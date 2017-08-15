Как красиво сфотографировать Биг-Бен: советы Би-би-си

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Вестминстерский дворец и Биг-Бен - одни из самых наиболее часто фотографируемых достопримечательностей Лондона, но запечатлеть знаменитую часовую башню во всей красе чрезвычайно непросто.

Так как башня намного выше человеческого роста, выстроить кадр правильно оказывается весьма непросто.

Мы собрали для вас несколько подсказок относительно того, как максимально удачно сфотографировать этот символ Лондона.

Знаменитый Биг-Бен замолкнет до 2021 года, но фотографировать из-за этого его не перестанут.

Где же находится самая выгодная точка для съемки легендарной башни?

Отправляйтесь к нему как можно скорее

Из-за начинающихся работ по реставрации башни и часов вскоре здание будет полностью покрыто строительными лесами. Поэтому, если вам нужен красивый снимок в "Инстаграме", поторопитесь, пока его полностью не поглотила железная конструкция.

Строительные леса поднялись пока не так высоко, поэтому можно использовать несколько приемов, чтобы их скрыть. Вот фото с парламентской площади, на которой видно появившуюся внизу конструкцию.

Но если сфокусировать изображение на предмете, находящемся на переднем плане, то можно избавиться от неприятного вида.

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Будьте осторожны с автомобильным движением

Вид большого красного автобуса очень радует, когда ждешь его под дождем, но на фотографии он может отвлекать. Дождитесь, пока в автомобильном движении не появится просвет, а также следует слегка приблизить Биг-Бен, чтобы уменьшить присутствие дороги в кадре.

Более того, если в небе облака, приближением можно добиться интересного эффекта.

Избегайте лишних предметов

Улицы и тротуары вокруг часов изобилуют столбами, фонарями и светофорами.

О них легко можно забыть, если большой вытянутый объект сразу бросается в глаза. Но пусть уличные предметы не испортят ваше фото.

Смените место съемки или гармонично впишите их в композицию.

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Выберите место

Но что делать, если вы сами хотите попасть на снимок? Бывает сложно избежать скопления людей на Парламентской площади, особенно когда всем нужно одно и то же.

57-летний Ник Феррэй из Нориджа и его близнец Крис из Рединга пришли на Парламентскую площадь, чтобы посмотреть на памятник Уинстону Черчиллю.

Они согласились попозировать для фото, чтобы показать, насколько сложно бывает позировать на фоне Биг-Бена.

На первом фото видно толпы людей на заднем фоне, а левую часть снимка портит неприглядный светофор.

Но если сделать фото вертикальным, то перспектива сужается, и все внимание концентрируется на двух героях и предмете.

Люди, фотографирующие достопримечательность с Парламентской площади, зачастую чувствуют себя акробатами из-за чрезмерного угла съемки.

Женщина на следующем снимке, похоже, нашла неплохое место для селфи, но удастся ли ей вместить в него всю башню? Учтите, что съемка снизу не всегда показывает человека в выгодном свете.

Ищите альтернативные точки съемки

Итак, из-за чересчур близкого расположения к объекту, толп людей и непрекращающегося автомобильного движения, возможно, Парламентская площадь - не самое идеальное место для фотографирования Биг-Бена.

Если пройти по Вестминстерскому мосту, то можно найти более подходящий вид, откуда башня будет слегка возвышаться над вашим плечом, а не грозно нависать сверху.

Прямо напротив Биг-Бена через Темзу открывается прекрасный вид, идеально подходящий для фотографии. Еще там тихо, и нет автомобильного движения.

Этим видом решили воспользоваться Франсис Кац из Лондона (на фото слева) и Хавьера Грез, приехавшая в гости из Чили. Они попросили прохожего запечатлеть свою прогулку у Темзы.

И они повторили фотокомпозицию для Би-би-си. "Я специально пришла сюда. Это лучшее место здесь, чтобы фотографироваться", - сказала Франсис.