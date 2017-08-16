Неугоден, но слишком опасен: решится ли Трамп уволить главного стратега?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Главный стратег Белого дома Стив Бэннон был за кулисами, когда президент Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату

Президент США Дональд Трам плеснул воды на вашингтонскую мельницу слухов, которая в настоящий момент перемалывает предположение о том, что главный стратег Белого дома Стив Бэннон попал в немилость. "Посмотрим", - ответил он на вопрос о его дальнейшей судьбе.

До сегодняшнего дня "нашептыватель Трампа", как его называли многие, считался самым живучим в президентской администрации. Теперь Стив Бэннон - главный советник Белого дома - живой труп.

В одном из американских комедийных шоу его представили в образе Смерти, стоящей за плечом Трампа и дающей ему советы. Однако этот образ противоречит тому, какое впечатление Бэннон создает при личной с ним встрече.

Он полон загадок и очень заразительно смеется. В последние месяцы мне довелось несколько раз беседовать с ним.

В частности, мы говорили с ним о Найджеле Фарадже, который выступал за "брексит", а также о многом другом. Я узнала, что он совсем не пьет и любит английский чай.

При этом у него плохая репутация. Люди из администрации и за ее пределами часто нередко называли его силой зла в Белом доме.

Среди ярых противников Бэннона - основатель канала Fox News Руперт Мердок. New York Times утверждает, что он неоднократно пытался надавить на президента, чтобы тот уволил своего стратега.

Во вторник на пресс-конференции в Нью-Йорке президента Трампа спросили, доверяет ли он Бэннону. Трампа ответил весьма отстраненно, что вряд ли придало Бэннону уверенности в его завтрашнем дне.

"Он мне нравится. Он хороший человек, не расист, это я вам точно могу сказать. В этом вопросе пресса выставляет его в неверном свете. Но мы посмотрим, что будет дальше с Бэнноном", - сказал президент.

Всем интересно, что будет дальше, а другим сотрудникам Белого дома - особенно.

Один из советников президента ранее рассказал мне в полном отчаянии, что Бэннон поддержал идею "деконструкции административного государства" (предложение Трампа о снятии большей части административных барьеров для более свободного развития предпринимательства - прим. Би-би-си).

Мой собеседник посмотрел на меня тогда и спросил: "Ну и как со всем этим работать?"

Бэннон прикладывал немало усилий для того, чтобы разрушить старую систему и низвергнуть элиты.

Он настаивал, что такой нетрадиционный подход - лучший способ оздоровить экономику и дать шанс на карьерный рост большему числу обычных людей в США - тех, кто помог Трампу занять Белый дом.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Оппоненты Стив Бэннон и Джаред Кушнер слушают Дональда Трампа на встрече президента с членами своего кабинета

Бэннон видит мир в весьма жестком свете.

Он активный сторонник лозунга "Америка - прежде всего" и соответствующей политической линии, он всегда выступал за ужесточение иммиграционных правил.

Центр силы в Белом доме постоянно смещался, но Бэннон с самого начала был и долго оставался ключевой фигурой, оказывавшей на президента сильное влияние в вышеупомянутых вопросах.

Бэннон не ладил с так называемым умеренным крылом администрации, в которое входят зять Трампа Джаред Кушнер, занимающий пост советника, и директор национального экономического совета Гэри Кон. Оба оппонента Бэннона выступают за более взвешенный подход к изменениям в правительственной структуре.

Бэннон же выступал за бескомпромиссный переворот.

В его кабинете в западном крыле Белого дома одну из стен занимает белая доска, вся исписанная намеченными к выполнению задачами. Один из пунктов гласит: "Остановить иммиграцию в районах, предрасположенных к терроризму".

Он известен своими выпадами в адрес прессы. В частности, он говорил репортерам, что они без сомнения унижены поражением демократов на выборах. Именно Бэннон посоветовал президенту демонизировать средства массовой информации.

Его также обвиняют в том, что он поддерживает или, по меньшей мере, терпимо относится к расистским и националистическим взглядам тех, кто составляет основу сторонников президента.

Его идеологические убеждения не новы. В ходе предвыборной кампании Трампа он продвигал такую же повестку дня.

У Беннона миллионы поклонников. Это люди, которые смотрят на вещи так же, как он, и которые хотят нанести сокрушительный удар по вашингтонскому истеблишменту.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Стив Бэннон приветствует сторонников, пришедших на марш под лозунгом "Сделаем Америку снова великой" в Пенсильвании

Одна из самых важных сторонниц - Ребека Мерсер, дочь нью-йоркского инвестора Роберта Мерсера. Она знакома с Бэнноном много лет и помогала в финансировании его бизнес-проектов.

Ее отца Роберта Мерсера автор журнала New Yorker Джейн Майер описала как таинственного поборника свободы и ключевую силу, стоявшую за победой Трампа.

Бэннон был на самом гребне запущенной Трампом волны популизма, а после его победы продолжил подогревать эти настроения.

В феврале этого года на митинге в поддержку президента в Мульбурне в штате Флорида Бэннон взирал на собравшуюся толпу с улыбкой.

Он вежлив и харизматичен, и многие из команды Белого дома неизбежно старались быть в его орбите.

Бывший глава администрации Райнс Прибус на публичных мероприятиях всегда старался держаться вблизи Бэннона, как будто боялся пропустить что-то важное.

В поездках с президентом Бэннон выглядел взъерошенным и помятым, он часто пытался пригладить рукой волосы, чтобы придать себе более презентабельный вид. Но все равно его волосы всегда были в полном беспорядке.

Однажды нам предстояло встретиться в западном крыле поздно вечером. Дело было в пятницу в одиннадцатом часу, и я ждала у здания.

Внутри было тихо, свет из окон создавал причудливые тени на земле. В тот день он работал допоздна и прислал мне текстовое сообщение: "Все еще тружусь". А потом вдруг, в стиле сериала "Карточный домик", взял и растворился в темноте.

Пока неясно, будет ли Бэннон уволен. Также неясно, как его уход отразится на администрации.

Он может мобилизовать темные силы интернета и свою аудиторию времен руководства сайтом Breitbart News (связанный с движением "альтернативных правых", приверженцы которого отвергают и левую идеологию, и традиционный консерватизм, принятый среди республиканской элиты с ее приверженностью свободной торговле - прим. Би-би-си).

С их помощью он может качнуть свой разрушительный маятник, но уже против президентства Трампа.

Некоторые аналитики считают, что президент оставит Бэннона в Белом доме из страха, что тот может нанести серьезный ущерб, если его выставят на улицу.

Но есть и другие перспективы: если Бэннон покинет Белый дом на дружеской ноте, он сможет вернуться в Breitbart News и добиваться изменений в администрации с сильных позиций консервативного СМИ.

Или же он может просто раствориться во тьме, как он однажды уже сделал при мне.