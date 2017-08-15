Кто "пилил ЛЭП в Крыму": что известно о задержанном

Правообладатель иллюстрации Instagram Image caption Геннадий Лимешко был уволен из ВСУ в мае

ФСБ России во вторник заявила о задержании в аннексированном Крыму "агента Службы безопасности Украины", который "пытался повредить линию электропередачи и планировал другие диверсии".

По версии российских спецслужб, Геннадий Лимешко планировал подорвать линии электропередач и разрушить дорогу между Судаком и Новым Светом.

Источники газеты "Коммерсант" в правоохранительных органах Крыма утверждают, что Лимешко пересек границу Крыма и Херсонской области в одном из местных пунктов пропуска по своим документам и заполнил миграционную карту, а задержать его "помогли местные жители, которые сообщили, что мужчина пилит опору линии электропередачи".

В СБУ заявление российской стороны назвали провокацией: "На фоне ухудшения жизни крымчан ФСБ снова запускает "заезженную пластинку", пытаясь обвинить Украину и ее правоохранительные органы в своих собственных бедах и проблемах в Крыму".

Конфликт с дедом

Задержанный Геннадий Лимешко родился в 1992 году в поселке Сахновщина Харьковской области. В этом поселке городского типа с населением чуть больше 7 тысяч человек до сих пор проживают его родители и дедушка.

Отец Лимешко, которого тоже зовут Геннадий, по словам знакомых семьи, преподает в местной школе №2 физику, однако на сайте школы он числится преподавателем предмета "защита отечества".

Несколько лет назад родители задержанного развелись, его мама Римма Рыжкова (Лимешко) отвечать на вопросы Русской службы Би-би-си отказалась. "Мы ничего не знаем и не комментируем", - сказала она.

Как рассказал Би-би-си один из бывших соседей семьи, пожелавший остаться неизвестным, последний раз в Сахновщину Лимешко-младший приезжал буквально три недели назад: "У них даже вышел конфликт с его дедом, едва до драки не дошло, из-за того что Геннадий считал его сепаратистом".

По словам соседа, после начала активных событий на "Евромайдане" в ноябре 2013 года в Сахновщине было несколько молодых людей, которые активно поддержали протестующих в Киеве.

"Поселок у нас маленький, поэтому настроения всех прекрасно известны соседям, - говорит он. - Геннадий уехал на Майдан, где сблизился с "Правым сектором", потом уже с их добровольческим корпусом отправился воевать в зону АТО".

На фронте Геннадий познакомился со своей нынешней женой Ириной, уроженкой Львовской области. Несколько месяцев назад у пары родилась дочь.

"Не совсем уравновешенный человек"

"Лимешко Геннадий - мой муж. Информацию о его задержании я услышала по ТВ. Он невиновен. Больше мне пока нечего сказать", - сообщила Ирина Лимешко изданию "Крым. Реалии".

Бывший сосед Геннадия Лимешко-младшего сомневается, что задержанный мог проходить службы в СБУ.

"Скорее, он мог отправиться туда добровольцем, если его убедили в необходимости этого, - считает он. - Недавно он почистил свою страницу "ВКонтакте", но раньше там было очень много его фотографий с фронта с символикой "Правого сектора".

В России "Правый сектор" внесен в список экстремистских организаций, его деятельность запрещена. На свою страницу в социальной сети Лимешко последний раз заходил 8 августа - накануне своего приезда в Крым.

Однокурсник Геннадия Лимешко Владислав Свищ рассказал РБК, что задержанный в Крыму "как я заметил, участвует в АТО".

"В принципе, я даже не знаю, что там ему могли навязать. По сути, каждый пойдет на такую глупость, если ему что-то пообещают или навяжут", - полагает Свищ.

Другой знакомый Лимешко, пожелавший сохранить анонимность, сказал РБК, что "на СБУ он вряд ли работал, он не совсем уравновешенный человек".

В социальных сетях у задержанного действительно много друзей из числа активистов запрещенного в России "Правого сектора".

Страшилка пропаганды

По данным "Медиазоны", с начала 2015 года по август 2016 года Лимешко служил в связанном с "Правым сектором" батальоне "Аррата" под позывным Морфин - эту информацию изданию подтвердила координатор штаба батальона Ольга Браун.

Вместе с тем пресс-секретарь организации Артем Скоропадский сказал Русской службе Би-би-си, что с задержанным он не знаком и тот вряд ли состоит в "Правом секторе".

"Если у него есть друзья из "Правого сектора", вполне возможно, что мог проникнуться какими-то нашими идеями, - говорит Скоропадский. - Если, как сейчас обсуждается, он реально был в 8-й роте, то это уже вопрос не к "Правому сектору", а к тем, кто вышел из "Правого сектора", так что мы ничего комментировать тут не можем, так как отвечаем только за действия тех, кто сейчас состоит в организации".

При этом он добавил, что "все это похоже на очередную провокацию ФСБ, которая к любым событиям в Крыму пытается привязать ПС, который до сих пор является страшилкой лживой государственной пропаганды РФ".

Один из знакомых Геннадия Лимешко по зоне АТО, в свою очередь, сообщил Русской службе Би-би-си: "Он случайно туда попал, он не диверсант и никогда им не был. Сейчас война - он пошел защищать Родину".

В украинском генштабе во вторник сообщили, что задержанный в Крыму гражданин Украины Геннадий Лимешко служил в вооруженных силах страны по контракту с ноября прошлого года, но в мае текущего года был уволен за "служебное несоответствие".