Две смерти за месяц: насколько опасна профессия каскадера?

Правообладатель иллюстрации Fox / AMC Image caption Каскадеры погибли на съемках фильма "Дэдпул 2" и "Живые мертвецы"

Два каскадера погибли за последние несколько недель на съемках фильмов в США. Но насколько на самом деле опасна их профессия и существуют ли нормы, которые могут встать на их защиту?

Несколько дней назад женщина-каскадер погибла, выполняя трюк на мотоцикле во время съемок фильма "Дэдпул 2" в канадском городе Ванкувере.

По словам очевидцев, Джой Харрис не справилась с управлением мотоциклом, наехала на бордюр, после чего врезалась в здание.

Незадолго до этого на съемках сериала "Ходячие мертвецы" в результате падения погиб каскадер Джон Бернекер.

Эти трагедии заставили заговорить об особенностях этой профессии и о мерах безопасности, которые должны защищать каскадеров в кинопроизводстве.

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В Британии координаторы и исполнители трюков могут вступить в профессиональную организацию JISC, объединяющую работников этой индустрии.

Постановщик трюков и каскадер Тони Кристиан сказал в интервью Би-би-си: "Зарегистрированные в организации люди выбрали эту профессию в качестве постоянной в отличие от тех, кто хочет разок выполнить трюк или просто сорвиголова".

Чтобы подниматься на более высокий уровень, членам JISC необходимо доказать, что они выполнили достаточный объем работы в киноиндустрии и могут продемонстрировать свои умения в различных ситуациях.

Однако перед приемом в организацию кандидатам нужно предоставить свидетельства своей профессиональной каскадерской деятельности, а также продемонстрировать знания - как теоретические так и практические - по правилам техники безопасности.

Им необходимы квалификации необходимого уровня в шести и больших категориях, одна из которых должна быть из группы единоборств.

Категории трюков

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Группа А: Единоборства (категории: боевые искусства и бокс)

Группа Б: Падения (категории: трамплин и прыжки с большой высоты)

Группа В: Верховая езда и вождение (категории: верховая езда на лошадях, автомобили и мотоциклы)

Группа Д: Выносливость и сила (категории: гимнастика и скалолазание)

Группа Е: Вода (категории: плавание и подводное ныряние)

JISC - единственная в своем роде организация в Великобритании, список каскадеров которой одобрен для съемок. Для совершения трюков рекомендуется вступить в ее ряды, но это не обязательное требование закона.

Кристан сказал: "Благоразумно иметь членство в организации, хотя это и не обязательное условие, чтобы быть каскадером. Мы пытаемся вразумить студии, чтобы они в первую очередь обращались к списку организации при выборе каскадеров для фильмов или телепрограмм".

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Представитель британской академии каскадеров (ВАА) рассказал: "Хотя абсолютное большинство успешных исполнителей трюков после обучения вошли в список организации, некоторые каскадеры выбрали в качестве специализации определенные направления каскадерского искусства, например, каскадерское вождение, не проходя подготовку для вступления в организацию. Однако такой метод гораздо сложнее, и найти нужные контакты им гораздо труднее".

Недавние инциденты вновь заставили заговорить об уровне защищенности исполнителей трюков.

Понятно, что нельзя гарантировать на 100% безопасность человека в какой бы то ни было каскадерской работе, но многие защитные меры применяются.

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Представитель ВАА сказал Би-би-си: "Профессиональные трюки для фильмов и телепрограмм тщательно планируются и репетируются, а для съемочной команды приоритетом выступает безопасность - не только исполнителя, но и зрителей, актеров и съемочной группы. Координатор трюков должен убедиться, что риск просчитан, и при помощи своей команды и съемочной группы удостовериться, что репетиции трюка проводятся максимально часто, чтобы исполнитель чувствовал себя безопасно и уверенно во время его исполнения".

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По своей натуре трюки опасны, но как защищены каскадеры во время сцен погонь на автомобилях или в полетах?

"На самом базовом уровне в числе предосторожностей могут быть опытные каскадеры, специальные трюковые автомобили, мягкая защита на теле и шлемы для водителей. Для обеспечения безопасности прохожих перекрываются дороги", - добавил представитель ВАА.

"Что касается трюков с ножами и мечами, то они должны быть бутафорскими, а следовательно не острыми, но выглядеть как можно более аутентично".

"Острое оружие должно использоваться только для съемок крупным планом. При необходимости каскадеры могут надевать защиту под одежду", - отметил он.

Также он сказал: "В большинстве случаев значительная часть энергичных трюков выполняется по-настоящему. Настоящие автомобили с каскадерами будут гоняться друг за другом по настоящим улицам. Понятно, что есть трюки с камерой, когда будет казаться, что машина мчится со скоростью 150 км в час, хотя на самом деле ее скорость будет значительно меньше. На крышу авто иногда ставится кабина, из которой каскадер управляет машиной, чтобы сложилось впечатление, что управляет водитель в салоне".

Image caption Каскадеры иногда управляют автомобилем из кабины для вождения

"Есть много эффектов компьютерной графики, которые дополняют сцену, но в большинстве случаев трюки выполняются по-настоящему".

Хотя они и реальны, но не всегда удается снять опасную сцену с первого дубля.

"Риск повышается с количеством повторений, поэтому пытаешься сократить число дублей, но иногда такие факторы, как неудачная работа оператора, проблемы с освещением или недовольство режиссера снятым материалом могут также оказать влияние. Иногда происходит чудо, и все получается с одного дубля, но обычно их требуется два или три", - рассказал Кристиан.

Правообладатель иллюстрации Paramount Image caption Том Круз в течение недели втайне снимал воздушный трюк для фильма "Миссия невыполнима 5" на базе Королевских ВВС в Кембриджшире

Хотя большую часть трюков выполняют профессионалы, некоторые актеры предпочитают все делать сами.

Однако таковых меньшинство, как объяснил представитель ВАА: "Есть много причин, почему актеры не выполняют трюки сами. Одна из причин заключается в том, что сцена действия может сниматься в одном павильоне, а актер может быть нужен в другом павильоне. Не может же он разорваться!"

"Другая причина заключается в безопасности актеров. Если актер в одной из главных ролей получит травму, это может оказаться очень затратно для съемочного процесса, и никто не захочет рисковать чьей-либо жизнью. В наши дни актеры лучше физически подготовлены, и некоторые хотят участвовать в выполнении трюков при условии, что это безопасно", - отметил он.