркую полынь. Краевед Игорь Сорокин с природными препятствиями справляется куда успешнее. Тропа, которую он, кажется, сам только что проложил, выводит на вершину осыпи, с которой открывается вид на огромный пустырь.

Image caption Дома в Глебучевом овраге получают номера по мере регистрации, поэтому здесь нет упорядоченной нумерации, привычной городскому жителю.

Сколько людей живет в овраге, посчитать проблематично, так как он не является самостоятельной административной единицей. Улиц здесь мало, и местные передвигаются по тропам, которые сами и прокладывают.

Основательные особняки стоят рядом с заброшенными развалюхами. Современные коммуникации проложены далеко не везде. Чтобы решить проблему отсутствия канализации некоторые жители ставят уличные туалеты над ручьями, текущими к Волге.

"[Глебучев овраг] - пристанище разбойников, воров, бродяг, спекулянтов, скупщиков краденого. Татаро-еврейское гетто мясников, извозчиков, кожевенных и кузнечных дел мастеров. Котел лингвистической похлебки из русского, татарского и еврейского языков", - с выражением зачитывает Сорокин из толстой книжки, которую всю дорогу нес с собой.

Он исследует овраг почти 30 лет: изучает исторические документы и биографии известных жителей, водит экскурсии, организует художественные инсталляции. Сорокин, будто первооткрыватель затерянного города, даже начал воссоздавать топонимику оврага. С помощью карты XVII века он вернул название речке Тайбалык, которая раньше текла по дну оврага, а теперь забрана в коллектор.

Image caption Саратовский краевед и исследователь Глебучева оврага Игорь Сорокин мечтает, чтобы здесь появился парк

На месте непролазных зарослей, пустошей с дикими собаками и покосившихся домиков Сорокину видится огромный парк с водной инфраструктурой. "Это будет не рана, разрывающая тело города, а, наоборот, связующее звено. Люди будут не обходить это место, а, наоборот, нырять сюда, чтобы окунуться в природу", - мечтает он.

Во время прогулки Сорокин агитирует случайно встреченного знакомого поступить в саратовский стрелецкий гарнизон. Краевед рассказывает, как там будут проходить срочную службу студенты- историки. Полдня они будут развлекать туристов, а полдня - ремонтировать исторические здания. Знакомый с горящими глазами спрашивает: "А когда это будет?!" "Как только внесем изменения в закон об альтернативной воинской службе!" - говорит Сорокин так, будто это произойдет на следующей неделе.

На самом деле, он прекрасно понимает, что возрождение Глебучева оврага - утопический проект. "В масштабе жизни человека, наверное, можно не дождаться, когда здесь будет город-сад", - признает краевед. Но, по его мнению, все равно нужно стараться претворить задуманное в жизнь: "Не надо сразу миллиардов, чтобы здесь что-то делать. Для начала нужно хотя бы принять решение, что здесь будет".

Уроженка Саратова Арина Кузьмина посвятила Глебучевому оврагу свой диплом по дизайну среды. Она тоже хочет разбить в овраге парк: учесть мнение разных групп населения, которые живут по соседству с парком, и сделать его таким, чтобы он одновременно и нравился горожанам, и приносил выгоду бизнесу.

Image caption Окрестности набережной Космонавтов. Дизайнер среды Арина Кузьмина рассказывает, что раньше видела в Саратове только грязь и разруху, а теперь старается замечать больше перспективных мест

После защиты диплома в петербургском вузе она вернулась в Саратов, где как раз шли дискуссии об урбанизации. Кузьмина попыталась поделиться результатами своих изысканий с КБ "Стрелка", надеясь, что ее концепцию можно будет включить в проект благоустройства Саратова. Но быстро поняла, что Глебучев овраг не вписывается в строго очерченные рамки программы "Стрелки".

При помощи краеведа Сорокина Кузьминой удалось донести свою концепцию до городских властей. Рубя столешницу ребром ладони, Кузьмина эмоционально пересказывает свое выступление перед главным архитектором Саратова Виталием Желановым: "Не ждите от меня, что я как студентка начну вам сейчас зачехлять, где какая скамейка будет... Почему такая городская структура не имеет никакого охранного статуса? Ребята, давайте что-то решать!"

