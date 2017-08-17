Пресса Британии: Россия спасет США от Северной Кореи

В обзоре британских газет:

США обратились к России, отчаявшись дождаться помощи от Китая

"Брексит" гражданам ЕС не слишком угрожает

Как спасти капитализм

Северная Корея вынудила США обратиться за помощью к России

Отчаявшись из-за нежелания Китая оказать давление на Пхеньян, США решили обратиться за помощью к России, пишет в своей статье Financial Times.

Газета напоминает, что когда уже в нынешнем августе один из северокорейских лидеров Ким Ён Нам отправлялся на инаугурацию нового президента Ирана, то летел он в Тегеран через Москву, хотя перелет через Пекин был бы куда более удобным. Такой маршрут, по мнению наблюдателей, символизирует растущее отстранение северокорейского режима от своего китайского союзника и намерение полагаться на долгосрочные связи с Россией.

В Вашингтоне смену внешнеполитических приоритетов Пхеньяна воспринимают как новую возможность для американской дипломатии в поисках путей обуздания быстро прогрессирующей ядерной программы Северной Кореи.

"Северокорейцы обижены на Китай, и многие их политические контакты либо заморожены, либо серьезно сужены", - приводит FT слова Валерия Сухинина, бывшего российского посла в Пхеньяне и одного из ведущих российских специалистов по Северной Корее.

В течение последнего года северокорейские официальные лица совершили несколько визитов в Россию. По мнению некоторых западных наблюдателей, в самой Северной Корее контакты между правительством и российскими дипломатами по своей интенсивности превышают контакты с Китаем. В администрации Трампа тем временем растет недовольство нежеланием Пекина воспользоваться экономическими рычагами - на Китай приходится 90% всей внешней торговли Северной Кореи - для давления на Ким Чен Ына, хотя только что китайцы и поддержали новый раунд санкций ООН.

И, хотя отношения между США и Россией оставляют желать много лучшего, Вашингтон начал присматриваться к Москве в поисках решения северокорейской проблемы. "Есть признаки того, что США проверяют возможности России в этом направлении. Если в марте и апреле [американский госсекретарь Рекс] Тиллерсон полагался в основном на доступ и влияние на Пхеньян со стороны Китая, то теперь акцент смещается на Россию", - заявил в интервью FT один западный дипломат.

Москва в последние месяцы по мере эскалации напряженности пыталась сохранять разумный нейтралитет, предостерегая обе стороны от опасности усиления воинственной риторики. Как и Пекин, она призывает к переговорам, основанным на одновременном прекращении Пхеньяном ядерных и ракетных испытаний и совместных военных учений американских и южнокорейских вооруженных сил. "В США ждут, какова будет реакция Пхеньяна, насколько результативными окажутся усилия России усадить северокорейцев за стол переговоров", - говорит все тот же дипломат.

Однако в Москве к расчетам США на то, что Россия сможет стать ключевым игроком в разрешении кризиса, относятся скептически. Российские эксперты указывают, что поддержка Москвой, равно как и Пекином, последних санкций ООН подорвала те и без того немногие возможности, которыми Россия обладала в качестве влияния на своего бывшего союзника.

17 лет назад договор о союзничестве между СССР и Северной Кореей, в соответствии с которым Москва обязана была выступить на стороне Пхеньяна в случае нападения на него, был заменен новым договором о дружбе, из которого это положение было исключено.

"С тех пор северокорейцы существенно снизили свои надежды на нас, - говорит Сухинин. - Но, по крайней мере, мы не были объектом их гневной риторики. В последних же заявлениях режима Россия впервые была подвергнута официальной критике - за уступки США и поддержку Вашингтона".

Особенно дурную службу, по мнению Сухинина, сыграла публично выраженная президентом Трампом благодарность Китаю и России за их поддержку резолюции ООН. "Они чувствуют себя в изоляции и в ответ еще больше наращивают свою ядерную программу".

Еще более важным, по мнению FT, является существующее между США и Россией радикальное различие в оценке источников кризиса. "С точки зрения России основной разрушительной силой кризиса являются США", - говорит Александр Габуев, эксперт по Азии в московском "Карнеги-центре".

В Москве северокорейскую одержимость разработкой ядерного оружия видят как понятную попытку слабой, оказавшейся в изоляции страны защитить себя от более могущественного противника. Официально Москва отказывается признать Северную Корею как ядерное государство, отсюда и ее поддержка санкций ООН. Однако большинство российских официальных лиц и аналитиков придерживаются мнения, что единственным реалистическим выходом из ситуациистало бы предоставление Северной Корее статуса де-факто ядерной державы - как это произошло в свое время с Индией и Пакистаном, то есть без формального признания, но и без попыток разоружить ее.

"Вместо погони за эфемерной и недостижимой целью безъядерной Северной Кореи США и другие заинтересованные стороны должны были бы переключиться на менее приятную, но реально достижимую задачу: Северная Корея с небольшим и стабильным ядерным арсеналом", - пишет о путях решения кризиса россиянин Андрей Ланьков, профессор университета Кунмин в Сеуле.

А Валерий Сухинин добавляет: "Цель Северной Кореи - добиться того, чтобы все признали, что у нее есть ядерное оружие, как это произошло с Индией, Пакистаном и Израилем. Именно такого статуса они хотят. Мы не верим, что они угрожают нам или Китаю, но для нас важно, чтобы этот процесс не расширялся, чтобы не было его дальнейшего распространения".

Граждане Евросоюза будут равнее других и после "брексита"

Times сообщает, что, в соответствии с разработанными министерством внутренних дел Британии планами, граждане Евросоюза смогут беспрепятственно приезжать в страну и жить здесь и после "брексита". В то же время число тех, кто получит здесь право на работу, будет ограничено специальной системой разрешений.

