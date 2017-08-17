Эксперт отвечает Илону Маску: искусственный интеллект не угроза

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Многие компании ведут разработку искусственного интеллекта

Искусственный интеллект в нынешнем виде не несет угрозы человечеству, считает профессор права Вашингтонского университета, изучающий этические аспекты робототехники и компьютерных систем Райан Кало.

В своем очерке "Принципы искусственного интеллекта: сценарий действий" он оспорил высказывание предпринимателя и инженера Илона Маска об угрозе, исходящей от умных машин.

Маск давно известен своим осторожным отношением к искусственному интеллекту. Инженер постоянно говорит об угрозе со стороны умных машин и предупреждает человечество о скором конце.

На днях основатель Tesla и SpaceX в очередной раз напомнил о дамокловом мече, нависшем над людьми, написав в "Твиттере", что развитие искусственного интеллекта опаснее конфликта с Северной Кореей.

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Твит он сопроводил иллюстрацией с надписью "В итоге машины победят".

Незадолго до этого программная разработка, которой занимается одно из подразделений Маска, обыграло профессиональных игроков популярной онлайн-игры Dota 2.

Маск неоднократно призывал власти всерьез заняться регулированием систем искусственного интеллекта.

В октябре 2014 года он назвал искусственный интеллект величайшей угрозой существованию человечества. С того времени он начал инвестировать в компании, занимающиеся изучением искусственного разума, чтобы быть в курсе происходящего.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Весной 2017 года профессиональный игрок в го Ке Цзе проиграл все три игры компьютерной программе Alpha Go

В своем очерке Кало ссылается на существующие исследования, в которых нигде не упоминается возможность создания искусственного разума даже на уровне примитивных млекопитающих, не говоря уже о человеческом разуме.

Именно поэтому, продолжает эксперт, угрозы о грядущем захвате мира машинами исходят от таких людей, как Илон Маск, Стивен Хокинг и Ник Бостром, которые не получали академического образования в этой области.

Также, по мнению эксперта, ссылающегося на скептиков, даже если удастся когда-либо создать суперинтеллект, нет причин полагать, что он внезапно озаботится захватом мира, если только это не будет изначально в него запрограммировано.

Кало считает, что изучение вероятности машинного апокалипсиса отнимает слишком много времени и ресурсов, которые можно было бы направить на изучение того, как искусственный интеллект может служить на благо общества.

В июле руководство социальной сети Facebook вынуждено было отключить свою систему искусственного интеллекта, после того как машины начали общаться на собственном, несуществующем языке, который люди не понимали.

Система использовала чат-боты, которые изначально создавались для общения с живыми людьми, но постепенно начали общаться между собой.

Сначала они общались на английском языке, но в какой-то момент начали переписываться на языке, который они сами создали в процессе развития программы.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Илон Маск считает искуственный разум главной угрозой человечества

Эксперты опасаются, что если боты начнут активно общаться на своем собственном языке, то постепенно станут все более самостоятельными и смогут функционировать вне контроля IT-специалистов.

Тем более, что даже опытные инженеры не могут полностью отслеживать ход мыслительного процесса ботов.

С Маском не так давно поспорил и глава Facebook Марк Цукерберг. Заявления Маска об угрозе глава соцсети назвал "довольно безответственными" и предположил, что "в ближайшие пять или десять лет искусственный интеллект будет делать жизнь только лучше".

На что Маск ответил: "я продолжаю бить тревогу, но пока люди сами не увидят роботов, которые ходят по улицам и убивают людей, они не узнают, как реагировать [на искусственный интеллект]".