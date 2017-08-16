Пресса Британии: русские хакеры положили глаз на европейские отели

В обзоре британских газет:

Лучший ответ на ядерные угрозы КНДР - игнорировать их

Российские кибермедведи напали на европейские отели

Как спасти капитализм

Как перестать беспокоиться и смириться с атомной бомбой Кима

"У истории есть ответ на проблему Кима" - под таким заголовком Times публикует статью своего обозревателя Роджера Бойса. Подзаголовок статьи проясняет, какой, собственно, ответ имеется в виду: "Точно так же, как в 1964 году США смирились с атомной бомбой Китая, так же и теперь они могут научиться жить с ядерной Северной Кореей".

Фанатичный и параноидальный лидер азиатской страны обзаводится ядерным оружием и средствами его доставки. Он хочет удержать крупные державы от попыток свергнуть его и готов, в том случае, если они на это решатся, повергнуть мир в хаос.

"Что прикажете делать с таким авантюристом? - задается вопросом автор статьи. - Используя мрачноватый жаргон ядерных теоретиков, придушить младенца в коляске, обрушив на него превентивный ядерный удар, пока его собственная бомба еще не совсем готова к действию? Или же признать существующий факт и научиться жить с ним?"

Стратегическая дилемма, перед которой поставил западный мир Ким Чен Ын, впервые проявилась еще более полувека назад, когда Мао Цзэдун запустил в действие ядерную программу Китая, напоминает Times. Для Белого дома и Джона Кеннеди Мао был таким же "плохим парнем", таким же разрушителем, осмелившимся сломать тщательно выстроенный баланс сил с Советским Союзом, эмпирически сложившийся период мирного сосуществования с Москвой.

Возведение Берлинской стены в 1961 году и кубинский ракетный кризис год спустя научили обе стороны с уважением относиться к проложенным между ними границам. Непредсказуемый Мао, ссорившийся и с Вашингтоном, и с Москвой, мог легко нарушить это хрупкое равновесие.

Стоявший перед Джоном Кеннеди в 1963 году выбор удивительным образом напоминает тот, который стоит сегодня перед Дональдом Трампом, говорится далее в статье. Вот как, если верить эксперту по контролю над ядерным оружием Уильяму Фостеру, рассуждал тогда Кеннеди: "Нам не так уж трудно отправить в Китай самолет без опознавательных знаков, чтобы уничтожить китайские ядерные установки - их всего-то пара штук, и пусть гадают, кто это сделал, то ли мы, то ли русские, - чем жить с угрозой ядерного Китая".

Пример с китайской бомбой показывает, как подобного рода скороспелые и непродуманные планы военного решения проблемы вытесняют на первом этапе кризиса стратегическое мышление и лишь со временем уступают место осознанию того, что угроза на самом деле не настолько остра, чтобы с нею невозможно было бы жить.

Кеннеди воспринимал китайские ядерные испытания как "исторически самое значительное и самое страшное событие 60-х годов". И после убийства президента идея о том, как Китай становится на путь ядерной войны долго еще захватывала всеобщее воображение и была предметом антиутопических триллеров.

Трамп может извлечь немало уроков из того опыта с Китаем. Первый: разведка всегда несовершенна. В течение десятилетий США исходили из того, что китайская атомная бомба разрабатывается на плутонии, а не уране. 15 октября 1964 года специалисты ЦРУ предсказывали, что испытание китайской бомбы произойдет в течение ближайших шести-восьми месяцев. На самом деле первая китайская бомба была взорвана буквально на следующий день. Сегодняшние оценки ядерных возможностей Северной Кореи были не менее ошибочны.

"Мы только и слышим сегодня, что при решении проблемы Кима нельзя исключать никакие вероятности, - пишет Бойс. - Однако военное вмешательство чревато еще большими рисками, чем нападение на Китай в 60-е годы. Тогда США разрабатывали безумную идею отправить тайваньский спецназ для обезвреживания китайских ядерных установок. Нам остается надеяться, что если с подобной идеей американцы обратились сегодня к южным корейцам, то получили в ответ отказ. Высокий риск неудачи такой операции лишь эскалирует, а не предотвратит войну".

Есть и сегодня возможности военного противостояния Северной Корее, но они весьма скромны, говорится далее в статье. США могут воспользоваться кибер-оружием для отключения государственного телевидения, главного инструмента пропаганды Кима, или же парализовать ракетные установки. Если Ким начнет импортировать или экспортировать ядерную технологию, его можно подвергнуть морской блокаде. Однако те решения, которые обдумывал против Китая в 60-е годы Кеннеди, сегодня нереалистичны. Даже ограниченное применение американской силы против Кима даст ему победу. Бездействие тоже чревато своими опасностями. Пассивность США приведет к тому, что Южная Корея и Япония начнут создавать свои собственные ядерные арсеналы.

Ни одно из этих решений не устраивает Китай, и потому администрация Трампа исходит из того, что Китай фундаментально заинтересован в разоружении Кима. Однако она преувеличивает готовность Пекина таскать каштаны из огня для Вашингтона. Связи Китая и Северной Кореи уходят глубоко в историю. Свыше 360 тысяч китайцев погибли или были ранены в Корейской войне. Именно унизительная угроза США нанести ядерный удар во время этого конфликта и вынудила Китай начать разработку собственного ядерного оружия. Американцы, однако, исходят из логики, что совместные действия с Китаем могут не только сдержать Кима, но и убедить его заморозить ядерные испытания и в конечном счете даже уничтожить свой арсенал.

