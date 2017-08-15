Оползень в Сьерра-Леоне: отчаянные попытки найти выживших
Гигантский оползень сошел на жилые на дома в пригороде столицы Сьерра-Леоне - Фритауна. Причиной ЧП стали многодневные дожди в этой западноафриканской республике.
Во время оползня многие местные жители спали.
Накануне сообщалось о 100 погибших, однако сейчас число жертв возросло, по данным местных СМИ, до 350.
По информации агентства Ассошиэйтед Пресс, которое ссылается на данные Красного Креста, около трех тысяч человек остались без крова.
В интервью агентству Рейтер вице-президент страны Виктор Фо заявил, что в районе стихийного бедствия находилось большое количество незаконных построек, в которых проживали люди. По его словам, сотни человек до сих пор остаются под обломками разрушенных зданий. Среди погибших - много детей.
Местные власти направили военных для участия в спасательной операции.
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