Когда ваш экскурсовод - бездомный: опыт Праги
Последнее время во многих европейских городах набирает популярность весьма необычный вид экскурсий. Их специфика заключается в том, что гидами на таких экскурсиях выступают не привычные сотрудники экскурсионных бюро, а бездомные люди.
Русская служба Би-би-си пообщалась с организатором чешского проекта Pragulic Терезой Юречковой, чтобы попытаться понять этот бизнес изнутри.
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С чего все началось
Идея для социального проекта Pragulic, которому на этой неделе исполняется пять лет, появилась абсолютно случайно и изначально не предвещала ничего грандиозного.
Трое студентов из Карлова университета в Праге вдохновились курсом "Социальное предпринимательство" и решили поучаствовать в конкурсе социальных проектов Social Impact Award. SIA имеет представительства в 18 странах, в том числе в России.
Идея предложить бездомным людям стать экскурсоводами не была случайной. Во-первых, организаторами двигало альтруистическое желание изменить мир. Начать они решили со своего города.
Во-вторых, сама идея показать нетуристическую сторону города с помощью тех людей, которые знают её лучше всех, показалась им перспективной.
По словам организатора проекта Терезы Юречковой, на тот момент в Праге было очень много бездомных людей, что и заставило ребят обратить внимание на эту социальную категорию и ответить на вопрос: в чем они сильны?
"Мы можем использовать их сильную сторону, которая как раз заключается в том, что они прекрасно знают город, и им есть, что рассказать, и направить ее на создание новой туристической услуги", - рассказывает организатор проекта Тереза Юречкова.
"С бездомными легко"
По словам Терезы, работать с такой непростой социальной категорией ей было на удивление легко и комфортно. У большинства бездомных есть образование и вполне достойное прошлое.
Тереза очень осторожно комментирует саму социальную проблему бездомных. "Они не выбирали такую жизнь, - замечает она. - Когда они приходят и рассказывают тебе о том, что произошло в их жизни, становится очень тяжело. Это просто сумасшествие".
В то же время она отмечает, что чем больше человек прожил в таком состоянии, тем сложнее ему потом вернуться к нормальной жизни. В какой-то момент начинает кардинально меняться их отношение к жизни и к самим себе, они просто перестают себя уважать и привыкают к этому.
Своих первых гидов команда Pragulic искала в приютах для бездомных. Как рассказывает Тереза, очень многие из них буквально загорались идеей работы экскурсоводом.
Идеальный кандидат должен обязательно быть:
- ответственным и готовым к работе человеком
- относительно опрятно одетым
- открытым и общительным
- с прошлым опытом работы
- с интересной историей жизни, которой он сможет поделиться с туристами
Самое главное - чтобы кандидат не употреблял наркотики и не страдал психическими расстройствами. Тереза призналась, что было несколько случаев увольнения гидов в связи с тяжелой формой депрессии, когда было невозможно наладить конструктивный диалог.
Глазами бездомного
Не ждите, что на экскурсии вы будете посещать городские достопримечательности. Pragulic позаботился о том, чтобы поведать туристам о совершенно другой стороне жизни города.
Экскурсоводы рассказывают о том, как происходит ежедневная борьба бездомных за выживание - как они греются в канализациях зимой, как пытаются соблюдать гигиену в фонтанах с питьевой водой и как ночуют в мусорных баках.
Порой они эту борьбу проигрывают. Был случай, когда бездомный не успел проснуться до того момента, как содержимое мусорного бака отправилось под пресс мусоровоза.
Стартовая площадка
"Мы теперь - большая организация", - рассказывает Тереза.
Сегодня в команде девять гидов, и регулярно открываются новые позиции. Теперь нет особой необходимости искать работников - они сами узнают о вакансиях и предлагают свои кандидатуры.
Pragulic не ставит перед собой масштабную миссию по возвращению людей, живущих на улице, к нормальной жизни. Проект скорее позиционирует себя как стартовая площадка, которая дает бездомным шанс заново погрузиться в тот мир, из которого они некогда выпали.
"Они начинают осознавать, что нужно иметь паспорт, платить за проезд, что нет ничего странного в походе в кино или театр", - рассказывает Тереза о том, как происходит повторная адаптация и социальная реабилитация ее подопечных.
Тем не менее, Тереза крайне сдержанно высказывается о будущих перспективах своих работников.
"Да, наш проект уже повлиял на очень многих наших экскурсоводов, но я не могу пока сказать, что он действительно спас много судеб. Эти люди находятся на грани. Никогда не знаешь, что может в дальнейшем произойти в их жизни, и как они с этим справятся", - отмечает она.
Помимо неплохой заработной платы, которую проект обеспечивает своим гидам исключительно на вырученные от экскурсий деньги, команда Pragulic также предоставляет щедрый социальный пакет. В него входит финансовая поддержка с оплатой жилья, транспортных расходов, одежды и лекарств.
Вы можете подумать, что же тогда остается в бюджете самой компании? Действительно, не так много, ведь не стоит забывать, что это, прежде всего, социально-ориентированный бизнес.
•По разным оценкам, в России насчитывается от 3 до 5 миллионов бездомных.
•Согласно исследованию университета Хериота-Уатта в Эдинбурге, к 2041 году численность бездомных в Великобритании может возрасти вдвое - до 575 тысяч человек. При этом более половины из них будут сосредоточены в столице государства.
•На данный момент Финляндия является единственной европейской страной, которой удалось добиться снижения численности бездомных благодаря эффективным государственным мерам. Так, в 2016 году численность снизилась на 10% по сравнению с 2013 годом.
Фото предоставлены проектом Pragulic