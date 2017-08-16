Дело Улюкаева: что стало известно после первого заседания

Правообладатель иллюстрации Valery Sharifulin/TASS Image caption Ожидание начала заседания Улюкаев скрасил чтением Чехова

Сумку с деньгами бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев получил лично от главы "Роснефти" Игоря Сечина, а деньги потребовал на встрече в Гоа, уверяет гособвинение. Экс-чиновник согласен только с тем, что взял в руки чемодан.

Первое заседание по существу дела Алексея Улюкаева было коротким: прокурор успел лишь зачитать обвинительное заключение, а защита экс-министра - отреагировать на него. Улюкаев приехал в суд с ридером, на котором читал рассказ Антона Чехова "Убийство".

"Отрицательный результат - это тоже результат, - ответил Улюкаев на вопрос о том, на какой вердикт суда он рассчитывает. - Я думаю, что в историческом смысле завершится положительно. Принесет пользу русскому народу".

Несмотря на непродолжительную дискуссию, из материалов обвинения и комментариев сторон стали известны детали, которые ранее не обсуждались публично.

Дело Улюкаева

Улюкаева задержали 14 ноября прошлого года у офиса "Роснефти". Следственный комитет России утверждал, что чиновника взяли с поличным при получении 2 млн долларов, на руках экс-министр обнаружили следы специального вещества.

Эти деньги, по версии следствия, ему передали за положительную оценку сделки по приватизации "Башнефти" "Роснефтью".

Улюкаеву предъявлено обвинение по статье "Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере". Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Правообладатель иллюстрации Valery Sharifulin/TASS Image caption Уволенный чиновник впервые назвал тех, кто, как он сам считает, подставил его

Улюкаев обвинил в провокации генерала ФСБ и главу "Роснефти"

Дело против Улюкаева возбудили по заявлению компании "Роснефть", рассказывал ранее СК. Теперь Улюкаев назвал имена заявителей: в ходе суда министр заявил, что ФСБ организовала против него провокацию на основе "заведомо ложных доносов" Игоря Сечина и начальника службы безопасности "Роснефти" Олега Феоктистова.

Об участии именно этих двух людей в деле Улюкаева было известно и раньше, но вслух их фамилии никто не называл. Феоктистов работал начальником управления собственной безопасности ФСБ, потом перешел в "Роснефть" на должность вице-президента, а в марте 2017 года, через несколько месяцев после задержания Улюкаева, вернулся в ФСБ, рассказывал Сечин.

СМИ называли его человеком, организовавшим уголовное дело против Улюкаева. Но официально эта информация не подтверждалась. Сам Феоктистов не общается с прессой, а ФСБ никогда не публиковала даже его биографии.

Известно, что он связан с многими громкими уголовными делами. Например, он упоминался в деле высокопоставленных сотрудников антикоррупционного управления МВД, которых обвинили в фабрикации уголовных дел. Руководитель управления, генерал МВД Денис Сугробов в апреле 2017 года получил 22 года колонии.

До заседания суда 16 августа Улюкаев не называл никаких фамилий. После предварительного заседания по делу 8 августа он лишь упомянул неких людей, которые "организовали против него гнусную провокацию".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Обвинение утверждает, что Улюкаев сам звонил главе "Роснефти". Экс-министр это отрицает

Чемодан с деньгами Улюкаеву передал лично Сечин

Из обвинительного заключения также следует, что Улюкаев лично получил взятку от Сечина в офисе "Роснефти". Из всего обвинения факт получения чемодана - единственное, что сам Улюкаев не оспаривал.

О том, где именно находился Сечин в момент передачи взятки, ранее также никто официально не рассказывал. Версии о том, как они оказались в одном кабинете с двумя чемоданами денег, у сторон обвинения и защиты расходятся.

Гособвинение настаивает, что 14 ноября в ходе телефонного разговора Улюкаев подтвердил Сечину свое намерение получить взятку и согласился приехать для этого в офис "Роснефти".

Улюкаев утверждает, что его спровоцировали. "Сечин сам позвонил мне под предлогом обсуждения дел корпорации и уговорил приехать в "Роснефть", где передал мне деньги", - заявил экс-министр.

Гособвинение настаивает на том, что Сечин действовал в рамках оперативно-разыскных мероприятий. Улюкаев утверждает, что "передачу сумки ему в руки спланировала ФСБ".

