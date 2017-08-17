Дыхание рынка: что происходит с банком "Открытие"?

Правообладатель иллюстрации Vladimir Gerdo/TASS Image caption Корпоративные клиентны вывели из банка 319 млрд рублей за месяц

Финансовая корпорация "Открытие" оказалась в заголовках деловых СМИ из-за существенного оттока вкладов. Это встревожило финансовый рынок и многих экспертов. Аналитики обсуждают, насколько серьезны проблемы у банка и есть ли они в принципе.

Отток средств физических лиц из банка за июль составил 36 млрд рублей, отток средств юридических лиц составил 319 млрд рублей, сообщает ТАСС. Общий отток составил 355 млрд рублей (6 млрд долларов). Эту информацию Русской службе Би-би-си подтвердили в самом банке.

По оценке аналитика БКФ Максима Осадчего, отток средств клиентов составил 358 млрд, а депозиты государственных структур в банке снизились на 103 млрд рублей. По словам Осадчего, это может быть связано с тем, что 3 июля рейтинговое агентство АКРА присвоило банку рейтинг "ВВВ-".

Из материалов агентства следует, что новый рейтинг серьезно ограничил "Открытию" возможности для привлечения денег. На счетах банка больше нельзя размещать средства федерального бюджета и пенсионные накопления негосударственных пенсионных фондов.

Новые бумаги банка также не попали в ломбардный список ЦБ - в этот перечень входят ценные бумаги, которые ЦБ может принять в качестве залога при предоставлении кредитов коммерческим банкам. Если банк исключен из ломбардного списка ЦБ, это означает, что другим банкам невыгодно покупать его бумаги.

Кредиты и депозиты, полученные от банков, в июле сократились на 262 млрд рублей, добавляет ТАСС.

"Чтобы преодолеть столь масштабный отток, банк "Открытие" был вынужден обратиться к Центробанку. Регулятор предоставил ликвидность с помощью механизма РЕПО", - поясняет Осадчий.

На 1 августа задолженность банка по сделкам РЕПО перед ЦБ, по оценке эксперта, составила 323,8 млрд рублей. По его словам, "Открытие" в июле стал основным получателем ликвидности ЦБ с помощью механизма РЕПО. Для сравнения, задолженность всех банков составила 396,1 млрд рублей, добавляет Осадчий.

В самом банке отток средств называют в целом плановым.

"Сокращение объемов средств корпоративных клиентов было связано с несколькими причинами: плановые возвраты депозитов в связи с рейтинговой реформой, плановые погашения нескольких крупных краткосрочных депозитов (в том числе крупного гарантийного депозита, уход которого не влияет на ликвидность, а также депозитов, размещенных клиентами в банке под дивидендные выплаты), внеплановые уходы, связанные с информационной атакой на банк", - сообщили в "Открытии".

"Основной объем возвратов средств клиентов был обеспечен заблаговременно созданной избыточной подушкой ликвидности, что прослеживается из показателей нормативов ликвидности, которые выполнялись с большим запасом", - уточнила пресс-служба банка.

Что означает отток капитала из банка "Открытие"?

Гарегин Тосунян, президент Ассоциации российских банков

Некоторая волатильность на рынке всегда присутствует, и такие крупные перетоки из одного места в другое ничего позитивного в себе не несут.

С другой стороны, переоценивать их роль тоже не надо. Сегодня вывели - завтра ввели. Вы же не обращали внимание на это, когда эти деньги вводились. Они ведь в свое время аккумулировались. Но сейчас в силу каких-то обстоятельств клиенты решили их вывести. Завтра обратно введут.

Такое происходит не в первый раз, и это не среди одного-трех участников рынка это происходит. Я не стал бы это так публично и подробно обсуждать. Тут ничего криминального и страшного нет. Это дыхание рынка.

Я думаю, что мы придаем этому слишком много внимания и через это влияем на ожидания людей, а это влечет некоторые нервные действия.

Возможно, это значительная сумма, но не смертельная. Масштабы могут быть и больше, но потом рынок приходит в норму. Я думаю, главное - это спокойствие рынка без особых истерик.

Максим Осадчий, аналитик БКФ

Риски российского банковского сектора возрастают. Причём, что самое тревожное, концентрируется этот рост в системно значимых банках.

Если ЦБ не удастся залить этот тлеющий огонь ликвидностью, то может повториться очередной кризис банковского сектора. Причём его масштабы могут быть сопоставимы с кризисом 2008-2009 годов.

Сделка с "Росгосстрахом"

Некоторые рейтинговые агентства и аналитики считают, что возможные проблемы холдинга "Открытие" могут быть связаны с довольно агрессивной стратегией развития: он приобретает все новые активы на рынке.

Особенно экспертов тревожат вложения холдинга в крупную страховую компанию "Росгосстрах". Финансовые проблемы холдинга в итоге могут лечь на банк, считают некоторые аналитики.

По их мнению, возможные проблемы "Открытия" могут представлять серьезный риск для всей российской банковской системы. "Отзыв лицензии у системно значимого банка может генерировать разрушительный эффект домино и вызвать банковский кризис", - объясняет Максим Осадчий.

На фоне растущих слухов вкладчиков банка пришлось успокаивать представителям ЦБ. Первый заместитель председателя Центробанка Дмитрий Тулин в интервью ТАСС рассказал, что в обозримом будущем отзыва лицензий у крупных банков не будет.

На слухи реагирует и сам банк. 7 августа стало известно, что председателем правления холдинга станет один из его основателей и акционеров Вадим Беляев. СМИ сообщали также, что банк ведет переговоры о привлечении нового инвестора и собирается продать плохие долги на 35 млрд рублей.

Также СМИ неоднократно сообщали, что "Открытие" собирается присоединить к себе "Росгосстрах" и РГС-банк.

Предполагаемая сделка упоминалась в отчетах рейтинговых агентств. S&P считает, что "Россгосстрах" в 2017 году с высокой вероятностью будет убыточен. Если это так, то "Открытию", видимо, придется поддержать страховую компанию.

Риски для "Открытия" могут быть связаны с этой сделкой и с интеграцией банка "Траст", считает старший директор группы по анализу финансовых организаций Fitch Rating Александр Данилов.

В S&P еще в ноябре 2016 года сообщали, что на финансовое положение банка негативно влияет "двойная долговая нагрузка" - самого банка и холдинга "Открытие". Агентство также сомневалось в способности банка генерировать прибыль.

В декабре S&P поставило рейтинг банка "Открытие" на пересмотр. В мае 2017 года агентство снизило рейтинг "Открытия" до "В+" - такой рейтинг имеют, как правило, спекулятивные бумаги.

Развитие ситуации с "Открытием" будет зависеть от отношения финансовых и политических властей в России, пояснял в недавнем интервью "Дождю" президент ACI Russia -The Financial Markets Assoсiation Сергей Романчук.

Он предполагает, что если проблемы "Открытия" обострятся, то ЦБ, скорее всего, поможет банку, чтобы никто не потерял денег, а его работа не остановилась.