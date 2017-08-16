Две смерти за месяц: насколько опасна профессия каскадера?
Два каскадера погибли за последние несколько недель на съемках фильмов в США. Но насколько на самом деле опасна их профессия и существуют ли нормы, которые могут встать на их защиту?
Несколько дней назад женщина-каскадер погибла, выполняя трюк на мотоцикле во время съемок фильма "Дэдпул 2" в канадском городе Ванкувере.
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По словам очевидцев, Джой Харрис не справилась с управлением мотоциклом, наехала на бордюр, после чего врезалась в здание.
Незадолго до этого на съемках сериала "Ходячие мертвецы" в результате падения погиб каскадер Джон Бернекер.
Эти трагедии заставили заговорить об особенностях этой профессии и о мерах безопасности, которые должны защищать каскадеров в кинопроизводстве.
В Британии координаторы и исполнители трюков могут вступить в профессиональную организацию JISC, объединяющую работников этой индустрии.
Постановщик трюков и каскадер Тони Кристиан сказал в интервью Би-би-си: "Зарегистрированные в организации люди выбрали эту профессию в качестве постоянной в отличие от тех, кто хочет разок выполнить трюк или просто сорвиголова".
Чтобы подниматься на более высокий уровень, членам JISC необходимо доказать, что они выполнили достаточный объем работы в киноиндустрии и могут продемонстрировать свои умения в различных ситуациях.
Однако перед приемом в организацию кандидатам нужно предоставить свидетельства своей профессиональной каскадерской деятельности, а также продемонстрировать знания - как теоретические так и практические - по правилам техники безопасности.
Им необходимы квалификации необходимого уровня в шести и больших категориях, одна из которых должна быть из группы единоборств.
Категории трюков
- Группа А: Единоборства (категории: боевые искусства и бокс)
- Группа Б: Падения (категории: трамплин и прыжки с большой высоты)
- Группа В: Верховая езда и вождение (категории: верховая езда на лошадях, автомобили и мотоциклы)
- Группа Д: Выносливость и сила (категории: гимнастика и скалолазание)
- Группа Е: Вода (категории: плавание и подводное ныряние)
JISC - единственная в своем роде организация в Великобритании, список каскадеров которой одобрен для съемок. Для совершения трюков рекомендуется вступить в ее ряды, но это не обязательное требование закона.
Кристан сказал: "Благоразумно иметь членство в организации, хотя это и не обязательное условие, чтобы быть каскадером. Мы пытаемся вразумить студии, чтобы они в первую очередь обращались к списку организации при выборе каскадеров для фильмов или телепрограмм".
Представитель британской академии каскадеров (ВАА) рассказал: "Хотя абсолютное большинство успешных исполнителей трюков после обучения вошли в список организации, некоторые каскадеры выбрали в качестве специализации определенные направления каскадерского искусства, например, каскадерское вождение, не проходя подготовку для вступления в организацию. Однако такой метод гораздо сложнее, и найти нужные контакты им гораздо труднее".
Недавние инциденты вновь заставили заговорить об уровне защищенности исполнителей трюков.
Понятно, что нельзя гарантировать на 100% безопасность человека в какой бы то ни было каскадерской работе, но многие защитные меры применяются.
Представитель ВАА сказал Би-би-си: "Профессиональные трюки для фильмов и телепрограмм тщательно планируются и репетируются, а для съемочной команды приоритетом выступает безопасность - не только исполнителя, но и зрителей, актеров и съемочной группы. Координатор трюков должен убедиться, что риск просчитан, и при помощи своей команды и съемочной группы удостовериться, что репетиции трюка проводятся максимально часто, чтобы исполнитель чувствовал себя безопасно и уверенно во время его исполнения".
По своей натуре трюки опасны, но как защищены каскадеры во время сцен погонь на автомобилях или в полетах?
"На самом базовом уровне в числе предосторожностей могут быть опытные каскадеры, специальные трюковые автомобили, мягкая защита на теле и шлемы для водителей. Для обеспечения безопасности прохожих перекрываются дороги", - добавил представитель ВАА.
"Что касается трюков с ножами и мечами, то они должны быть бутафорскими, а следовательно не острыми, но выглядеть как можно более аутентично".
"Острое оружие должно использоваться только для съемок крупным планом. При необходимости каскадеры могут надевать защиту под одежду", - отметил он.
Также он сказал: "В большинстве случаев значительная часть энергичных трюков выполняется по-настоящему. Настоящие автомобили с каскадерами будут гоняться друг за другом по настоящим улицам. Понятно, что есть трюки с камерой, когда будет казаться, что машина мчится со скоростью 150 км в час, хотя на самом деле ее скорость будет значительно меньше. На крышу авто иногда ставится кабина, из которой каскадер управляет машиной, чтобы сложилось впечатление, что управляет водитель в салоне".
"Есть много эффектов компьютерной графики, которые дополняют сцену, но в большинстве случаев трюки выполняются по-настоящему".
Хотя они и реальны, но не всегда удается снять опасную сцену с первого дубля.
"Риск повышается с количеством повторений, поэтому пытаешься сократить число дублей, но иногда такие факторы, как неудачная работа оператора, проблемы с освещением или недовольство режиссера снятым материалом могут также оказать влияние. Иногда происходит чудо, и все получается с одного дубля, но обычно их требуется два или три", - рассказал Кристиан.
Хотя большую часть трюков выполняют профессионалы, некоторые актеры предпочитают все делать сами.
Однако таковых меньшинство, как объяснил представитель ВАА: "Есть много причин, почему актеры не выполняют трюки сами. Одна из причин заключается в том, что сцена действия может сниматься в одном павильоне, а актер может быть нужен в другом павильоне. Не может же он разорваться!"
"Другая причина заключается в безопасности актеров. Если актер в одной из главных ролей получит травму, это может оказаться очень затратно для съемочного процесса, и никто не захочет рисковать чьей-либо жизнью. В наши дни актеры лучше физически подготовлены, и некоторые хотят участвовать в выполнении трюков при условии, что это безопасно", - отметил он.