Китай сделал важный и полезный шаг, объявив, что сохранит нейтралитет при любых карательных акциях, но не допустит смены режима. Это оставляет возможность решения, сходного с тем, при котором в свое время Китаю было позволено стать скромной ядерной державой вместо того, чтобы превратиться в государство-изгоя.

"Династия Кимов начала разработку ядерного оружия с тем, чтобы привлечь к себе внимание мира и подпитывать чувство постоянной угрозы для своего режима, - говорится в заключение статьи в Times. - Если Ким решится напасть первым, он будет наказан совместными действиями США и Китая. Однако самым сильным ответом на все позирование и бряцание оружием с его стороны является просто игнорирование".

Fancy Bears подозревают в создании новой шпионской сети

Times рассказывает, что российские хакеры, которых подозревают в проникновении в компьютерные системы Демократической партии США, теперь переключились на сети Wi-Fi европейских гостиниц, чтобы шпионить за постояльцами.

Американская компания FireEye, занимающаяся вопросами кибербезопасности, утверждает, что известная хакерская группа Fancy Bear в прошлом месяце заразила компьютерным вирусом сети роскошных отелей по крайней мере в семи европейских странах и в одной стране Ближнего Востока.

Компания, обнаружившая атаки, заявила, что отели находятся в столицах и входят в международные гостиничные сети, где останавливаются дипломаты, крупные бизнесмены и богатые туристы.

Хотя названия гостиниц держатся в секрете, Times стало известно, что эти отели хоть и не британские, но граждане Британии в них останавливаются часто.

Согласно FireEye, хакеры получили доступ к первому компьютеру в сети каждого отеля, используя фишинговое электронное письмо, замаскированное под форму для заполнения сотрудниками. После того, как машина была заражена, вредоносное ПО перемещалось по сети отеля, заражая другие терминалы и Wi-Fi отеля, что позволяло хакерам красть учетные данные гостей для доступа к электронной почте и другим программам.

"Мы уведомили отели, в которых мы идентифицировали угрозу, и они приняли контрмеры, чтобы закрыть ее. Однако мы считаем, что группа ориентирована на отели, в которых у нас нет информантов, поэтому угроза для других отелей сохраняется", - рассказал Бенджамин Рид из FireEye.

По словам FireEye, злоумышленники использовали вредоносное ПО, известное как Gamefish, которое считается принадлежащим Fancy Bear. Чтобы распространять вредоносное ПО, хакеры использовали EternalBlue, инструмент взлома, который был похищен у Агентства национальной безопасности США и просочился онлайн с помощью группы Shadow Brokers в апреле этого года. Этот инструмент был использован для распространения вируса-вымогателя WannaCry, который в мае заразил 300 000 компьютеров.

Рид считает, что инструменты и программное обеспечение для взлома совместимы с методами, которые использует Fancy Bear, а выбранные цели соответствуют ее стратегическим интересам. Бизнесмены, крупные чиновники, военные в командировках, особенно зарубежных, часто полагаются на системы, отличные от тех, что находятся в их собственном офисе, и могут быть незнакомы с угрозами, создаваемыми за границей.

По мнению экспертов по безопасности, открытие американских борцов с киберпреступностью действительно тревожно.

От Ленина к Леману - большие обманы

Две события, юбилеи которых отмечаются в этом году - русская революция 1917 года и начало глобального финансового кризиса 2007-го имеют между собой куда больше общего, чем может показаться на первый взгляд, пишет Financial Times.

Порожденный революцией и ставший к 1980-м годам бессмысленным коммунистический порядок советского образца рухнул под весом собственных экономических и политических противоречий, пишет издание. Прошлогодние политические катаклизмы - свидетельство того, что и рыночные экономики может постигнуть та же судьба.

"Коммунизм пал, потому что был основан на двух типах лжи. Первая заключалась в том, что он предал мечту об обществе равенства, солидарности и самореализации через коллектив, - пишет FT. - Вторая состояла в том, что плановое ведение хозяйства лучше и эффективнее рыночного. Ложность этой предпосылки становилась все более очевидной благодаря растущей пропасти в благосостоянии капиталистического и коммунистического миров к концу холодной войны".

Начавшийся десять лет назад глобальный финансовый кризис подорвал веру в финансовый капитализм западного образца как лучший способ организации экономики. Вера в то, что рыночная стоимость финансовых активов отражает реальную экономическую ценность оказалась столь же ложной, как и вера в планы советских пятилеток. Иными словами, выяснилось, что богатство, которым люди, как они считали, обладают, на самом деле просто не существует, отмечает издание.

Осознание этого факта привело к дезориентации и недоверию. Кризис и его последствия не оставляют людям, в особенности молодым, почти никаких надежд на такое же благосостояние, которым обладали их родители.

Те, кто желает демократическому капитализму дальнейшего процветания, должны усвоить из этого сравнения два урока, считает FT. Первый состоит в том, что социальная система в течение довольно длительного времени может переживать разочарование. Однако если люди не в состоянии рассчитывать на поддержку собственного существования, система рушится.

"Самым прочным оказывается общество, которое отказывается от самообмана, - говорится в заключение статьи в FT. - Рыночный либерализм в опасности потому, что его финансовая система основана на лжи. Торжество популистов левого и правого толка основано на ностальгии по смешанной экономике. Они правы в том, что соревнование между планом и бесконтрольным рынком должно разрешиться в смешении двух подходов. Главный урок из этого соревнования состоит в том, что социально-экономическая система должна быть честной - не только справедливой, но и правдивой. И это тот самый радикализм, на который популисты не способны".

Обзор подготовила Анна Белевская, bbcrussian.com