"Сам приехал за этим вознаграждением и сам покинул место встречи с деньгами. Это факт", - заявил Би-би-си представитель "Роснефти" Михаил Леонтьев. По его словам, Улюкаев требовал незаконное вознаграждение за исполнение функций, которые являются его служебной обязанностью.

"Хотел бы заметить, что линия защиты Улюкаева, которую мы не комментируем, исходит из признания факта совершения преступления Улюкаевым", - добавил он.

Правообладатель иллюстрации Vyacheslav Prokofyev/TASS Image caption Защитника Улюкаева Тимофея Гриднева (справа) обвинительное заключение удивило

Обвинение рассказало о новом документе

Обвинительное заключение, которое прокурор зачитал в среду в суде, отличается от версии, которую адвокаты Улюкаева получили еще 27 июля.

В том обвинении, которое было рассказано в среду, события развивались так: "Роснефть" попросила правительство участвовать в приватизации "Башнефти". Правительство попросило минэкономразвития подготовить предложения.

10 августа 2016 года Улюкаев направил в кабинет министров доклад, в котором предложил исключить все подконтрольные государству компании (а следовательно, и "Роснефть") из списка участников приватизации. Позднее министр направил новый доклад: в нем он уже предложил одобрить сделку "Роснефти".

Про доклад от 10 августа адвокаты Улюкаева услышали впервые: в той версии, которую им показали в июле, документ не упоминался, пояснил адвокат Улюкаева Тимофей Гриднев.

Был ли вообще такой доклад, пока неизвестно: знакомый Улюкаева уверяет, что в бумаге, которую министр отправил 10 августа, было предложение лишь "установить дополнительные критерии" для компаний, которые хотели приватизировать "Башнефть".

Бывший помощник министра Елена Лашкина затруднилась сказать Би-би-си, писал ли Улюкаев доклад в правительство, который упоминают прокуроры в обвинительном заключении.

Гриднев сказал, что новая версия обвинения мешает адвокатам проводить линию защиты, и попросил вернуть дело в прокуратуру. Суд отказал.

Правообладатель иллюстрации Valery Sharifulin/TASS Image caption Улюкаев считает, что Сечин дал на него заведомо ложные показания

Сечин и Улюкаев встречались на Гоа

Взятку министр потребовал на саммите БРИКС в Гоа 15 октября 2016 года, сказано в обвинении. Там он и Сечин были в служебной командировке.

К тому времени сделка по покупке акций "Башнефти" уже была закрыта.

Прокурор утверждал, что Улюкаев угрожал в дальнейшем давать отрицательные заключения по другим сделкам "Роснефти".

"Сечин, реально воспринимая угрозу Улюкаева, согласился на его незаконные требования", - сказал прокурор.

Вернувшись из Индии, глава "Роснефти" обратился в ФСБ. Сотрудники ФСБ привлекли его к участию в следственном эксперименте в рамках оперативно-разыскных мероприятий, говорится в обвинении.

Официальных сообщений о встрече Улюкаева и Сечина в ходе саммита не было. Собеседник Би-би-си в окружении Улюкаева утверждает, что они могли общаться только в присутствии других делегатов - либо в "зоне ожидания" на саммите, либо в автобусе по дороге на мероприятие и обратно.

Улюкаев назвал обвинения в вымогательстве ложными и абсурдными, "особенно, если иметь в виду политический вес господина Сечина в российском политическом истеблишменте". Он считает, что его вес "не эквивалентен" весу главы "Роснефти".

Правообладатель иллюстрации Valery Sharifulin/TASS

Прокуроры были обвинителями по делам Надежду Савченко и губернатора Тульской области

Гособвинителями на процессе по Улюкаеву выступают прокуроры Борис Непорожный и Павел Филипчук.

Прокурор отдела уголовно-судебного управления генпрокуратуры Непорожный выступал гособвинителем по делу экс-губернатора Тульской области Вячеслава Дудки. Его тоже обвиняли в получении взятки. Дудка, который в начале процесса находился под домашним арестом, в итоге, оказался в тюрьме - в 2013 году его приговорили к 9,5 годам колонии строгого режима.

Старший прокурор управления по надзору за расследованием особо важных дел генпрокуратуры Филипчук известен тем, что выступал гособвинителем на процессе по делу украинской летчицы Надежды Савченко.

Ее обвиняли в корректировке обстрела в Луганской области, от которого летом 2014 года погибли двое журналистов ВГТРК. Савченко приговорили к 22 годам лишения свободы. В мае 2016 года ее помиловали указом президента.