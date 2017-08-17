Зарядка для ума - Первая загадка
Предлагаем вам взбодриться при помощи небольшой зарядки для ума. В ближайшие дни вас ждет еще несколько загадок. Не пропустите!
Испытайте себя и попробуйте разгадать эту загадку.
Надеемся, вам повезет!
Загадка 1
У вас есть семь золотых слитков. Однако один из них - подделка и весит меньше других.
Как определить, какой слиток поддельный?
Ответ
Поместите по три слитка на каждую из чаш весов.
Если они уравновесятся, то тот слиток, который вы не поместили на весы, и есть подделка.
Иначе возьмите три слитка, оказавшиеся легче.
Из них выберите два слитка и поместите на разные чаши весов.
Если они уравновесятся, то подделка - слиток, которого не было на весах.
Если нет, то подделкой окажется более легкий слиток.
Эта загадка взята из рассказов Лорен Чайлд о ребенке-гении Руби Ретфорт.