Главный архитектор воспринял доклад благосклонно и предложил повторить его перед мэром Валерием Сараевым. Через несколько недель тот проводил совещание по парковым зонам. Кузьмина вспоминает, что во время встречи глава города несколько раз интересовался, когда же поднимут тему Глебучева оврага. Но этот доклад поставили последним в повестке дня. Мэр покинул совещание, не дождавшись ее выступления.

В минстрое области Русской службе Би-би-си сказали, что детально изучают предложения Кузьминой, в целом одобряют идею создания парка и готовят для этого правовую базу. Пока городские власти объявили конкурс проектов по созданию парка в Глебучевом овраге.

Кузьмина намерена в нем участвовать, но уже осенью собирается возвращаться обратно в Санкт-Петербург.

Улица Северная

На одном из берегов оврага, на улице Северная, живет пенсионерка Ирина. Когда семья оказалась в Саратове, то заселилась в бывший купеческий дом, построенный в начале XX века и отданный под коммуналку.

Пару месяцев назад по квартирам на Северной стали ходить подозрительные молодые люди, которые предлагали бесплатно отремонтировать фасады домов. "Мы, было, не поверили: чего ради? - вспоминает Ирина. - Вечером собрались с соседями, поговорили. Были огромные сомнения, конечно. Как это бесплатно? А какой результат получится? Как бы не было неприятностей…"

Image caption Капитальное строительство на склонах оврага опасно, поэтом у в низине, на террасах, стоят частные дома, а по берегам оврага - многоэтажки

Выяснилось, что рабочие-альтруисты - это волонтеры проекта "Том Сойер фест", который несколько лет назад придумали в соседней Самаре. Добровольцы этого движения бесплатно ремонтируют фасады исторических зданий. Дома выбирают по трем критериям: отсутствие охранного статуса (у активистов нет прав на профессиональную реставрацию), необходимость ремонта и согласие жителей. Несколько зданий, подходящих под эти условия, подсказал краевед Сорокин.

"Мы пытались в каждый дом стучаться и спрашивать: готовы ли жители с нами вести диалог, рассматривают ли они такую возможность, что мы им бесплатно сделаем фасад", - рассказывает волонтер Егор Бурсевич - молодой коротко стриженый парень. Он вспоминает "мужичка с Соляной [улицы]", который не решился на ремонт. "Я его вижу постоянно, когда мимо хожу, мы с ним здороваемся. Он, по ходу, помнит меня. Я прямо хочу ему показать, когда мы Северную сделаем: Вот, смотрите!"

Вечером буднего дня на Северной, 5 трудятся плотник, бизнесмен, маркетолог в сфере связи, двое студентов-медиков и филолог. Ремонта фасада волонтеры рассчитывают закончить к 27 августа. 250 тысяч рублей на проект выделяют спонсоры. "Не спасут нас никакие хипстеры с их миллионами и миллиардами! Надо просто руки приложить к пространству, в котором живешь, и все. Не стыдно заниматься грязной работой - стыдно жить в грязи", - буднично комментирует еще один волонтер, Александр Ермишин.

Image caption Активист благотворительного проекта "Том Сойер фест" Александр Ермишин во время ремонта бывшего купеческого дома по улице Северная, 5. Этот дом выбрали, так как его жильцы согласились принять помощь быстрее других

Во дворе волонтеры заваривают чай из принесенного Ириной чайника и намечают план работ на вечер. Одна группа уходит крепить деревянный декор на фасад, другая начинает красить крыльцо. Я остаюсь один посреди двора, глядя на то, как, перешучиваясь, работают волонтеры. Спрашиваю, можно ли присоединиться и мне дают краску, кисть и перчатки.

Я слой за слоем кладу краску на старую деревянную обшивку и думаю о том, что происходящее на Северной, 5 - это миниатюрный образец консенсуса, который никак не могут найти в Саратове власти, урбанисты и горожане. Вопрос в том, как распространить этот общественный договор на весь город.

Через несколько недель после моего посещения Северной, 5 волонтер Ермишин выкладывает в одну из групп в социальных сетях видео с площадки. На нем вместе с добровольцами дом ремонтирует руководитель проектов КБ "Стрелка" Алена Жмурова.

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