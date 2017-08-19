Когда ваш экскурсовод - бездомный: опыт Праги

Правообладатель иллюстрации Pragulic Image caption Гид Карим работает в проекте с момента его основания и уже успел стать его визитной карточкой и местной знаменитостью

Последнее время во многих европейских городах набирает популярность весьма необычный вид экскурсий. Их специфика заключается в том, что гидами на таких экскурсиях выступают не привычные сотрудники экскурсионных бюро, а бездомные люди.

Русская служба Би-би-си пообщалась с организатором чешского проекта Pragulic Терезой Юречковой, чтобы попытаться понять этот бизнес изнутри.

С чего все началось

Идея для социального проекта Pragulic, которому на этой неделе исполняется пять лет, появилась абсолютно случайно и изначально не предвещала ничего грандиозного.

Трое студентов из Карлова университета в Праге вдохновились курсом "Социальное предпринимательство" и решили поучаствовать в конкурсе социальных проектов Social Impact Award. SIA имеет представительства в 18 странах, в том числе в России.

Именно благодаря участию в конкурсе мы стали разбираться в вопросах управления проектами, получили стартовый капитал, привлекли к себе внимание СМИ и обзавелись множетсвом полезных контактов Тереза Юречкова, Pragulic

Идея предложить бездомным людям стать экскурсоводами не была случайной. Во-первых, организаторами двигало альтруистическое желание изменить мир. Начать они решили со своего города.

Во-вторых, сама идея показать нетуристическую сторону города с помощью тех людей, которые знают её лучше всех, показалась им перспективной.

По словам организатора проекта Терезы Юречковой, на тот момент в Праге было очень много бездомных людей, что и заставило ребят обратить внимание на эту социальную категорию и ответить на вопрос: в чем они сильны?

Правообладатель иллюстрации Tereza Jurečková Image caption Руководитель проекта Тереза Юречкова искренне верит в то, что сможет повлиять на отношение общества к бездомным людям

"Мы можем использовать их сильную сторону, которая как раз заключается в том, что они прекрасно знают город, и им есть, что рассказать, и направить ее на создание новой туристической услуги", - рассказывает организатор проекта Тереза Юречкова.

"С бездомными легко"

По словам Терезы, работать с такой непростой социальной категорией ей было на удивление легко и комфортно. У большинства бездомных есть образование и вполне достойное прошлое.

На улице человек слабеет. Он начинает привыкать к этому, и в какой-то момент становится слишком сложно найти мотивацию, чтобы это изменить Тереза Юречкова, Pragulic

Тереза очень осторожно комментирует саму социальную проблему бездомных. "Они не выбирали такую жизнь, - замечает она. - Когда они приходят и рассказывают тебе о том, что произошло в их жизни, становится очень тяжело. Это просто сумасшествие".

В то же время она отмечает, что чем больше человек прожил в таком состоянии, тем сложнее ему потом вернуться к нормальной жизни. В какой-то момент начинает кардинально меняться их отношение к жизни и к самим себе, они просто перестают себя уважать и привыкают к этому.

Своих первых гидов команда Pragulic искала в приютах для бездомных. Как рассказывает Тереза, очень многие из них буквально загорались идеей работы экскурсоводом.

Правообладатель иллюстрации Pragulic Image caption Pragulic ищет талантливых бездомных - многие из них когда-то были успешными людьми, и им есть, что рассказать

Идеальный кандидат должен обязательно быть:

ответственным и готовым к работе человеком

относительно опрятно одетым

открытым и общительным

с прошлым опытом работы

с интересной историей жизни, которой он сможет поделиться с туристами

Правообладатель иллюстрации Pragulic Image caption Перед тем, как отпускать гидов на первую экскурсию, команда Pragulic проводит специальные тренинги

Самое главное - чтобы кандидат не употреблял наркотики и не страдал психическими расстройствами. Тереза призналась, что было несколько случаев увольнения гидов в связи с тяжелой формой депрессии, когда было невозможно наладить конструктивный диалог.

Глазами бездомного

Не ждите, что на экскурсии вы будете посещать городские достопримечательности. Pragulic позаботился о том, чтобы поведать туристам о совершенно другой стороне жизни города.

Правообладатель иллюстрации Pragulic Image caption Сегодня проект празднует пятилетие своих неформальных экскурсий, которые пользуются огромным успехом у туристов и местных жителей

Экскурсоводы рассказывают о том, как происходит ежедневная борьба бездомных за выживание - как они греются в канализациях зимой, как пытаются соблюдать гигиену в фонтанах с питьевой водой и как ночуют в мусорных баках.

Порой они эту борьбу проигрывают. Был случай, когда бездомный не успел проснуться до того момента, как содержимое мусорного бака отправилось под пресс мусоровоза.

Правообладатель иллюстрации Pragulic Image caption Карим считает, что профессия требует от него следовать своему стилю и всегда выглядеть ярко и необычно

Стартовая площадка

"Мы теперь - большая организация", - рассказывает Тереза.

Сегодня в команде девять гидов, и регулярно открываются новые позиции. Теперь нет особой необходимости искать работников - они сами узнают о вакансиях и предлагают свои кандидатуры.

Pragulic не ставит перед собой масштабную миссию по возвращению людей, живущих на улице, к нормальной жизни. Проект скорее позиционирует себя как стартовая площадка, которая дает бездомным шанс заново погрузиться в тот мир, из которого они некогда выпали.

Правообладатель иллюстрации Pragulic Image caption Для многих гидов участие в проекте - возможность интегрироваться в общество и вспомнить, что такое нормальная жизнь

"Они начинают осознавать, что нужно иметь паспорт, платить за проезд, что нет ничего странного в походе в кино или театр", - рассказывает Тереза о том, как происходит повторная адаптация и социальная реабилитация ее подопечных.

Тем не менее, Тереза крайне сдержанно высказывается о будущих перспективах своих работников.

Почасовая оплата труда наших гидов втрое выше средней. И еще не забудьте про щедрые чаевые от туристов Тереза Юречкова, Pragulic

"Да, наш проект уже повлиял на очень многих наших экскурсоводов, но я не могу пока сказать, что он действительно спас много судеб. Эти люди находятся на грани. Никогда не знаешь, что может в дальнейшем произойти в их жизни, и как они с этим справятся", - отмечает она.

Помимо неплохой заработной платы, которую проект обеспечивает своим гидам исключительно на вырученные от экскурсий деньги, команда Pragulic также предоставляет щедрый социальный пакет. В него входит финансовая поддержка с оплатой жилья, транспортных расходов, одежды и лекарств.

Вы можете подумать, что же тогда остается в бюджете самой компании? Действительно, не так много, ведь не стоит забывать, что это, прежде всего, социально-ориентированный бизнес.

•По разным оценкам, в России насчитывается от 3 до 5 миллионов бездомных.

•Согласно исследованию университета Хериота-Уатта в Эдинбурге, к 2041 году численность бездомных в Великобритании может возрасти вдвое - до 575 тысяч человек. При этом более половины из них будут сосредоточены в столице государства.

•На данный момент Финляндия является единственной европейской страной, которой удалось добиться снижения численности бездомных благодаря эффективным государственным мерам. Так, в 2016 году численность снизилась на 10% по сравнению с 2013 годом.

Фото предоставлены проектом Pragulic