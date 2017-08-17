СМИ России: Улюкаев обвинил Сечина в провокации

В обзоре российских газет:

Главу "Роснефти" вызывают в суд

Дорожные указатели станут меньше

Ограничения зарубежным акционерам

Рекордный долг по услугам ЖКХ

"Ведомости": приговор будет обвинительным, но не суровым

В среду начался процесс по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, которого обвиняют в вымогательстве взятки. "Ведомости" пишут, что в ходе судебного заседания Улюкаев обвинил главного исполнительного директора "Роснефти" Игоря Сечина в провокации и заведомо ложном доносе.

Издание пишет, что Улюкаев, по версии следствия, требовал взятку в сумме 2 млн долларов в качестве благодарности за положительное заключение на осуществление сделки по покупке "Башнефти", когда сделка была уже закрыта. Следствие оперирует тем, то Улюкаев лично получил от Сечина деньги и поместил их в багажник своего служебного автомобиля, где они были обнаружены и изъяты сотрудниками ФСБ.

По словам Улюкаева, следствие не только намеренно игнорировало очевидные пробелы в показаниях Сечина, но и умышленно не предпринимало необходимых действий, направленных на получение доказательств. Экс-министр напомнил, что заключение, на которое ссылается обвинение, было дано по указанию правительства и "задолго до вымышленных Сечиным событий".

Абсурдность обвинений Сечина несомненна еще и "ввиду очевидной неэквивалентности моего политического веса и веса г-на Сечина в российском политическом истеблишменте", отметил Улюкаев.

Если дело дошло до суда, приговор будет обвинительным, уверен адвокат Владимир Жеребенков: никто не передал бы такое громкое дело в суд, если бы было возможно оправдание. Однако приговор вряд ли будет суровым, рассуждает адвокат: к чиновникам суды подходят достаточно благожелательно. Дела о получении взятки часто переквалифицируются - обычно на мошенничество, если удается доказать, что реальными полномочиями исполнить обещанное чиновник не облада. А там и наказание ниже, и срок можно назначить условный.

Вряд ли Сечину, который сейчас воюет на двух фронтах ("Роснефть" одновременно пытается взыскать 170 млрд руб. с прежнего владельца "Башнефти" - АФК "Система"), удастся одержать победу везде, предупреждает политолог Николай Петров. Это бы нарушило принцип сдержек и противовесов, которым руководствуется Кремль. Такая демонстрация всемогущества Сечина вряд ли нужна, особенно в канун выборов, необходимость для него явиться в суд уже факт публичного унижения, санкционировать которое мог только лично президент, уверен эксперт.

"Коммерсант": тренировка памяти и зрения у водителей

Московский Центр организации дорожного движения (ЦОДД) запускает в городе пилотную зону с новой экспериментальной разметкой голубого цвета и дорожными знаками уменьшенного размера пишет "Коммерсант". При этом общее число указателей там сократится примерно на 40%.

Если нововведения не повредят безопасности движения, количество указателей может быть в итоге сокращено по всей Москве, а также в Санкт-Петербурге.

Идея по сокращению числа знаков на улицах (и уменьшению их размера) обсуждается властями с прошлого года. Сегодня в городе нагромождение указателей, что портит облик города, считают чиновники.

"Это разумный подход, - говорит глава проектно-технического комитета "Удобная дорога" при Росстандарте Александр Шумский. - Сейчас мы реализуем то, что в Европе уже делали 20-30 лет назад. Знаки, обозначающие начало зоны регулируемой парковки, уже тестировались в Гранатном переулке, никаких проблем с ними не возникло, при этом 30% лишних указателей удалось убрать".

Координатор движения "Синие ведерки", член Общественного совета при ГУ МВД по Москве Петр Шкуматов считает, что нововведения только запутают граждан. "Если уж проводить эксперимент на людях, то экспериментальными нужно делать и штрафы: пусть присылают уведомления о нарушении правил парковки, а не реальные постановления", - говорит Шкуматов.

"Ведомости": ограничения владельцам сотовых операторов

Государство готовит новые ограничения для зарубежных акционеров, пишут "Ведомости". Это может создать серьезные проблемы "Мегафону", "Вымпелкому", МТС и Tele2, полагают эксперты.

Проект поправок в закон "О связи" предлагает ограничить иностранное владение так называемыми точками обмена трафиком, которыми, как объясняют эксперты, могут оказаться и операторы связи.

