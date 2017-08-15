Сказочные Галапагосы: итоги фотоконкурса

Объявлены лауреаты ежегодного фотоконкурса, посвященного флоре и фауне Галапагосских островов.

Правообладатель иллюстрации McKenna Paulley/Galapagos Conservation Trust

Это снимок-победитель. Его автор - Маккенна Полли. Фотография, на которой изображен буревестник, так низко летящий над водой в поисках еды, что кажется, будто он идет по воде, была сделана на берегу острова Фернандина.

Правообладатель иллюстрации Carlos Cuenca Solana/GCT

Участники конкурса претендовали на лидерство в номинациях "Поведение животных", "Ботаника", "Ландшафт", "Человек архипелага" и "Портрет животного". В последней номинации победу одержал Карлос Куэнка Солана со снимком чайки. Он же занял второе место в общем конкурсе.

Правообладатель иллюстрации Andres Eduardo Paredes Buenaño/GCT

На третьем месте - фото брошенного судна под названием Siempre Angelito VI ("Просто Ангелито"). Судно медленно гниет у побережья острова Сан-Кристобаль.

Автор фотографии Андреас Буэнано был поражен тем, как время украсило это судно. Этот снимок также занял первое место в номинации "Человек архипелага".

Правообладатель иллюстрации Ivan Dario Vasquezala/GCT

Большую голубую цаплю удалось сфотографировать на острове Флореана. Автор снимка Иван Дарио Васквесала занял первое место в номинации "Поведение животных".

Правообладатель иллюстрации James Robins/GCT

На втором месте в этой номинации - снимок Джеймса Робинса, на котором галапагосский пересмешник кормит своего птенца.

Правообладатель иллюстрации Sheri Vandermolen/GCT

На фотографии Шери Вандермолен - игуана. Снимок занял второе место в номинации "Портрет животного".

Правообладатель иллюстрации Eric Williams/GCT

Эрик Уильямс стал победителем в номинации "Ботаника" с этим снимком грушевого кактуса.

Правообладатель иллюстрации Nicole Aherron/GCT

Скалезия - род растений семейства Астровые, распространенных для Галапагосских островов. Этот снимок, сделанный Николь Ахеррон, занял второе место в номинации "Ботаника".

Правообладатель иллюстрации Eric Williams/GCT

Победитель в номинации "Ландшафт" - фотография Эрика Уильямса, на которой изображены скалы Леон-Дормидо у побережья острова Сан-Кристобаль.

Правообладатель иллюстрации Charlotte Brett/GCT

Крабы на камнях, снятые Шарлотт Бретт, заняли второе место в номинации "Ландшафт".

Правообладатель иллюстрации Carlos Cuenca Solana/GCT

Морскую игуану на сделанном руками человека мостике сфотографировал Карлос Куэнка Солан. Фотография заняла второе место в номинации "Человек архипелага".

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