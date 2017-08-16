СМИ России: Поклонской грозят уголовным делом из-за "Матильды"

В обзоре российских газет:

Поклонская не слушается коллег-депутатов

РФ и Казахстан отрицают передачу озера

"Альфа капитал" сыграл против конкурентов

В "ракетном скандале" обвинили Россию

"Ведомости": пойдет ли Поклонская в президенты

Адвокат Алексея Учителя Константин Добрынин направил депутату Госдумы и бывшему прокурору Крыма Наталье Поклонской предостережение о том, что может инициировать отзыв у нее мандата и привлечь к уголовной ответственности из-за ситуации вокруг фильма "Матильда", пишут "Ведомости".

По мнению Добрынина, в действиях Поклонской есть нарушение закона. Депутат не вправе вмешиваться в деятельность правоохранительных органов. Прокуратура уже дала оценку, касающуюся фильма "Матильда", и депутат не имеет права настаивать на другой правовой оценке.

Издание напоминает, что спор Учителя и Поклонской в июле комментировал во время прямой линии президент России Владимир Путин. Он заверил, что никто не пытается запретить фильм. В то же время у депутата есть своя позиция, которую она пытается защитить.

Собеседник, близкий к руководству Госдумы рассказал, что с Поклонской разговаривали и просили не вести себя столь агрессивно. Источник в "Единой России" также жаловался, что подобные разговоры ни к чему не привели. Газета полагает, что у громких заявлений может быть несколько причин.

Первая: Поклонскую могут выдвинуть кандидатом в президенты на выборах 2018 года. Так политолог Евгений Минченко 11 августа написал в "Телеграме": "Кандидат в президенты с крымской пропиской (не обязательно Поклонская) - хороший способ символически закрепить интеграцию Крыма. Схожий функционал на выборах президента в 2000 году реализовывал чеченец Умар Джабраилов".

Вторая причина: Поклонская выполняет "важную работу", отвлекая общество от более серьезных перед избирательной кампанией, полагает политолог Алексей Чеснаков.

Никаких электоральных перспектив у Поклонской нет, она играет свою собственную игру, и заинтересованных делать из нее кандидата в президенты нет, уверен политолог Олег Матвейчев. Поклонская так выделяется на фоне всего депутатского корпуса потому, что сама Дума перестала быть генератором скандальных инициатив, считает политолог Александр Пожалов.

"Коммерсант": скандал вокруг озера Сладкое

О том, как Россия передала Казахстану озеро Сладкое и вернула его обратно, рассказывает газета "Коммерсант". По свидетельству издания, информация о передаче Россией приграничного с Казахстаном озера Сладкое на юге Новосибирской области вызвала бурную общественную реакцию.

Новость взорвала социальные сети, и страсти не успокоились даже после того, как передачу озера официально опровергла как российская, так и казахская сторона, пишет газета.

Скандал начался с того, что на сайте администрации Купинского района Новосибирской области была размещена новость о том, что озеро в результате демаркационных работ на границе отошло к Казахстану. Поэтому местных жителей и туристов просят не нарушать пограничный режим, так как после демаркации озеро полностью оказалось на территории соседнего Казахстана.

Страсти были подогреты словами главы районной администрации Владимира Шубникова, который назвал озеро Сладкое совершенно бесполезным полуозером-полуболотом, которое не представляет экономического интереса. При том, что в документации сказано, что в нем водятся такие рыбы, как сазан, карп, белый амур и толстолобик.

Корреспонденту ТАСС Владимир Шубников подтвердил: если раньше российско-казахстанская граница проходила по озеру, то теперь госграницу планируют перенести на российский берег, а водоем останется целиком на территории Казахстана, хотя соответствующие документы пока и не подписаны. В беседе с корреспондентом "Коммерсанта" во вторник днем Владимир Шубников также не стал опровергать информацию об утрате Россией озера.

Однако спустя считаные часы, в течение которых ситуация вокруг озера продолжала накаляться, появилось опровержение: власти Казахстана официально заявили, что на российскую часть Сладкого не претендуют. В посольстве республики в Москве уточнили: госграница осталась на прежнем месте и разделяет водоем "в соотношении 70:30 в пользу Казахстана".

Во вторник вечером от своих заявлений отказались и местные чиновники. А первый зампред законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панферов полностью опроверг передачу озера: "Кусок озера наш. Где граница проходила, там и проходит. Как вы себе представляете, кусок территории государства отдать кому-то?"