Решение правительства сохранить без иммиграционного контроля границу между Северной Ирландией и остающейся в составе ЕС Республикой Ирландия сторонники "брексита" подвергли критике, назвав ее "черным ходом" в Британию.

Планы Хоум-офиса находятся еще на стадии доработки и будут опубликованы только через несколько недель, но Times уже стало известно, что для въезда граждан ЕС в Британию через другие порты и аэропорты не будут введены никакие дополнительные ограничения. Искать работу они смогут прямо в Британии без необходимости получать рабочую визу от работодателя. Получение разрешения на найм работника из числа граждан ЕС станет заботой работодателя.

Правительство будет контролировать число выдаваемых разрешений в каждой отдельной отрасли экономики. Введение платы за каждое полученное разрешение должно побудить работодателя преимущественно искать сотрудников среди британцев.

Пока остается неясным, получат ли новые работники из числа граждан ЕС право пользоваться британской системой здравоохранения и получать социальные льготы. Ранее в правительстве говорили о введении четырехгодичного периода ожидания перед возможностью получать пособия.

Критикуя решение оставить беспрепятственным въезд в страну через Северную Ирландию, один из инициаторов прошлогоднего референдума, бывший глава Партии независимости Британии (UKIP) Найджел Фарадж заявил: "Правительство в очередной раз идет на поводу у ЕС. Контроль над нашей границей должен быть нашим делом. Сохранение беспрепятственного въезда на территорию Британии вызывает серьезную озабоченность".

Правительство в ответ утверждает, что контроль над иммиграцией переносится на рынок труда и предоставления пособий и станет краеугольным камнем иммиграционной системы страны.

Бывший член кабинета от активно выступающей против "брексита" Либерально-демократической партии Эд Дэви заявил: "Консерваторы, наконец, признают, что контроль над иммиграцией можно осуществлять путем реформы трудового законодательства и системы выплаты пособий. Зачем тогда ставить под угрозу рабочие места и уровень жизни в стране, побуждая ее к выходу из единого рынка?"

Сторонники "брексита", консерваторы-парламентарии Эндрю Бриджен и Джон Редвуд поддержали план правительства: "Главный акцент новой миграционной политики переносится на получение разрешений на работу для граждан ЕС вне зависимости от того, въезжают ли они в Британию напрямую или же через Ирландию", - заявил Редвуд.

Бриджен напомнил, что свободное перемещение граждан между Британией и Ирландией существует с 1922 года и что он не видит никаких проблем в его сохранении. "Главное, что приезжающие в страну граждане ЕС не смогут так же легко, как прежде, получать работу и претендовать на пособия", - заявил он.

Болгарам и румынам "брексит" - не помеха

Тем временем число граждан ЕС, работающих в Великобритании, достигло рекордного уровня.

Financial Times также публикует материалы на тему миграции из ЕС. Число граждан ЕС, работающих в Великобритании, достигло рекордных значений, чему способствовало значительное увеличение числа болгарских и румынских граждан, которые нашли здесь работу после того, как получили равные с другими гражданами ЕС и самими британцами права три года назад.

Официальные данные, опубликованные в среду, показали, что в апреле-июне этого года в Великобритании находилось приблизительно 2,37 млн работников из стран ЕС, что на 126 тысяч больше, чем год тому назад в тот же период. Это самый высокий показатель с тех пор, как 20 лет назад подобная статистика начала фиксироваться. По мнению издания, эти цифры говорят о том, что решение Британии о выходе из ЕС пока не оказало заметного влияния на число работающих в стране европейцев.

Основное объяснение росту числа работающих в Британии мигрантов из Евросоюза связано со все возрастающим количеством приезжающих из Болгарии и Румынии. За последний год их стало еще на четверть больше, теперь это 337 тысяч человек.

Правда, начало сокращаться число работающих в стране граждан Польши, Литвы и Латвии, правда сокращение это незаметное - на несколько десятков тысяч человек или даже меньше.

Незначительно растет миграция из "старых" стран ЕС, таких как Германия, Италия, Испания и Франция. Таким образом, сейчас в Британии работают примерно по одному миллиону граждан восточноевропейских и западноевропейских стран.

Хотя опубликованные в среду данные не указывают, какую именно работу выполняют мигранты из ЕС, отдельное исследование, проведенное Институтом исследования персонала и развития (ИИПР), показывает, что около 30% приехавших из восьми стран Восточной Европы (ЕС8), а также Румынии с Болгарией (ЕС2) заняты на низкоквалифицированных работах, таких как уборка, строительство и сфера питания.

Для сравнения FT приводит данные, что только 10% британцев выполняют аналогичную работу. По крайней мере, половина EС8 и EС2 работают более 40 часов в неделю, 30% выполняют работу гораздо ниже имеющихся у них образования и опыта работы. "Слишком квалифицированных" работников-британцев, которые соглашаются выполнять работу попроще - всего 15%.

Мигранты же из "старых" 14 стран ЕС чаще работают в соответствии со своим образованием и навыками на более квалифицированных работах.

Комментируя это данные, старший аналитик рынка труда ИИПР Гервин Дэвис сказал, что первоначальные опасения по поводу влияния "брексита" на работников из ЕС, вероятно, были завышены: "Возможно, это и не удивительно, учитывая, что экономика Великобритании по-прежнему создает большое количество рабочих мест, и что деньги, которые здесь зарабатывают румынские и болгарские рабочие, по-прежнему, значительно больше тех, на что они могли бы рассчитывать в своих странах".

Обзор подготовила Анна Белевская, bbcrussian.com