Зарядка для ума - Первая загадка

Предлагаем вам взбодриться при помощи небольшой зарядки для ума. В ближайшие дни вас ждет еще несколько загадок. Не пропустите!

Испытайте себя и попробуйте разгадать эту загадку.

Надеемся, вам повезет!

Загадка 1

У вас есть семь золотых слитков. Однако один из них - подделка и весит меньше других.

Как определить, какой слиток поддельный?

Ответ

Поместите по три слитка на каждую из чаш весов.

Если они уравновесятся, то тот слиток, который вы не поместили на весы, и есть подделка.

Иначе возьмите три слитка, оказавшиеся легче.

Из них выберите два слитка и поместите на разные чаши весов.

Если они уравновесятся, то подделка - слиток, которого не было на весах.

Если нет, то подделкой окажется более легкий слиток.

Эта загадка взята из рассказов Лорен Чайлд о ребенке-гении Руби Ретфорт.