"Ведомости": "Альфа" предупреждает клиентов, ЦБ - "Альфу"

"Альфа капитал" предупредил клиентов о проблемах "ФК Открытие", "Бинбанка", "Московского кредитного банка" и "Промсвязьбанка". В ответ ЦБ предупредил "Альфу", что придет к ней с проверкой, пишут "Ведомости".

Своим клиентам "Альфа капитал" разослал письмо, в котором говорится: "Есть большая вероятность, что ситуация вокруг них (упомянутых банков) может быть окончательно решена уже этой осенью, а не после выборов президента России в 2018 году, как думают многие". Под риском в первую очередь находятся выпуски субординированных облигаций, которые в случае санации [банка-эмитента] скорее всего будут списаны полностью, уточняется в письме.

Газета напоминает, что обстановка после краха банка "Югра" и так напряженная. Хотя первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин и успокаивал: "Мы не ждем в обозримом будущем каких-либо серьезных негативных событий, прежде всего отзыва лицензий у крупных, значимых банков".

На запрос ЦБ по заявлению "Альфа капитала" пришел такой ответ: "Мы, безусловно, не приветствуем распространение такого рода аналитики, которая может быть использована для искажения конкуренции. Мы планируем провести надзорную проверку, а также направить запрос в ФАС о проведении проверки на предмет недобросовестной конкуренции".

"Подобные письма могут рассматриваться как предпосылка для манипуляции рынком и должны быть предметом рассмотрения ЦБ. Делая подобные заявления, даже среди ограниченного круга, следует аккуратно проверять информацию о возможных проблемах в тех или иных банках: любая неосторожная оценка может возмутить рынок", - говорит президент ассоциации "Россия" Анатолий Аксаков.

"Тем более недопустимо, когда так поступает сам банк: каждый раз, когда один банк бросает в другой камень, этот камень прилетает в него бумерангом", - говорит президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.

"Независимая газета": кому выгоден "ракетный скандал"?

Громкий международный скандал вокруг украинского Южного машиностроительного завода ("Южмаш") совпал с первыми поставками в Украину американских вооружений, которые эксперты относят к видам летального оружия. На это обращают внимание в Киеве, комментируя публикацию в New York Times.

Во вторник украинская власть пришла к выводу, что скандал выгоден России, которая могла организовать и поставки, и публикацию о них, полагает "Независимая газета".

Издание напоминает историю конфликта: американский деловой ежедневник опубликовал информацию о том, что рывок в развитии северокорейских ракетных программ может быть связан с поставками украинских двигателей. Речь идет о модификации двигателей РД-250, которые производятся на украинском "Южмаше". В публикации содержится намек на украинский след на том основании, что в последние годы днепропетровское предприятие столкнулось с финансовыми проблемами. Но когда именно двигатели могли быть поставлены в Северную Корею, не указывается.

Издание напомнило про "кольчужный скандал" 2000 года, который заблокировал Украине путь к членству в НАТО, а затем обернулся акциями "Украина без Кучмы" и привел к "Оранжевой революции". Тогда подозрения касались нелегальной продажи Ираку нескольких единиц автоматизированных станций радиотехнической разведки "Кольчуга".

Генеральный конструктор КБ "Южное" Александр Дегтярев заметил, что двигатели завода высоко ценятся и используются во всем мире. Поэтому, возможно, где-то какие-то копии и удалось сделать.

Политолог Алексей Якубин сказал в комментарии "ГолосUA", что на сегодня нет подтверждений тому, что разработки "Южмаша" были похищены. Но если факт утечки секретной информации подтвердится, то для Украины это обернется более серьезными последствиями, чем даже "кольчужный скандал".

Украинский дипломат Богдан Яременко тоже считает, что скандал с поставками двигателей в КНДР масштабнее скандала о поставках "Кольчуг" в Ирак. НГ пишет, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов в ответ на публикацию New York Times заявил: "Украина не поставляла ракетные двигатели в Северную Корею. Считаем, что эта антиукраинская кампания спровоцирована российскими спецслужбами для прикрытия своего участия в северокорейских ядерных и ракетных программах".

Депутат Верховной рады Борислав Берез считает, что Украине нужно выступить с инициативой о создании международной комиссии - с участием авторитетных западных экспертов и специалистов, - которая займется расследованием и даст все ответы на вопросы о деятельности "Южмаша", а также о том, откуда все-таки КНДР получила технологии и каким образом готовилась публикация в американском издании.

Что еще почитать:

"Моя мечта - чтобы штаб-квартира НАТО переехала в Москву". Интервью Далай-ламы газете "Коммерсант".

Обзор подготовила Ольга Караулова, Служба мониторинга Би-би-си.