Согласно законопроекту иностранное государство, международная организация, иностранное юрлицо или российская компания с более чем 20%-ным иностранным участием не могут прямо или косвенно владеть либо контролировать свыше 20% акций точки обмена трафиком.

Под действие закона попадут сети операторов связи (вне зависимости от размера - этому определению удовлетворяют сети сколь угодно малых операторов), говорят источник в крупном операторе связи и директор по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирина Левова.

Операторы "большой четверки" подпадают под это определение, уверен источник в одной из организаций, участвующих в регулировании Рунета. Сети больших операторов строились посредством приобретения региональных операторов и провайдеров и в итоге являются огромными "лоскутными одеялами", объясняет он.

Предложенное минкомсвязи определение точки обмена трафиком допускает расширенную трактовку, соглашается консультант исследовательской организации "Пир-центр" Олег Демидов. Под такую трактовку могут подпадать не только сами точки обмена трафиком, но и различное оборудование операторов связи, используемое для коммутации и пропуска трафика, а значит, и владеющие ими операторы, рассуждает он.

25% "Мегафона" принадлежит шведской TeliaCompany Group, "Вымпелком" на 100% принадлежит голландской Veon, а у МТС 39,17% акций - это ADR (американские депозитарные расписки), торгующиеся на бирже США, рассказывает аналитик "Райффайзенбанка" Сергей Либин.

При условии, что поправки вступят в силу в неизменном виде и действительно будут распространяться на всех операторов, они повлияют на всех, соглашается аналитик Otkritie Capital Александр Венгранович. Если документ будет принят в текущем виде, то операторам придется менять структуру собственников, предполагают аналитики.

По словам представителя "Мегафона", законопроект не решает государственных задач и создает нагрузку для бизнеса.

"Независимая газета": ЖКУ населению не по карману

Долги россиян за оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) составили почти 510 млрд рублей, пишет "Независимая газета", ссылаясь на данные минстроя. По отношению к четвертому кварталу 2016-го задолженность сократилась на 21%.

Однако если сравнивать текущий показатель с тем, который был ровно два года назад, выясняется, что размер задолженности изменился очень незначительно. Регионы рапортуют об успехах или провалах судебных приставов, взыскивающих с неплательщиков коммунальные долги. А социологи сообщают, что в стране растет доля граждан, вынужденных придумывать разные способы экономии на услугах ЖКХ.

Из прошлых заявлений прессе главы минстроя Михаила Меня следует, что объем общей задолженности по коммунальным платежам в России превышает 1 трлн руб., из этой суммы на долги населения приходится около половины, вторая половина - задолженность посредников между потребителями и ресурсоснабжающими компаниями. Посредники могут вовремя получать платежи от населения, но не перечислять их поставщикам услуг.

В Минстрое также сообщили, что жители в основном дисциплинированно платят за ЖКХ: "Среди них лишь 6% имеют долги по жилищно-коммунальным услугам". Но даже этих 6% хватило для того, чтобы сформировать долг размером в полтриллиона.

По данным опросов "ФОМнибус", которые регулярно проводит фонд "Общественное мнение", на протяжении последних примерно семи лет от 30 до 40% из 3000 респондентов указывают на заметный, с их точки зрения, рост тарифов ЖКХ.

Опрошенные эксперты разошлись воценках, насколько серьезна проблема с коммунальными долгами населения. "Ситуация довольно критична. Но как ее решать, если налицо низкий уровень жизни населения? Хотя немалая часть должников, как показывают исследования минстроя, относится к обеспеченным слоям населения, владеющим не одной квартирой. К этой категории должников, очевидно, нужно применять особые санкции", - рассуждает управляющий партнер компании "2К" Тамара Касьянова

В то же время замдиректора отдела компании "Данфосс" Антон Белов считает, что ситуация с долгами по стране в целом не критична: "Работа системы ЖКХ как отрасли не остановится... Но нужно внимательно посмотреть на отдельные регионы и отдельные города и населенные пункты, особенно малые, где эта проблема чрезвычайно остра, - замечает Белов. - Долги там накапливаются, как правило, из-за нерешенных социальных проблем: у людей нет работы или маленькие зарплаты при высоком уровне платежей за ЖКХ".

Что еще почитать:

Россия хочет создать новый центр расследования авиапроисшествий. Правда, если в минтрансе считают, что вместо МАК нужно создавать новую структуру, то в минфине в этом сомневаются. Подробности рассказывает "Коммерсант".

Обзор подготовила Ольга Караулова, Служба мониторинга Би-би-си.