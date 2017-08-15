Оползень в Сьерра-Леоне: отчаянные попытки найти выживших

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Гигантский оползень сошел на жилые на дома в пригороде столицы Сьерра-Леоне - Фритауна. Причиной ЧП стали многодневные дожди в этой западноафриканской республике.

Во время оползня многие местные жители спали.

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Накануне сообщалось о 100 погибших, однако сейчас число жертв возросло, по данным местных СМИ, до 350.

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По информации агентства Ассошиэйтед Пресс, которое ссылается на данные Красного Креста, около трех тысяч человек остались без крова.

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В интервью агентству Рейтер вице-президент страны Виктор Фо заявил, что в районе стихийного бедствия находилось большое количество незаконных построек, в которых проживали люди. По его словам, сотни человек до сих пор остаются под обломками разрушенных зданий. Среди погибших - много детей.

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Местные власти направили военных для участия в спасательной операции.

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